520房市！高房價民怨未除 蔡政府如何讓「住宅三箭」達標？業者3角度提解方

【文．黃健誠】

總統蔡英文今（20）日展開第二任期，對於接下來的房市走勢，業者多抱持正面態度；例如，鄉林建設董事長賴正鎰就認為，未來房市仍可持穩，甚至微幅上漲；至於相關政策方面，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮建議，希望蔡政府能從根本解決高房價問題，才可能讓「住宅三箭」政策達標。

持有稅過重使房價難降 賴正鎰：應回歸市場機制

針對520後的房市趨勢，賴正鎰認為，房價還是會持平或微幅上漲，尤其近年受惠於台商回流和都更議題，買房的剛性需求，達8成以上，整體而言，呈現穩健格局。

不過，賴正鎰也呼籲蔡政府，應讓房市回歸市場機制，稅制不應齊頭式平等，「若持有稅過重，也會讓成本一路上升，房價降不下來，因此應回歸市場機制。」

另外，賴正鎰指出，包括中國籍等外籍人士在台灣買賣房屋的限制不少，尤其是外國人賣屋時，繳納的房地合一稅高達35%以上，會影響外籍人士投資台灣房市的意願，應予鬆綁。

社會住宅政策未達成 李同榮：應重新檢討規劃

李同榮對於蔡政府第二任期的房市表現，同樣抱持正面態度，但他也直言，過去幾年，房價雖緩步上漲，呈現「軟著陸」，但仍未解決高房價民怨，蔡英文所提的「住宅三箭」中，8年20萬戶社會住宅的構想，也未能達成，「整體政策方向正確，卻規劃錯誤。」

李同榮舉例，政府為推行空屋移轉8萬戶至社宅，所推出的包租代管，方向正確，但在政策規劃上有所偏差，欲利用囤房稅逼出空屋，卻沒考慮屋主的心態是，想讓房子保值或增值，不會拿來出租，這些房子頂多到交易市場，且多半是大坪數物件，而小坪數物件在租賃市場本就熱門，並不需要包租代管。

李同榮建議，蔡政府在第二任期中，應重新盤點無法達成、甚至濫竽充數的政策，如果包租代管政策是個錯誤，就應該重新檢討，否則原本立意良善、值得政府扶植的包租代管業，恐因政策偏差，被拿來當作空屋移轉社宅的手段，無益於房市及相關產業。

提高「平價房」供給 讓年輕人買得起

甲桂林業務總經理陳衍豪說，蔡政府進入第二任期，蔡英文在政治上的歷練，已有所累績，相信未來房市仍屬穩建，目前接觸到的客戶反應，也相當正面，房地產是最需要信心的產業，客戶敢買房子，就代表看好未來政治經濟環境。

信義代銷總經理李少康則提到，台北或新北市，屋齡40、50年的老舊公寓大樓比比皆是，造成市容越來越老、越來越醜、越來越危險，也不利於民眾生活品質，但這些老房子常卡在政策上動彈不得，建議政府在危老、都更等議題上可更大膽，與其抱著房價會大幅下跌的期待，還不如提高平價房的供給，讓年輕人買得起房，也能對未來有所期待。

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