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危老重建特快車！等了20年終於核定重建…400萬戶老屋可望重生

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱
蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

當了一輩子的土地代書，李佩勳從沒想到，自己的人生竟然會在50歲後，迎來這麼大的改變。改變的觸媒，是2017年5月上路的「危老重建」政策。

這2年，在他位於新北市三重區的辦公室裡，各方地主絡繹不絕地上門，每逢周末，他還得抽空參加建商主辦的危老說明會，成了台下爆滿聽者口中的李老師。去年一整年，他以危老推動師身分，送出40件「結構安全性能初步評估」（簡稱危老初評），平均算下來，每個月就為超過3棟老宅送出了砍掉重建的敲門磚。這個成績，是新北之冠。

李佩勳說，《危老條例》上路後，可以感受到不少原本已經打消重建念頭的老屋主人，又開始動了起來。「有位老伯，每周六下午就捧著一大疊資料來問我法令，我每次都說『讓你問到飽』。」

對政策延續有感的，不只是土地代書，「危老，愈來愈像房地產產業新的火車頭，火車頭的司機，則是危老推動師。」地政士公會全聯會榮譽理事長王進祥如此形容。3年下來，危老政策拉起的串聯效應，不只是一棟一棟的老宅開始轉生翻新，逐漸改變了許多街頭巷尾的模樣。全台各地的營造業、房仲業，乃至於不少人的職場生涯，也都跟著這班列車有了全新的生命力。

訴求快、狠、準　解決都更痛點，民眾買單熱絡

新北市城鄉發展局都更處主任祕書李擇仁表示，危老上路至今，已有足夠充分的實例證明，這套政策克服了一般民眾對都更的2大根本痛點：遙遙無期、整合困難。

而關於解決「遙遙無期」的都更痛點，危老重建上路3年來的經典案例，當屬2017年11月28日獲得新北市政府核定的危老案——板橋「欣璞綻」。這個預計在2023年完工、改建為地上25層電梯大樓的危老重建案，從送出重建計畫書到核定，包含例假日在內，總共只花了12天，也成為全國首宗核定的危老重建案。

事實上，「欣璞綻」在超高速通關之前，有著地主等待重建20年的心路歷程。地主之一的莊惠莉坦言，因基地緊鄰捷運新埔站，交通便利，所以長年以來上門探詢整合都更的建商不知凡幾，但結果都一樣，毫無下文。

「2015年，輪到唐璽建設來敲門……，」唐璽建設董事長董景翔評估，若要整合完該基地2500坪範圍的難度很高，因此一開始他打算走「簡易都更」，先申請同意戶比率較高的941坪基地。

沒想到，內政部2017年5月推出《危老條例》，他立刻改弦易轍，以原本計畫的900多坪基地為範圍，先用1個多月的時間申請並通過安全評估，當年11月16日送出危老重建申請書，當月28日就獲核准。

董景翔表示，危老替都更開了方便之門，相較於都更申請程序複雜、時間冗長，對地主來說有太多不確定因素，危老沒有面積限制，只要100％地主同意就可送件申請，從實際操練的結果看來，的確符合立法當時的「打造都更高速公路」目標。

危老改建潮正夯　帶旺傳產、營建、銀行融資商機

危老遍地開花，除了老屋主人受惠之外，房地產產業的樣貌，也有了「雨露均霑」的變化。老牌混凝土業者國產建材實業總經理吳志仁表示，公共工程案一直是公司出貨的主力，但這兩年觀察到，危老建案所帶動的預拌混凝土需求一直在發酵；其中又以北台灣是國產出貨量最高的區域。

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