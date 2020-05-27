「這因素」對股市的風險恐大過疫情！投資人布局美股得先觀察「3件事」

【文．林信男】

COVID-19（新冠肺炎）疫情重創全球經濟，金融市場也難逃震盪，但近期波動似有趨緩之勢，上周美股三大指數，累計皆漲逾3%，部分投資人認為，可樂觀期待股市前景；不過，分析師指出，除疫情尚未緩解外，目前還有一項利空因素，恐讓市場面臨更大風險。

景順（Invesco）首席全球市場分析師胡珀（Kristina Hooper），日前接受CNBC採訪時表示，在聯準會（Fed）祭出大規模貨幣政策的情況下，疫情對金融市場的影響，似乎被抵銷了，但這也導致實體經濟和股市表現「脫鉤」。

值得注意的是，胡珀認為，相較於疫情，美中緊張情勢升溫、貿易戰復燃的疑慮，恐直接衝擊股市，造成更大傷害，「正如我們在2018年末至2019年所見，關稅戰的問題，相當棘手，對股市、經濟來說，是一大逆風，且這（關稅戰）可能會再度爆發。」

雖然胡珀強調，當前美中緊張情勢，還停留在「口水戰」階段；然而，美國有意就疫情一事，向中國究責，加上北京當局推動「港版國安法」，引發美國反彈，揚言對中國施以經濟制裁，前述情形使兩國關係更加緊繃，也令華爾街深感不安，有意布局美股的投資人，或許得先觀察以下三件事。

一、參議院通過「外國公司問責法」 恐使美中緊張情勢加劇

美國參議院於5月20日通過「外國公司問責法」（Holding Foreign Companies Accountable Act），該法案要求，他國企業若連續3年，無法滿足美國公開上市公司會計監督委員會（PCAOB）的查核要求，且未能證明不受外國政府控制，將禁止其證券在美國交易。

外界解讀，美方此舉，將導致許多中國企業，被禁止在美上市；對此，中國證監會強勢回應，「該法案的一些條文內容，直接針對中國，而非基於證券監管的專業考慮，我們堅決反對這種將證券監管政治化的做法。」

中國證監會稱，該法案「不僅會阻礙外國企業赴美上市，更將削弱全球投資者，對美國資本市場的信心及其國際地位。」

二、FAANG表現「強勁中有隱憂」 真正贏家是亞馬遜

觀察台灣投資人較為熟悉的臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix），以及Google母公司字母（Alphabet）等個股（市場取其字母組成代號FAANG）可發現，今年以來（5月25日美股休市，故統計至5月22日）這5檔個股累計至少上漲5.5%以上。

截至5月22日，臉書累計上漲14.45%，蘋果上漲8.60%，亞馬遜漲31.88%，網飛大漲32.68%，字母則上漲5.51%。

金融服務公司Ascent Wealth Partners董事總經理高登（Todd Gordon）樂觀認為，FAANG表現強勁，可望像疫情爆發前一樣，繼續引領市場；不過，投資顧問公司Chantico Global執行長桑切斯（Gina Sanchez）則強調，疫情將對消費力造成影響，蘋果新機的購買需求，可能會隨之遞延。

桑切斯分析，FAANG當中，不只蘋果股價表現，可能面臨逆風，臉書和字母，也必須和其他公司，在不斷萎縮的廣告市場中競爭；至於這波疫情中的最大贏家，則是亞馬遜，「因為所有原本打算去雜貨店購物的人，都改去亞馬遜網購……且此趨勢將繼續維持。」

三、生技類股後續走勢樂觀？投資人應持謹慎態度

至於疫情爆發以來，就一直備受期待的生技類股，後續走勢如何？投資公司Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）在接受CNBC採訪時指出，雖然上周生技藥廠Moderna公布疫苗試驗結果有正面成效，激勵iShares那斯達克生技ETF（iShares Nasdaq Biotechnology ETF）觸及歷史新高，但投資人應抱持謹慎態度。

馬利說，iShares那斯達克生技ETF的兩大成分股，吉立亞（Gilead）和安進（Amgen），近期股價表現不佳，應多留意，「如果它們（吉立亞和安進）股價走跌，對這些成分股來說，可能是個問題。」

CNBC資料顯示，近一個月以來（截至5月22日），吉立亞股價累計下挫9.80%，同期安進股價則下跌1.25%。

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