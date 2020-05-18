最接近社區感染的一戰！「他們」用36小時守住台灣

【文．王君瑭】

彰化白牌車司機是台灣爆發新冠肺炎的第一個死亡案例，不僅如此，他更是「雙無」無接觸史、無旅遊史的本土第一例。這個消息讓彰化瞬間天翻地覆，成為台灣社區感染的最大風險破口，究竟這關鍵的一役，到底是如何打贏的呢？

食安大神 帶頭打響第一戰

「他（案19白牌車司機）算是全國第1個無接觸史也無旅遊史的本土病例，然後大家都在傳說彰化要淪陷了，台灣要出現社區感染了，那時候我只有一個信念，守住彰化，就是守住台灣！」

彰化縣衛生局局長葉彥伯，曾經是打擊「塑化劑」、「假豆干」等多起重大食安問題的食安大神，最出名的就是「頂新劣質油」事件，這次面臨新冠肺炎疫情，他坦承「有點慌」。

意料之外的「雙無」病例

當初會發現白牌車司機確診，其實多虧了中央指揮中心。

為加強嚴守疫情，自疫情爆發以來，中央便下令各醫院對所有「流感肺炎」的病人採集檢體，以便定期回溯檢驗。

而白牌車司機早期就診時因不符合有接觸史或出國史的通報條件，因此被歸為一般流感所引發的肺炎症狀，直到回溯採檢時，才在100多個檢體中，檢驗出這唯一的「漏網之魚」。

「下午4點我接到電話通知驗出這個個案，結果晚上六、七點的時候就過世了，所以非常快，疫調什麼的這些資訊就瞬間斷線了，我們只知道說他是一個司機，而且又是一個白牌司機……。」

社區感染？！ 急診關鍵8小時

葉彥伯當下思考了無數的作戰計畫，「如果你今天沒有在8小時找到線索的話，表示這是個無頭公案，表示我們可能要面臨社區大規模感染，那我們的防禦等級就不一樣了，所以8個小時是非常關鍵，一定要查出來，沒守住彰化，就可能守不住台灣！」

葉彥伯表示感染風險最大的地方就是醫院，根據就醫資料顯示，白牌車司機到醫院的胸腔科門診就醫，但因已經有肺炎症狀，大約兩小時後便被轉往急診室，之後在急診停留了8個小時，又再被收治到加護病房的負壓隔離病房中。

「急診是一個開放性的空間，接觸傳染的風險很高，加護病房更都是重症病患，一旦感染，死亡風險更高，所以我們必須同時做對這兩個區塊，做非常快速而精確的疫調。」

動員80人 4小時匡列近200接觸者

葉彥伯立刻召集衛生所各科科長，動員將近80位疫調人員前往醫院，兵分三路：「門診到急診的路線」、「急診室」和「加護病房」。

「我們要找出他經過的所有路線，最困難的是，你要怎麼知道他在這8個小時裡，每一分鐘有誰經過、跟誰接觸，然後接觸形式如何、時間多長，特別是病人家屬最難掌握。」

葉彥伯和疫調小組從晚上八點抵達醫院開始，邊調醫護人員班表、就診病患資料，邊調監視器，還要同時做採檢，一直忙到半夜12點多，4小時內完成醫院所有疫調，框列了將近150多位的醫護人員及工作者，和近三十位病患及家屬。

1小時成立專案小組 刑案悍將：120人輪班不停歇

除了醫院，是否擴大成社區感染最重要的另一關鍵，就是生活範圍！彰化縣警察局長，正是破獲多起重大刑案，以強悍作風聞名的方仰寧。

「第一時間接到葉局長通知，我們彰化縣出現第19號案例，但他已經過世了，我當下愣了一下……。」

「他不是司機，又是白牌車，他載了什麼人、多少人，我們都不得而知，但我們若是查不出來，或是慢了一步，1個接觸10個、10個接觸100個，整個城市會潰堤的！」

方仰寧本身也是彰化子弟，秉持的守住自己家鄉的意念，他立刻召回所有休假中人員，1小時內就啟動專案小組，要求比照重大刑案辦理。「一般來講，我們重大刑案約會出動60個人，這一次我們是整個刑警大隊5個偵查隊全部投入，大約120人，每12小時換一班，疫調是不能休息的，分分秒秒都很重要，我的要求是要查到沒有辦法再查為止。」

