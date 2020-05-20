台積電只能選邊站？赴美設廠三關鍵看「台灣護國神山」的下一步

【文/譚偉晟】

台積電評估多時的美國新建晶圓廠計畫，5月15日總算起了頭，宣布將落腳亞利桑那州。沒多久，美國新的貿易禁令跟著發出，台積電如何布局因應此情勢？

5月15日連續兩則訊息，讓台積電投資人繃緊神經。

一是台積電宣布有意赴美設廠，投資120億美元在亞利桑那州設置五奈米晶圓廠。緊接著同一天，美國商務部宣布修改規定，更強力阻止華為取得採用美國軟體與技術的半導體產品，等於將2019年「華為禁令」再升級、強化。這一修改，將讓台積電立即面臨是否能再繼續供貨給華為的壓力。

面臨對峙高張的美中關係，台積電最終選擇赴美設廠，向美國跨出一步。這一天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）高調感謝台積電董事長劉德音，並強調「這項歷史性的協議也將強化美台關係。」但投資人更關心的是，這兩則訊息是否透露台積電終將只能選邊站，就美國而棄中國，損失目前占台積電營收比重高達14％的第二大客戶華為？

與先前美國商務部提及的「微量取用原則」（De minimis Rule）不同，這次新修規定，只要產品內含美國商務部列管技術，要出貨給華為或管制名單內企業的產品，都需先取得美國許可。

針對去年華為禁令，台積電前企業訊息處資深處長孫又文曾說，其產品來自美國的技術含量未超過25％，「我們離24.999％還有一段距離。」意即不受禁令影響。

然而，過去1年，美國商務部不斷釋放要封鎖相關漏洞（closing loophole）訊息，譬如把25％降至10％，外界認為就是針對台積電而來。沒想到這一次宣布「直接列管」，讓台積電無法「置身事外」。

不過該公告也提到，給予已交付的訂單120天的出貨寬限期，讓製造中的產品可趕緊出貨。5月15日當天，美國商務部也宣布第5次展延華為的臨時許可證90天，但警告「這可能是最後一次」。

18日，《日本經濟新聞》報導，台積電已停止接受來自華為的新訂單。雖然台積電發言系統低調表示，「我們不揭露客戶訂單資訊。」但一位不願具名的產業分析師評論，消息可信度極高，因為在美國商務部新規定下，台積電接受華為訂單的最後期限是5月15日，除非拿到美國許可。

一位業界人士表示，「銷貨給華為需要許可，並不能等同禁止銷售。」資策會MIC副所長洪春暉也認為，後續發展關鍵在於「許可」二字。目前美國商務部仍未公告許可細節，所以在這緊要關頭，台積電選擇謹慎應對，但後續發展未必會失去華為所有訂單如此悲觀，能不能出貨還處在未定狀態，「我相信台積電正在跟美國政府溝通中。」洪春暉說。

關鍵1：美國廠換供貨華為的許可？

《紐約時報》就引述相關人士報導，台積電赴美設廠可能成為交換籌碼，換取美國「放寬（looser ）」境外產品生產中，採用美國技術的限制。

事實上，從去年開始，以董事長劉德音為首，台積電就不斷地與美國政府溝通赴美設廠的細節。劉德音曾指出，台灣設廠成本最低，赴美設廠需要考慮成本的差距。4月16日的台積電法說會上，劉德音也重申台積電「仍在做許多降低成本上的努力。」

台積電在美國早已有一座Wafertech廠，「但是美國廠交貨的時程總是比其他廠來得長。」一位半導體同業指出。從今年第一季財報來看，Wafertech的獲利為3.53億新台幣，還不及南京廠的12％，美國當地設廠條件並不理想。

「設立晶圓廠最大的成本之一就是水電，既然美國要台積電去，這方面一定會得到美國協助。」台灣資深國安官員認為，台積電會就水電、土地跟稅制與美國政府溝通，畢竟純就經濟條件來看，赴美設廠不符效益，美國勢必要給出誘因，這其中勢必也包括交換其他廠出貨給華為的許可證。

