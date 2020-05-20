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專挑「千里馬股」！專職奶爸靠3招「修正式價值投資」攢千萬

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【文/林心怡】

從月薪4、5萬元的小資上班族，到賺到財務自由的專職奶爸，去年才暫離職場，開始專心經營臉書粉絲專頁的陳啟祥，總是不吝發表文章分享投資心得。雖然在職期間薪資不高，依然能靠著價值投資攢下千萬元財富，即使前波台股大地震，他仍因精準掌握到價值型千里馬股旭富、弘塑、原相等投資機會，讓他整體獲利至少逾3成。

陳啟祥的粉絲專頁名為「修正式價值投資」，談起投資，他開宗明義就強調「徹底了解公司」的價值投資基本功；不過既然多了「修正式」3個字，也代表他的價值投資不純粹走巴菲特、葛拉漢等典型路線。

走哪一條路？分析陳啟祥的投資邏輯，其實更近似於「祖魯法則」。此法則是英國投資大師吉姆．史萊特所提出，核心精神是「聚焦專精於小範圍選股」，就像19世紀南非祖魯王國的士兵，只不過是專精於少數傳統兵器，就能擊退大英帝國的槍彈火炮一般。此外，祖魯法則也被認為「完美融合價值型與成長型投資」，廣獲投資名家採用，兼顧考量個股評價面與成長性的本益成長比（本益比除以每股盈餘年增率）概念，就是出自史萊特的發想。

聚焦小型成長股　3階段篩選 鎖定半導體、5G、防疫股

而陳啟祥所聚焦鑽研的「小世界」，就是中小型價值成長股，並以賺取價差為主。

他的投資邏輯大致分為3個階段，首先是尋找「股本輕盈的業績成長股」，此階段的作法，是挑出近3個月平均營收高於去年同期的2至3成者，或是以營收創12個月新高當作條件，再搭配股本小於30億元的篩選門檻，「當然，月營收年增率愈高愈好。」

第二階段，則是檢視長期經營價值。條件包括近5年皆有獲利且股東權益報酬率（ROE）穩定，最好不低於10％；近5年自由現金流皆為正；近5年的殖利率可保持在4％至6％；若能符合股價淨值比小於2，或者本益成長比小於0.5倍者更佳。陳啟祥認為，符合上述條件愈多，愈具加分效果，畢竟通過這些門檻檢驗的企業，其財務條件才符合他心目中可以安心長抱的好公司定義。

「但這些都只是初步篩選，不代表全都是值得投資的公司。」他強調，即使各種客觀條件齊備，接下來仍應進入第三階段 ──輔以「質化」分析。白話的說，就是從直接詢問公司或經營層公開發言、媒體報導等管道，試著解答這家公司的3個問題。

這3個問題環環相扣，先是「營收成長的原因」；再來，基於這個原因，公司具備的「競爭力是否足夠」，例如：未來產能會不會捉襟見肘等；第3個問題，讓公司營收成長的「趨勢是否能夠持續」。

「但最重要的，還是產業趨勢。」從產業族群來看，陳啟祥現階段鎖定的對象，的確都是趨勢能見度較為明朗者，包括半導體設備廠、5G相關、防疫概念股3大方向。

在半導體設備部分，陳啟祥分析，晶圓廠的設備支出預計在2020年下半年進入復甦期，國內半導體設備廠業績應有反映空間。他以台積電重要設備供應商弘塑為例，營收從去年3月開始進入成長期，今年前4月累計營收年增率近22％，4月單月營收年增率近21％，代表公司即使遇到景氣衝擊，營運依舊逆勢走強；再搭配2019年外部股東權益報酬率有4.85％，近5年獲利與配息都有穩健成長的特性，因此，被他列為逢回考慮加碼的對象。

台廠搭順風車吃單擴產　半導體耗材、設備看旺 營收成長可期

另外，像是近似於耗材廠的瑞耘，主力產品有晶圓夾持環、靜電吸盤等，也因為產品組成的改變，帶動營收與毛利成長，且從目前正著手進行擴廠的動作來看，未來收益有機會成長1倍以上。至於營業項目包括航太、半導體、顯示器設備等的公準，過往公司營收以顯示器設備占最大宗，不過自2016年後，半導體設備的比率逐漸放大，而且公司的產能全在台灣，受疫情影響相對較少，隨著半導體類設備增加出貨，未來營收成長可期。

此外，陳啟祥認為，雖然疫情可能造成5G的終端商品需求暫時性下降，但這仍是未來不可逆的前進方向，因此他持續看好從事電子電氣產品之電磁相容（EMC）認證、安規檢測服務的耕興。他認為，在接下來的5G檢測服務推行中，不管在檢驗次數與費用單價，都會比現行的4G更高，將有可能提升該公司的營收與毛利率。

防疫概念股夯爆　需求強勁 股價走揚

在防疫概念股方面，陳啟祥看好每年穩健配息、財務體質佳的不織布大廠南六。他分析，此波疫情前期，受到市場情緒追高而帶動股價，隨後因美股崩盤，投資人失去信心而回落；但近期股價又在短期內走揚，最主要原因應該來自於產品價格的飆漲，尤其溼紙巾在中國市場已明顯供不應求，價格自然水漲船高。

說到這裡，陳啟祥展現了他「蒐集資訊拆解營收成長原因」的功力。原來，如果在Google搜尋「不織布價格」，可能無法立刻看到令人興奮的消息，「若是到百度去搜尋，就可以看到相關新聞：無紡布價格迎來第二輪暴漲。」無紡布就是不織布。陳啟祥說，不止口罩，包含尿布與溼紙巾都缺貨，廠商買不到原料而無法生產。「水針不織布在3月底一噸賣1萬多元人民幣，4月就跳升到一噸賣3萬多元人民幣，還買不到呢！」

另外，好公司遇到倒楣事，也是陳啟祥持續關注的標的。例如：受這波疫情衝擊最大的就是觀光類股，「但我發現，鳳凰旅遊是一家13年來沒有賠過錢的公司，即使是今年第一季受到疫情衝擊，EPS也還是正的，相當不容易，這也是我的口袋觀察名單之一。」陳啟祥笑著說，自己很慶幸在價值投資的領域裡下足工夫，讓他有餘裕在家陪伴一雙年幼子女快樂成長，同時提早邁向財務自由之路。

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