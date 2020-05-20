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勞工要領100元 政府手上只有7元 6年內恐破產的勞保將成小英最難任務

聯合新聞網 / 今周刊
總統府提供
總統府提供

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「有些改革，是現在不做，以後會後悔；不過，年金制度的改革……，『現在』不做，『馬上』就會後悔！」總統蔡英文這麼說。說話的時間是2016年6月23日，當時的「現在」、「馬上」，轉眼過了將近4年……。

總統喊話後的4年間，軍公教人員退休金的改革腳步確實火速，相關法案陸續三讀通過後，在2018年7月正式實施。但是，更困難、對國家財政影響更劇烈的一戰，攸關全台上千萬勞工退休保障的「勞保年金」改革，至今全無進展。

拖延4年之後，勞保與破產的距離，只剩6年。

愈晚改、愈難改！

拖延4年的代價是什麼？為何愈晚改革愈是痛苦？可以從2016年2月公布的勞保基金精算報告開始看起，這份報告裡的數字，或許就是小英總統說出「現在不做，馬上就會後悔」的原因。然而這些當年就讓總統背脊發涼的數字，3年不到，已經比原本的預估更加惡化。

2016年的報告說，勞保基金的潛藏負債高達8.96兆元；但到了2018年底，這個數字暴增近1成，負債增加8500億元，達到9.81兆元。

加速累積的潛藏負債、加速迫近的破產時程、狀似脫軌的操盤管理……，改革拖延不過3年多，新增壓力卻已層層疊加。畢竟，我們的這套勞保年金制度，真的有病，而且是重病！

「世界奇蹟」的超低提存率

最鮮明的病灶，是所謂的「基金提存率」。白話解釋，若一家保險公司在可預見的未來將有100元的理賠支出，理論上，現在的帳面就該「提存」100元的準備金。但我們的勞工保險基金在2018年底，每100元的確定未來負債，只提存了7.16元，基金提存率7.16％。

換言之，應對未來每100元的負債，勞保基金現在只準備了7塊1毛6。破產，只是早晚的問題。

台灣的勞保年金屬於「確定給付制」，政府許諾一個確定不變的年資給付率，退休時能拿多少，就看每個勞工的「投保薪資」有多少、「投保年資」有多久，因此，未來的負債算得清、跑不掉。

而根據經濟合作暨發展組織（OECD）2018年調查，採「確定給付」退休制度的OECD會員國當中，德國、瑞士、芬蘭、荷蘭等多數國家，提存率都遠超於100％門檻，也就是「資產大於負債」。

各國當中提存率不到100％的僅有冰島（32％）、墨西哥（67％）、美國（57％）、英國（96％）4國，但即使是這些後段班國家，退休基金財務狀況都遠比台灣健全。

「世界奇蹟」等級的超低提存率，主要歸因於收費與給付之間的極度失衡。

根據勞保局統計，2009年以來，全體勞工平均投保薪資，一直比透過職業工會投保的「職業勞工」平均薪資，多出3到5000元不等。但2018年，全體領取老年給付的勞工，每月平均領到的錢，只比職業勞工多470元；若以給付額除以投保薪資的所得替代率來看，職業勞工甚至還比全體勞工高出7個百分點。兩個數字湊在一起，顯見職業工會成員「鑽漏洞」的情況確實存在。

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