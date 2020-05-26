川普盼郭董設廠共和黨執政州 前台積電法務長：只為「這件事」

【文．劉煥彥】

台股前兩大權值股台積電及鴻海，三年來先後宣布大手筆投資美國。前台積電法務長杜東佑（Richard Thurston）博士認為，美國總統川普主政下的白宮，在協助這兩大台廠時覓地時都以黨派利益為先，希望台廠落腳共和黨州長主政的州，以厚植他爭取連任總統的競選籌碼。

杜東佑曾擔任台積電法務長長達12年，他在上周美國科技新聞媒體EE Times刊出的報導中指出，台積電這次決定落腳亞利桑納州，「背後一定有政治因素」，因為任何其他州都比得上亞利桑納州，甚至更好，只能說川普政府非常精明。

2017年7月26日，川普在白宮舉行盛大記者會，宣布鴻海將投資100億美元（約3000億元台幣）在威斯康辛州建立最新製造工藝的LCD（液晶面板）工廠，使美國重回先進電子製造的前列，白宮也請來鴻海創辦人郭台銘與川普同台。

杜東佑表示，當時他曾經為鴻海投資美國提供意見。

他說：「川普基本上就是告訴他們（鴻海），「不要去紐約州」或好幾個民主黨強勢執政的州，那時他（川普）建議去幾個共和黨主政的州，也是之前（大選）時的搖擺州，像威斯康辛州、德州及俄亥俄州都在名單上。」

「當郭台銘拜訪白宮時，他（川普）就是這樣告訴他的。」

報導提到，原本鴻海準備投資100億美元，在威州建立電視面板廠，並創造13000個工作機會，且根據威州州政府與鴻海的協議，若鴻海達成特定目標，將能獲得30億至48億美元不等（約900至1450億元台幣）補貼，可能創下美國史上給予單一外國企業金額最大的補貼紀錄。

白宮於2017年6月召開記者會，宣布鴻海投資美國的大消息。

2018年6月，川普再度與郭董同台，共同出席在威斯康辛州建廠地點的動土典禮。

但才過了半年，郭台銘特別助理胡國輝於2019年1月底接受路透專訪時提到，鴻海100億美元投資計畫可能縮減或擱置，主因是電視領域，鴻海在美國幾乎無立足之地。

該年2月初，郭台銘在鴻海愛心嘉年華活動致詞時表示，威斯康辛州投資計畫遭遇到招募員工的困難，因為從川普上任後，威州失業率從5～6%，下降至2.9%，「失業率只有3%，就是沒有人想要找工作」。

同樣在2月初，鴻海創辦人郭台銘在集團年度大會上表示，威州投資計畫「正在做些改變，避開大量生產的項目，調整到往研究發展領域前進」，鴻海重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，且威谷科技園區的建設與創造1.3萬個工作機會的承諾並未改變。

對於威州投資案進度，去年11月鴻海董事長劉揚偉在法說會上澄清仍持續進行，並非外傳的規模縮小。

鴻海：威州園區今年中開始試產

他說：「市場會有外在變化，所以項目調整是自然現象。我們不是政府機關或研究機關，研究機構可以提研究計畫是十年不變的，但我們ㄧ定要隨著市場改變而調整。」

鴻海上周發表了最新股東會營業報告書，其中提到「威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設、威州製造園區也計畫在民國109年（2020年）年中開始試產，同時亦極力延攬各方優秀人才，在先進製造、未來科技的架構下為集團美國供應鏈預先播種」。

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