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來自大陸駭客攻擊占9成以上！新政府如何應對？資安專家提3藥方

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文．林韋伶】

今年520前，傳出總統府、中油、台塑等公部門與企業，遭遇駭客攻擊，讓好不容易因新冠肺炎疫情趨緩，稍稍安定的民心，再度掀起一波漣漪。

負責多個公部門，包括外交部、國防相關等資安維護的奧義智慧共同創辦人吳明蔚指出：「粗估針對台灣進行的國家級APT駭客攻擊，約有9成來自與中國相關的惡意程式或網軍」，想避免公部門資料、產業競爭力祕密被強取豪奪，吳明蔚提出3藥方。

「台灣的數位資訊攻防大戰天天都在進行，」吳明蔚這樣形容這場沒有煙硝的戰爭。台灣政府的機敏資料、台灣產業尤其是半導體的競爭力、程式碼、製程技術，都長期遭駭客鎖定，不管矛頭來自中國網軍或其他海外組織，台灣一刻都不能鬆懈。

儘管總統蔡英文喊出資安即國安，但面對當前危機，執行面仍要再全力加速。從數據上來看，中國最大軟體公司之一的360，2020年花在資安上的研發費用，約人民幣60億元（約新台幣253億），而台灣整體資安產業產值，一年大約只有新台幣300億上下。

專家看台灣資安產業：技術強但應加強規模

儘管手中的資源不如國際大廠雄厚，但因台灣是中國相關惡意程式或網軍攻擊的主要目標，就像天然的練兵場域，因此技術領先全球，以奧義智慧來說，甫於今年4月在全球知名資安產品比武大賽MITRE ATT&CK評測計畫中，拿下最高分，打敗包括：卡巴斯基、賽門鐵克、微軟與火眼等世界知名企業。

吳明蔚指出：「台灣資安公司實力、技術也許很強，但規模不成氣候，在沒有經濟規模的情況下，前進國際市場很容易被錢淹死，因為別人都是用大量資本資源來攻城掠地，對手也可以比我們便宜、甚至不要錢，就把我們淹死了。」

吳明蔚認為，過去台灣抓到了發展半導體產業的契機，現在有一波衝出資安大國名號的機會，但有幾件事，一定要改變。

首先，公部門與攸關台灣關鍵基礎建設的企業，都應大量採用台灣自主技術，來進行資安防護，而不是回歸市場機制，讓大家來比低價，「如果這樣做，就代表政府只是把它當作產業問題而已，而不是國家的大戰略布局，以中國來說，現在外國資安產品要在中國公部門使用，都是困難重重。」

應創造資安人才研發舞台

其次，正因為台灣缺乏戰略性政策，沒有讓台灣自主技術在本土遍地開花的決心，目前台灣的資安新創公司，大概只有10~20家，不算有一個「產業」出現，因此就算台灣資安人才很強，學生參加國際駭客比賽，可以拿下全球第二的成績，但這些學生畢業後，沒有資安就業市場，只能去科技業或金融業，當資安人員(管理資安設備、管理資訊電腦)，沒有研發舞台發揮資安長才。

積極輔導企業納保資安險

最後，他也建議，要強化公部門與產業的資安意識，可參考國外已蓬勃發展的資安險，積極輔導企業納保，透過資安健診了解風險，才能精進資安能量。

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