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談寶德能源破產 謝金河：這些台灣「慘業」背後都述說著相同故事

聯合新聞網 / 今周刊
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

【文．謝金河】

十年一覺，百億千億打水漂！

一位政治傾向藍營的朋友，在line的群組上傳來一則報導，上面寫著：民進黨史上最大弊案，政府封鎖消息⋯⋯我一時好奇，點進去看究竟，原來這是媒體報導寶德能源破產，聯貸銀行團及國發基金都成了苦主。

這是去年的事，但把寶德能源當弊案，全部責任都歸咎民進黨，且在網路上妄加評斷，我覺得很不妥。

寶德能源最大股東是華新焦家，占17.8%，第二大股東是中美晶占11%，這家公司在2010年成立，那是馬政府時代，也是太陽能產業最炙手可熱的時候，寶德能源在景氣好景中跳下去，那時多晶矽一公斤120美元，很多太陽能股飆漲，像益通漲到1205元，茂迪也到985元，那個時候，跳下生産太陽能多晶矽材料的還有科風集資80億成立科冠，李長榮化工也成立福聚能源。

在熱潮中，2013年兆豐主辦了90億元的聯貸，2014國發基金投資德寶7億元，後來政黨輪替，2017年國發基金又加碼投資4.25億元，寶德能源透過增資，把資本額撐大到141億元。但在這個時候，中國太陽能產業產能全開，像保利協鑫挾著國家補貼，把全世界的多晶矽產業全打掛了，而保利協鑫的股價也從5.72港元跌到0.21港元。

寶德能源宣布破產，國發基金及聯貸銀行團全都慘賠，華新集團去年也攤提16.8億元的損失，但寶德破產，這筆帳怎麼算？

這些年，太陽能產業都是中國國家隊拿著國家補貼，產能全開，把整個產業弄死了。益通從1205元跌到變成壁紙，茂迪從985跌到3.34元，台積電原本是大股東，也只好認賠殺出，大同集團的綠能也下市了，這是台灣第一慘的慘業。

除了太陽能，TFT LCD及LED都是中國國家補貼下的苦主，台灣的友達，奇美原是與三星，LGD平起平坐的兩隻老虎，後來奇美賣給群創光電，但是中國每年以巨資扶持京東方，現在連南韓兩隻老虎也賠錢，台灣的兩隻老虎都變成貓。

一位面板產業的總經理告訴我，台灣的面板等重要產業投資中國，千億巨資全都打水漂，友達去年虧損191.85億，股價從最高79.5元跌至6.1元，群創光電去年虧損174.45億，股價從178元跌至4.85元，只有一個慘字形容！LED的晶電股價一度到180元，在三安光電等拿國家補貼的錢，無限量擴張產能，現在努力轉向Mini Led尋找出路。

這些台灣的「慘業」，背後都述說著相同的故事。

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