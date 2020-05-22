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去追像熔噴般噴出的防疫概念股 會痛不欲生 謝金河：貪婪也要有極限

聯合新聞網 / 今周刊

【撰文 謝金河】

貪婪的極限

這次肺炎疫情擴散，重創全世界實體經濟的產業鏈，也衝擊全球資本市場，有的受到衝擊的「慘業」幾乎望不到明天，但也創造很多防疫產業的無限商機。

像是台灣這次口罩國家隊寫下傳奇，生產口罩的上市櫃公司股價也奔馳不已。最近有幾位朋友都在口罩股衝浪，每天都很開心。也不斷有人告訴我，這些口罩股會創造多少獲利。

像是生產熔噴不織布的敏成，EPS從3元，到一個股本，現在又上看20元，恆大頻遭警示，第一季1.45元，4月一個月賺1.6元，有朋友以此類推，推定恒大今年一股賺25元，明年一股賺100元。

股價在炒作的時候，會出現很多不可思議的故事，像當年基亞炒到486元，那個時候有朋友告訴我，基亞那顆Pi88可以拯救世界，基亞的股價會漲到一萬元以上，一定要抱牢，絕對不要賣，後來浩鼎又上演同樣的故事。而這些為了炒股附加的題材，一個都沒有出現，股價掉下來了，大家鳥獸散。

現在同樣的故事又上演了，我特別提醒大家，如果手上有低價買到的股票就算了，但是去追那種像熔噴一般噴出的股票，最後的下場一定讓你痛不欲生。

恆大漲到164元，年缐在28元，如果說年線是老人，股價是小狗，現在小狗已經跑離主人很遠很遠了，繼續衝浪的人很快樂，但旁邊看的，千萬不要忍不住跳進去。當然有人要說，未來全世界每個人每天都要戴口罩，也許肺炎疫情五年，十年都不會好，口罩可以千秋萬載都看好，但大家聽聽就好。

最近在香港的中國疫苗股康希諾一天跌32港元，跌幅逾13%，康希諾炒到285.8港元，一天就回頭殺到190港元，我看在香港上市的全中國最大口罩廠恆安國際，這次從55港元到70港元，幅度不大。維達從15到25港元左右，沒有台灣那麼激情。美國研發瑞德西韋的Gilesd Sciense股價沒有什麼波動。最近有疫苗好消息的Moderna股價衝上去很快又拉回。台灣的防疫概念股表現最激情，但現在是回頭審視基本面的時候！貪婪也是有極限的。

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