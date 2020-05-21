台灣遭「河蟹」？我國首獲邀出席印太陸軍會議 國旗並列照被先po後刪

【文．張家麒】

在美西時間19、20日（台灣時間20、21日）登場的「印太陸軍會議（Indo-Pacific Landpower Conference）」由美國太平洋陸軍司令部主辦，除主辦國外，另有26國家、地區受邀參加此軍事醫療視訊會議，而台灣更是首度獲邀參與。

根據昨晚南韓陸軍대한민국 육군 (Republic of Korea Army)的臉書貼文可發現，中華民國陸軍少將也受邀與會，由現任陸勤部軍醫處處長少將謝宗保代表參與此視訊會議，從南韓陸軍截圖畫面中可看出，我國國旗與其他26個參與國國旗並列。不過，南韓陸軍在貼文後不到15小時，就將照片刪除。

在印太陸軍會議上，各國軍方代表與往年一樣共同討論軍事界的重要議題。其中較特別的是，今年因為COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐在全球造成大流行，根據南韓發布的內容簡介可看到，南韓陸軍將領徐旭因此特別針對疫情相關主題進行演講，介紹韓國政府和軍隊如何對抗疫情，例如送士兵接受KCTC（科學化戰鬥訓練）。南韓軍方代表不但與參加國積極分享經驗，也表示在非傳統威脅下將持續與各國加強合作。

（圖片：取自南韓陸軍臉書）

值得注意的是，今年是我國首度獲邀參與，由軍醫處長謝宗保代表參加。從南韓軍方的視訊截圖上，可見謝宗保在四格視訊螢幕中的右上角，與其他三位美國軍官同框；在南韓陸軍曝光的畫面中也清晰可見，我國國旗並列於其它參與國國旗中。

這次除了台灣以外，還有美國、日本、南韓、英國、泰國、加拿大、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、印尼、泰國...等26國共同與會，台灣由謝宗保代表參加朝鮮半島的防疫戰略討論。

謝宗保是軍醫背景出身，擁有台灣大學健康管理與政策研究所醫管組博士學位，專長肝移植外科、肝臟移植、消化系外科、 肝膽腸胃道腫瘤、消化性潰瘍疾病、膽道系統結石、急慢性腹痛與各種疝氣修補手術。

不過，就在南韓陸軍於臉書中貼出這張照片後，不到15小時的時間內就被移除。查看臉書貼文編輯紀錄得知，南韓陸軍是於昨晚台灣時間7點24分PO文，並附上2張照片，但在今天因不明因素，於早上8點03分重新編輯臉書PO文，刪除該照片。

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