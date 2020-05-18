疫情把鴻海打回20年前 謝金河：上市櫃公司第一季財報透露4個訊息
全體上市櫃公司第一季淨利完全公告，在疫情肆虐下，今年首季的季報十分值得深入探究。
這當中有幾個突出的特點值得探究，一是台積電的護國神山角色更突顯，今年首季全體上市櫃企業淨利3510億，比去年同期減少20.7%，而台積電一家公司淨利1169.8億元，占了整體上市櫃公司的三分之一，可以想見台積電對台灣的資本市場多麼重要！
二是鴻海首季淨利20.83億元，這是鴻海20年來最差的單季財報，一場疫情把鴻海打回20年前，如果這是新常態，鴻海的未來將面臨考驗，鴻海首季EPS只有0.15元，後面三季怎麼追上來？
三是油價大跌，台塑集團今年面臨大挑戰，台塑四寶有三家出現虧損，其中台塑石化虧99.93億元，台化虧損46.09億元，歷史上，台化與台塑出現虧損的紀錄非常不常見，台塑今年首季也虧3.93億，只有南亞一家賺錢。
今年首季獲利衰退20%，鴻海與台塑集團大倒退是最大關鍵。
但更值得關注的是台塑集團在中國大陸的收益都出現負值，台塑石化每年都賠錢，台化去年中國收益39.2億，首季賠4.7億元，台塑也虧3.13億，台塑集團這些年把希望寄託在中國，首季的狀況值得警戒。
四是台灣企業在中國的收益壓力逐漸加大，今年台灣的筆電供不應求，但仁寶電腦首季只有6.05億，比去年第四季20.14億減少一半以上，原來中國虧損9.65億吃掉了。
台玻的中國首季賠5.74億元，餐飲的85度C在中國的收益從17年的18.2億，18年14.44億，去年7.2億，今年首季變成虧損6066萬元，瓦城，王品，新天地都虧損。餐飲業都覺得大陸市場很大，空間也很大，但是經營獲利並沒有想像中那麼容易。
未來美中角力加劇，台商處境恐怕會更困難，過去台灣的企業靠中國投資收益美化帳面，以後可能會侵蝕老本！
延伸閱讀》
台積電經營成果都被外資賺走？ 謝金河：「護國神山」對台有4大助益，看它不能小鼻子小眼睛
這間公司正常營收應約5億，4月竟不到1000萬元！ 謝金河：除了雄獅，旅遊業都奄奄一息
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言