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1台斤100萬！不是在巡茶園就是在家泡茶…這對父子如何種出天價茶？

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【文/張玉鉉】

隨蜿蜒山路進入坪林山區，整齊排列、綿延不絕的大片茶園映入眼簾；經陳源德與陳宥達父子悉心照料，好的茶菁，搭上數10年的製茶經驗，成為茶葉競賽常勝軍。

去年創下1台斤1百萬元天價拍賣紀錄的特等獎包種茶，就出自這對父子！

一踏入源德茶園負責人陳源德家中客廳，便被獎牌包圍，細數特等、頭等獎約有20多面，遑論已被收藏至倉庫的獎牌們，冠軍世家名號不脛而走。

談起獲獎，他謙虛地彷彿旁觀者，不斷重複「坪林有很多製茶高手」，自己只是因天時、地利、人和，搭上得獎運氣。「沒什麼撇步（台語，祕技之意），努力就對了。若要品質好，要掌握天氣好、茶菁好兩大特點。」陳源德看似雲淡風輕的言語，卻蘊含深層功夫。

茶園管理好壞會如實反映在茶菁品質上，有50多年製茶經驗的他，至今仍每日清晨5、6點去茶園巡視，「看雜草會不會太密、大概多久才能採收等。」且包種茶講究清香，最重要的就是避免病蟲害，因此，陳源德堅持茶樹彼此距離約1尺2，比別人寬1倍，只為了通風降低蚊蟲孳生。

冠軍茶無撇步〉用心是唯一捷徑

目前源德茶園有兩甲地，年產量約3千台斤，在春、秋、冬季生產包種茶，夏天則製作蜜香紅茶與東方美人茶。自清代便開始種茶的陳家，到陳源德的兒子陳宥達已是第7代。「一開始父親想著若孩子能在外發展就不要回來，因為種茶太辛苦，忙碌時平均1天睡不到2小時。」陳宥達回憶當時高中畢業、退伍後，曾在成衣業工作約1年，其後遇上金融風暴，便下定決心回來承接家業。

「以前炒茶是直接把手伸進大鐵鍋中翻炒，感受溫度與茶葉質地……。」製茶50多年的陳源德說著往事，雙手比劃著鐵鍋大小。而從小在茶樹下長大的陳宥達，雖曾幫忙採茶等零碎工作，但既然要接家業就必須一切從頭學起。從茶園管理，到熱風萎凋、炒菁等製茶步驟，他花了整整3年在父親身邊近距離學習。陳宥達透露做出好茶的祕訣，就是要天氣好，細心且用心管理茶園。

同時他積極向外學習，一方面透過參加比賽刺激自己，分別在2015年獲全國製茶技術競賽冠軍、2017年獲得新北好茶春季文山包種茶評鑑特等獎。「2015年的製茶比賽最有成就感！」他回憶，初賽因受颱風吹損，茶菁老皺不佳，只好靠後天製茶改善，到南投決賽還要挑戰2天1夜製茶⋯⋯。

另一方面，去茶改場上課也成了他的養分。「以前父親用化學肥料居多，後來與父親商量改採複合式有機肥料，長出來的茶葉增厚、產量也變多，更延長茶樹平均壽命。」陳宥達不諱言，有機肥料價格較一般化學肥料多出3成，但「讓茶樹吃好喝好，它就會回饋你。」

10年磨一劍〉吸引行家找好茶

頂著父親光環，陳宥達每年要求自己要做出品質更好的茶葉。因此，每日除了避開10點至2點最熱時段，幾乎都泡在茶園裡，10年如1日也甘之如飴。

在製茶間一旁牆上，掛著的日曆，仔細看有他密密麻麻的字跡，「那是我記錄每天做哪些事，像是施肥、茶園狀況等。」陳宥達靦腆地笑。

父子倆只要一有空，不是上山巡茶園，就是在家泡茶，「晴天、雨天、陰天泡出來的味道都不一樣，會與父親相互切磋討論。」陳宥達以這次拿去比賽的茶為例，光是反覆講究形、色、香、味各種組合的拼配，就花一整天試泡。

個性堅毅的父子倆憶起製茶最受挫的事，不約而同提到天氣。「有1年春茶採收期，只有半天放晴，其餘全是雨天。但不想付出的心血白費，只好全請工人來採摘。還有1年遇上旱災，超過半數茶樹枯萎。」陳宥達語帶無奈。

「今年做的茶比較好，因為採茶、製茶天氣都配合得好。有太陽就對了。」陳源德捧著一團茶菁咧嘴笑到。

只不過即使有冠軍加冕，光有製茶好手藝，仍無法抵擋包種茶的式微。「去年拍賣會後，詢問度的確有提升，但也就多賣幾10台斤，其他還是交給盤商為主。」陳宥達不諱言，目前包種茶的知名度與售價，仍比不上烏龍茶。

但是，一如一棵棵茶樹生根在他們的茶園中，歷經風雨而不屈的生命力，對陳源德、陳宥達來說，包種茶也已深耕在他們生活之中。「茶葉對我們的意義，已經無法形容。」父子倆對茶葉毫無保留的真心，正是醞釀出一座座獎牌的祕密。

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