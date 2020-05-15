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為何台積電落腳美國亞利桑納州？ 最懂鴻海分析師細述重要因素

聯合新聞網 / 今周刊
圖片來源：今周刊攝影團隊
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【撰文 劉煥彥】

有「最懂鴻海分析師」外號的楊應超長期觀察，台積電赴美設廠的可能性一直存在，而且晶圓廠在美國設廠的最大成本，不在於人力，而是器材設備。

其次，美國本身就是科技業的大市場，加上美國與中國的角力早就從貿易戰升級為科技戰，都是促使台積電赴美設廠的重要因素。

受到台積電赴美設廠的消息激勵，台積電ADR昨（14）日在美股終場勁揚2.32%，今天在台股開盤也翻揚1.5%至297.5元，並帶動台股開盤就大漲超過百點。

楊應超在美國的老家，就在亞利桑納州的最大城鳳凰城，他現職為異康集團與青興資本首席顧問，以及柯克蘭資本董事長，曾經多年被國際資本市場刊物選為台灣第一名外資分析師。

台積電ADR大漲2.3% 今開盤翻揚1.5%

台積電今（15）日同步在台灣及美國宣布赴美設廠後，楊應超表示，2019年美中貿易戰開始後，「我就一直覺得打的不是貿易戰，而是科技戰，像中興跟華為就第一個被開刀。美中衝突只會越來越激烈，以後全球科技應該會變成一球兩制，跟以前的3G行動電話一樣，有GSM和CDMA，全球都可以用，但是會互不相容。以後會一個中國標準，一個非中國標準」。

楊應超指出，科技業製造也一樣，廠商不會把全部雞蛋放在一個籃子裡。中國成本雖然便宜，但若美中貿易戰繼續下去，關稅或戰略考慮就是很大問題。

「晶圓廠最貴的其實是器材設備 人工成本只是次要」

他也說：「所以我一直覺得，台灣公司一定會來美國設廠，像之前的鴻海，和以後的台積電，不用擔心要押中國或美國，因為這基本上是兩邊都押，不會得罪人。美國成本比較高，但是晶圓廠最貴的其實是器材設備，人工成本只是次要。」

「像現在報導的，台積電在跟亞利桑納州政府談，美國也一定會有些補助，像土地、水電或減稅，跟鴻海在Wisconsin（威斯康辛州）一樣。美國畢竟也是個科技的大市場，可以當地生產當地使用。」

三星晶圓廠在德州 英特爾就設廠亞利桑納州

楊應超分析，美國做晶圓廠不是問題，「像我以前在IBM的紐約晶圓廠就服務過，後來賣給Global Foundry（格羅方德）。三星在德州有晶圓廠，那INTEL（英特爾）就更不用說了」。

他觀察，亞利桑納州的特點是離亞洲比較近，土地更比加州便宜很多，「所以很多科技公司，像INTEL就來鳳凰城20年了，而且還蓋了晶圓廠，就在我家對面」。

楊應超也說：「鳳凰城不但人工和生活消費便宜，還有很多高科技的工程師可以挖角，包括很多現成的台灣人。」

「所以，如果台積電來鳳凰城蓋晶圓廠，這裡地多便宜、工程師又多，應該會是個很好的一個決定。」

▲台積電之英文版介紹影片。

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