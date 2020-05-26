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失去韓國瑜高雄沒未來？唐湘龍觀點掀論戰 網提罷韓「真正關鍵」

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自 韓國瑜 臉書
圖取自 韓國瑜 臉書

【文．張家麒】

高雄市長韓國瑜的罷免投票將於6月6日登場，他是否能夠「過關」，外界都很關注，資深媒體人唐湘龍近來直言，「失去韓國瑜之後的高雄，會失去高雄的未來！」而這番說法也引來正反兩面不同的討論。

唐湘龍23日在YahooTV節目中表示，韓國瑜剛當選高雄市長就去選總統這件事，自己是最早發難、批評也是最強烈的，但是「為什麼要罷免韓國瑜，韓國瑜做錯了什麼？除了他去選總統以外。」唐湘龍認為，就因為選總統這個原因，讓不支持韓國瑜、反韓國瑜、不同政治立場的人逮到了一個理由，「利用相對可用的優勢選票，我要把你搞掉。」

「要罷免不難，韓國瑜雖然90萬票，贏了陳其邁15萬票，但陳其邁也有個7、80萬票，要湊個58萬票出來投票，反韓國瑜應該辦得到。」唐湘龍說道。

不過，唐湘龍提到，高雄市是在1979年升格為直轄市，當時人口有132萬，但過了50年後，如果沒有併高雄縣，高雄市的人口只有160幾萬，人口幾乎在原地踏步，經濟成長也是六都中唯一一直往下掉的，且高雄港曾在全世界貨櫃港排第3名，現在則滑落到第15名，顯然出了什麼問題。

而在2018年的地方選舉，高雄市民選擇了喊出「貨出得去、人進得來，高雄發大財」的韓國瑜，雖然他之後犯了錯，但就唐湘龍看來，當時高雄市民選擇改變是對的，因為未來30年全世界最繁榮的海洋就是南海，「都在高雄的門口，遍地黃金隨你高雄撿，看你高雄怎麼做。」

唐湘龍認為，韓國瑜就任高雄市長不到1年就跑去選總統，把自己弄得焦頭爛額，可是回頭看，他和3名副市長在處理市政時，把各方面都處理的不錯。

唐湘龍並向高雄市民喊話，如果現在對高雄有了希望感，就沒必要把韓國瑜當成政治報復或者發洩的對象，急於用罷免案把才做了1年多的他轟下台。

「失去韓國瑜韓國瑜之後的高雄，會失去高雄的未來！」唐湘龍強調，只要南海的門打開，高雄一定有發大財的機會。

對於唐湘龍的說法，有網友大表讚同，認為高雄是個有天然良港的城市，卻發展成現在這樣，確實是可惜了；還有人覺得，罷韓本來就只是政治操作。

但是，也有網友直言，「可憐之人必有可恨之處」，如果韓國瑜真的是一個真心為市民的市長，為什麼會被提罷免；更有人指出，會想要罷免韓國瑜，關鍵是在於「誠信」二字。

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