一位台積電內部人士表示，雖然公司已做失去華為訂單的準備，但目前都在溝通談判，「在這新規定下，就看中國廠區可以拯救多少訂單了。」

關鍵2：失去華為 營收衝擊逾一成？

根據台積電年報資料，2019年前兩大客戶營收貢獻分別為23％與14％，法人認為前者為蘋果，華為則是第二大客戶。而摩根大通（J.P.Morgan）的報告進一步提到，台積電今年上半年的營收中，有近20％是來自華為旗下的海思半導體。

事實上，華為占台積電營收比重在這3年成長迅速，2017年比重僅約5％，2019年已經成長到14％，華為對台積電的重要性不言可喻。若是最壞情況，失去華為訂單，對台積電影響如何？

高盛報告指出，若120天寬限期過後，台積電仍無法擺脫禁令問題，對台積電第四季的營收將會產生衝擊。高盛預估今年到22年，台積電營收可能分別下降3％、14％、12％。群益研究報告則預估，今年營收影響約5％，明年則達10％。

不過，也有台系分析師認為，若華為受限禁令無法投片，可望讓競爭者市占擴大，藉此加重對台積電的投片規模。摩根大通的報告就提到，若台積電無法從禁令中解套，那麼失去華為而產生的營收缺口，70％至80％會從聯發科、蘋果、高通、賽靈思等客戶訂單補上。

洪春暉也提到，目前台積電的客戶對於先進製程的需求仍大，「你要七奈米、五奈米製程，一定是優先找台積電當代工夥伴。」在5G與AI趨勢持續的情況下，即使少了華為這個客戶，台積電也不容易突然少了一成營收。

關鍵3：美國新廠將成台積電累贅？

而預定2021年動工的美國新晶圓廠，月產能2萬片是維持晶圓廠營運的最低規模。在2024年量產時，也能先從數千片的規模開始投產。

以賽亞調研執行長曾盟斌分析，該廠的應用組成中，會有40％屬國防相關晶片，以及40％的雲端AI晶片，其餘部分則是消費性產品晶片。

至於亞利桑那州便宜的電價與人力成本，是台積電在美國設廠時相對有利的選擇。特別是人才部分，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超指出，當地不但有英特爾等半導體團隊，「還有很多高科技工程師可挖角，包括很多台灣人。」

但即使如此，挑戰仍然很大。前花旗證券亞洲首席半導體分析師陸行之就指出，以晶圓廠需要24小時輪班的作業模式來看，在美國設廠會是一大挑戰，「連英特爾都要跑海外設廠想辦法降低成本。」

第一金投顧董事長陳弈光也分析，台積電在美國新設的晶圓廠，「要維持毛利率50％（編按：台積電今年第一季毛利率為51.8％，主要是七奈米貢獻）有挑戰性。」他強調月產能2萬片的晶圓廠缺乏規模經濟，在降低成本上難度不小。

資深國安官員指出，對美國來說，「建立安全、可信賴的AI供應生產鏈是最重要的考量。」他舉例，若不能確保5G時代的資訊安全，智慧城市、電動車若受攻擊，都是一場可怕的災難，因此全球分成美、中兩大陣營是必然走向。

「在台灣《營業祕密法》不完備的情況下，台積電赴美設廠是必然，我也預估台積電最終只能選擇美國。」他預估，台積電美國廠不會只做軍用晶片，未來跟AI有關的晶片也會在此生產。

在4月法說會上，劉德音提到美國貿易法規變化，可能會造成短期上的衝擊，「但中長期而言大趨勢依然存在，有些供應鏈會調整，然後平衡會出現，我們仍有能力抓住中長期的成長機會。」而如何在最短時間內取得平衡，將是台積電未來最嚴峻的挑戰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1222期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE