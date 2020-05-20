520行情！台股短線震盪難避免 投資布局「留意4重點」下半年表現可期

【文．林信男】

總統蔡英文將於5月20日，展開第2任期，由於今年520，適逢5月台指期結算日，令投資人對大盤後續走勢更加關注；對此，專家認為，台股短線震盪難免，建議投資人應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業，進行布局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，回顧歷史資料，520當天的指數表現，都相對平淡，小漲小跌機率高，就今年的格局而言，「目前（指數）是在月線和年線之間擺盪，月線下方受歐美疫情趨緩消息支撐，上方的壓力，則是貿易戰和科技戰。」

對於520當天剛好遇到台指期結算日一事，蔡明翰分析，觀察外資近期操作可發現，現貨部分較保守，但選擇權、期貨，是中性偏多，預期「520後會有震盪，但不會太大。」

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏亦稱，本周台股面臨不少考驗，震盪難以避免，隨著520總統就職日逼近，加上MSCI日前宣布季度調整，台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數，全數遭到調降，預期外資資金，將跟隨指數調整，若無內資接棒，大盤將面臨震盪。

一、防疫、生技概念股表現亮眼 但得留意本益比偏高問題

在此格局下，蔡明翰分別就短中長期投資布局，提出看法；他認為，就首季財報表現來看，防疫、生技概念股，成績相對亮眼，若第1季逆勢上揚，第2季有機會更強勢，例如，康那香（9919）、泰博（4736）和旭富（4119），都值得關注。

不過，蔡明翰也提醒，今年以來，防疫、生技概念股，已累積了一段漲勢，要注意本益比偏高的問題，「目前還是可以偏多操作，但不要從基本面，應從技術面來觀察。」

二、板卡族群展望樂觀 微星、技嘉Q1「三率三升」

輝達（NVIDIA）新一代GPU顯卡，預計第3季上市，板卡族群可望受惠，其中，微星（2377）、技嘉（2376）首季財報，都有「三率三升」表現，後續展望樂觀；蔡明翰建議，有意布局的投資人，「可在（輝達新一代GPU顯卡）上市前的空窗期觀察，待股價拉回再介入。」

微星首季毛利率從去年同期的12.81%，升至13.45%，營益率從4.72%升至5.45%，（稅前）淨利率從5.25%升至5.33%；技嘉首季毛利率從12.90%升至16.20%，營益率從0.91%升至3.92%，（稅前）淨利率從2.00%升至5.42%。

微軟（Microsoft）總裁納德拉在上季財報聲明中提到，「我們在這2個月裡，見證約2年份量的數位轉型」；周俊宏認為，納德拉的說法，強調企業的數位轉型仍在加速，在家工作的趨勢，不會因疫情過去而消逝，因此他看好伺服器、主機板等相關受惠股表現。

三、手機族群Q2展望不佳 但下半年仍可期待

至於手機族群，蔡明翰指出，指標性公司第1季財報表現平平，第2季展望不佳，可能面臨需求衰退的衝擊，但此利空已陸續反映到盤面上，許多廠商下半年表現，仍可期待，投資人可採取長線角度，分多筆資金布局。

蔡明翰舉例，晶圓代工龍頭台積電（2330），封測廠日月光（3711）、京元電（2449），印刷電路板（PCB）族群的欣興（3037）、南電（8046）、台燿（6274）、台光電（2383），光學雙雄大立光（3008）和玉晶光（3406），砷化鎵族群的穩懋（3105）、宏捷科（8086），以及被動元件大廠國巨（2327）和華新科（2492），都值得留意。

15檔下半年表現值得期待的個股。（資料來源：TEJ台灣經濟新報，林信男整理、製表）

四、疫情趨緩、用油需求可望回升 塑化類股維持正向看法

另一方面，國際油價大跌，重創台塑四寶首季營收，僅南亞（1303）小賺，台塑（1301）、台化（1326）和台塑化（6505），皆較去年同期「由盈轉虧」。

但蔡明翰強調，隨著歐美疫情逐漸趨緩，用油需求可望回升，雖然近期塑化類股表現「慘烈」，但仍可持續關注，維持正向看法。

周俊宏則提醒，截至5月8日為止，有近百家去年有配息的企業，今年決議不分配股利，由於近年來台灣存股概念盛行，前述消息可能影響存股族的資金動向，建議投資人，應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局。

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