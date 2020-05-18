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疫情把鴻海打回20年前 謝金河：上市櫃公司第一季財報透露4個訊息

聯合新聞網 / 今周刊
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

全體上市櫃公司第一季淨利完全公告，在疫情肆虐下，今年首季的季報十分值得深入探究。

這當中有幾個突出的特點值得探究，一是台積電的護國神山角色更突顯，今年首季全體上市櫃企業淨利3510億，比去年同期減少20.7%，而台積電一家公司淨利1169.8億元，占了整體上市櫃公司的三分之一，可以想見台積電對台灣的資本市場多麼重要！

二是鴻海首季淨利20.83億元，這是鴻海20年來最差的單季財報，一場疫情把鴻海打回20年前，如果這是新常態，鴻海的未來將面臨考驗，鴻海首季EPS只有0.15元，後面三季怎麼追上來？

三是油價大跌，台塑集團今年面臨大挑戰，台塑四寶有三家出現虧損，其中台塑石化虧99.93億元，台化虧損46.09億元，歷史上，台化與台塑出現虧損的紀錄非常不常見，台塑今年首季也虧3.93億，只有南亞一家賺錢。

今年首季獲利衰退20%，鴻海與台塑集團大倒退是最大關鍵。

但更值得關注的是台塑集團在中國大陸的收益都出現負值，台塑石化每年都賠錢，台化去年中國收益39.2億，首季賠4.7億元，台塑也虧3.13億，台塑集團這些年把希望寄託在中國，首季的狀況值得警戒。

四是台灣企業在中國的收益壓力逐漸加大，今年台灣的筆電供不應求，但仁寶電腦首季只有6.05億，比去年第四季20.14億減少一半以上，原來中國虧損9.65億吃掉了。

台玻的中國首季賠5.74億元，餐飲的85度C在中國的收益從17年的18.2億，18年14.44億，去年7.2億，今年首季變成虧損6066萬元，瓦城，王品，新天地都虧損。餐飲業都覺得大陸市場很大，空間也很大，但是經營獲利並沒有想像中那麼容易。

未來美中角力加劇，台商處境恐怕會更困難，過去台灣的企業靠中國投資收益美化帳面，以後可能會侵蝕老本！

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