22天接觸史 15000筆資料 164次派車 317筆通聯紀錄

遵照疫調指揮，從白牌車司機就診1月27號回推14天，一直到2月3號住院為止，共22天，警方必須調查出「所有接觸乘客」和「生活行經範圍」，範圍遍布中彰投，規模之大難以想像。

「比較困難的部分是因他白牌計程車行，除車行抗拒配合外，派車紀錄更是混亂，有點類似筆記都寫得很簡單，彰化火車站只會寫一個火字，或寫暗號，甚至忘了就直接空白，根本沒有幫助，只能反過來逆推。」

調查小組調出車行高達15000多筆的派車記錄、行車紀錄器、路口監視器與路e-tag系統等，並同時調出白牌車司機手機的317筆通話紀錄交叉比對，終於找出164趟載客紀錄。

並透過車牌辨識和地圖資訊結合，分析出車輛行經範圍和可能去過的場所，再調閱商家監視器，最後匡列出117人與53名車行同事。

感染地毯式比對 清查117名乘客 36小時查出源

與衛生局疫調小組商討過後，警方再從117名乘客中一一查訪，並調閱所有出入境紀錄，發現竟然有6名是從清泉崗機場入境。

「進一步調查發現浙江台商，他竟有高達6次就診記錄，但很奇怪的是他竟然兩次篩檢都是陰性。」還好在彰化縣衛生局與警方堅持下，再次將這名台商檢體送到台北檢驗，這才確認了新冠肺炎的陽性反應，透過各項比對，最終確認這名台商為白牌車司機的最初感染源。

「我們在36小時就找出了感染源，剩下的時間清查有沒有漏網之魚，查到不能再查為止！72小時內我們就全部結案了！」

72小時不闔眼 疫調壓力巨大

沒有砲火、沒有煙硝，但就在這72小時內，我們默默經歷台灣防疫最大一場戰爭，這場無聲的戰疫，在還沒有人察覺之時就獲得了勝利！但勝利的背後卻是疫調人員說不盡的壓力和焦慮。

「追查過程中發現，這名確診者所有生活軌跡幾乎都和我們自己生活範圍重疊時，心中滿滿的焦慮和擔心，但根據規定我不能說……連最親近的人我都不能提醒他們，那個心理壓力真的很難形容。」

在72小時內幾乎是不眠不休的調查、聯繫相關接觸者訪問疫調，尤其警方以刑案規格辦理，更是讓基層員警繃緊神經。

「我記得我其中一通疫調通話的時候，電話中一直傳來他在咳嗽的聲音，聽了讓人很緊張，正要進一步確認卻被拒絕，因為他認為他已經感冒多天，並不是因新冠肺炎，我們打這個電話，反而讓他覺得被騷擾。」

許多人在接到疫調電話時，有些是口氣非常不好，有些是拒絕配合，有些則是誤以為是詐騙，直接掛電話，都讓調查人員非常挫折與心急，只能不斷的耐心溝通，但也正是因為有他們的不懈努力，才能換得台灣今日的平安。

假消息漫天飛 加重警方負擔

然而對警方來說比疫情更嚴重的，是假消息。「整個彰化跟瘋了一樣，假消息滿天飛，每次謠傳確診者去了哪裡，哪裡就受影響，民眾人心惶惶一直跟警方反應，這造成我們很另一種的壓力。」

方仰寧局長也呼籲，請大家務必遵守防疫期間的規範，不要再亂傳假消息，不但對於疫情防範沒有任何幫助，更是對第一線的防疫人員的打擊。

他們守住彰化 我們守住台灣！

守住了彰化、守住了台灣，葉彥伯表示，彰化之所以可以有如此快速的反應，就是因彰化是台灣最早，也是唯一在非疫情期間常設專業疫調小組的縣市。

「專業疫調小組非常重要，不但機動性要夠，專業度也要夠，像我們在醫院做調查，包括連使用什麼樣的呼吸器都必須詢問，因為有些呼吸器是開放式的，有飛沫傳染危險。不只要問有沒有穿防護裝備，連什麼樣的裝備、在哪裡穿脫、怎麼穿脫，其實都會影響到對於風險的判斷。」

警察局長方仰寧也說：「我們只是所有辛苦疫調人員的一個縮影，還有許多人為台灣擋在第一線，防疫不是只有醫護或警察的事，而是全民要共同承擔的！希望大家不要因此鬆懈，依舊要羧手政府的防疫指令，保護好自己也保護好別人，守住我們自己的家園。」

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