韓國瑜一邊為「請假選總統」道歉、一邊要市民不要投票 這兩招澆得熄罷免熱情？

【文/楊竣傑】

「所有外縣市的好朋友，6月6日這一天，拜託不要來高雄，請你關心韓國瑜就可以，不要付諸行動……；高雄市支持韓國瑜的好朋友，請你不要出來投票，出來監票就好。」5月15日晚間，高雄市長韓國瑜透過預錄影片，向支持者溫情喊話，這也是面臨遭罷免危機的他，首度公開發表因應對策。

18日，韓國瑜在高雄市議會施政報告尾聲，忽然低頭念起講稿：「去年我請假3個月參選總統，在這裡要向市民朋友致上最高歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心。」低姿態道歉，再替「市長保衛戰」設下防線。

相對於韓國瑜連日向市民感性喊話、傾向冷處理，罷韓團體16日則在高雄市區發送黃絲帶，並兵分多路往駁二特區集結，高喊「666堅定罷韓」、「666我會投票」等口號，希望全力催出反韓選民熱情，確保罷免案順利通過。

投票率是關鍵 罷韓力催

雙方截然不同的態度，正好凸顯韓市府與罷韓團體在距離罷免投票日僅剩不到3周的白熱化階段，對「決勝關鍵在投票率」已有高度共識。根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免通過的條件是：有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。上屆高雄市長選舉人總數228萬餘人，同意罷免票數須超過57.1萬人，且多於不同意罷免票數才能通過罷免，兩項缺一不可。

從韓國瑜近期發言來看，他顯然決定改採守勢，但韓市府曾兩度訴請法院停止執行罷韓；罷韓團體「WeCare高雄」4月底掛出宣傳看板，市府也展現「即掛即拆」的高效率，雙方還為此隔空對嗆；高雄市教育局則以防疫必須控制人流為由，限制學校設置投開票所條件，讓罷免議題更受關注。

韓陣營人士分析，韓市府的反制作為是訴求「罷韓不具正當性」，期望跟風投票的選民重新思考「支持罷免是否符合高雄利益」；呼籲支持者理性應對，則是不給罷韓團體藉此升高對立催票的機會，「目標一直是讓同意票低於57萬，策略沒有矛盾。」

「希望大家思考韓市長為高雄的付出，而不是草率地投罷免票，讓這一小部分人決定高雄的未來。」高雄市新聞局長鄭照新也有類似觀點。

對於高雄市府的策略，罷韓團體也有所準備。

「決戰點是投票率。」坐在一箱箱黃絲帶前，「WeCare高雄」發起人尹立對投票結果不敢太樂觀，「據民調，支持罷免的市民約6成，以投票率4成計算，同意票6成才54萬多票，還不到門檻，所以要讓投票率衝高到接近5成，才比較有機會。」他分析。

尹立指出，市府行政資源是「反罷韓」重要武器，例如韓呼籲不投票後，罷韓團體陸續接到中低收入戶憂心詢問：「投票會不會被秋後算帳？」還有外地遊子被家人警告別回鄉投票，恐影響逾14萬人。

「今年總統大選，我所屬戶籍的投開票所，僅離家200公尺內，罷免案投票所卻被改至2公里外，全高雄超過300個投開票所有類似狀況，加上6月6日碰上大學畢業典禮、期末考，投票不方便，勢必會影響意願。」尹立擔憂地說。

「這些不便或許會減少票數，但也會出現更多憤怒的聲音，我們希望論述這些劣勢，鼓勵民眾發聲。」尹立強調，罷韓團體計畫借力使力，除了強攻主戰場高雄，透過掃街拜票、發黃絲帶及網路宣傳「陸空共同作戰」催票；5月20日也北上遠征台北車站，籲高雄人返鄉罷韓，衝高投票率。

韓營籲穩定 不激化對決

除呼籲支持者冷靜，韓陣營也打出「市政延續」口號。曾任韓國瑜國政顧問團召集人的中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪則認為，回歸市政主軸，以紓困、招商等議題與市民溝通，除了不激化對決，也讓民眾反思罷免通過還要歷經補選，「市民想要這麼不安寧的生活嗎？」

對於「市政延續」，罷韓團體則羅列韓國瑜競選市長期間提出的跳票政見，把花費第二預備金清淤、鋪路，當成短期政績，以及當選市長不久落跑等事件反擊。

近期最能檢驗地方首長治理能力的，莫過於對抗新冠肺炎疫情，韓國瑜除宣揚高雄市沒有本土確診病例外，4月中磐石艦染疫個案在高雄活動，市府隨即公布足跡，要接觸者配合疫調，韓更親上火線，拋出「第一線醫護人員全面篩檢」想法，但遭衛福部長陳時中斥為不符效益，罷韓團體也批韓是想藉疫情「刷存在感」。

對此，鄭照新表示，做好防疫是市長職責，韓國瑜在疫情的表現，確實能讓選民不再執著於他曾參選總統的過去，而是看見他努力照顧好高雄人的「現在進行式」。

民進黨立委趙天麟指出，高雄市議會原訂4月22日召開臨時會，未料18日爆發磐石艦案，國民黨市議會黨團卻以防疫為由，提案取消臨時會，「恰好證明韓國瑜無法兼顧市政與防疫，失去了一個扭轉高雄人反感的好機會，沒有靠防疫為自己加分。」他說。

在這場猶如矛與盾的對決中，是韓國瑜能順利壓低投票率，還是罷韓團體能催出足夠同意票，大概要到6月6日投票當天，才能見真章。

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