民視家變後重生！前董事長搞砸18年獲利紀錄後下台 新團隊如何轉盈再賺上億？

【文．劉煥彥】

創立近23年的台灣第一家民營無線電視台「民間全民電視」，去年3月驚傳家變，時任董事長郭倍宏在一個月內先後被解除民視最大股東、民間投資公司董事長職務，以及民視董座職務。

民視從2000年起連續18年賺錢紀錄，也在2018年畫下句點，使民視去年無法發放股利給股東。

時隔一年，民視終於轉虧為盈，以董事長王明玉、總經理廖季方為首的新經營團隊力挽狂瀾，拿出2019全年營收超過30億元、稅前獲利1.75億元的成績，讓股東今年又能盼到股利。

民視4月底發表聲明指出，郭倍宏在董事長任內大幅開闢高爭議節目，使民視員額從800多人大增至1000多人。他扛著獨立建國旗幟、遂行個人野心，使民視成為他個人及喜樂島政團的宣傳工具，不僅使民視內部員工人心惶惶，外部廣告主也抵制，造成民視出現空前營運危機。

去年4月初民視改選董監事後，新一屆董事會為穩定軍心，5月初拔擢服務20年的老將、民視執行副總經理廖季方出任總經理，帶領民視走出新局。

民視新團隊穩定軍心 拔擢20年老將出任總經理

廖季方日前接受今周刊數位內容部專訪時表示，他上任後從開源及節流下手，由於民視原先人事負擔太重，節流就是檢討每個節目的績效，「人員太多就是因為那些節目的績效不好，（所以要）裁撤沒有績效的節目、人事及單位」。

同樣重要的是開源，廖季方說明，以電視本業來說，新聞台及無線台是民視兩大經營支柱，因此要確保這兩個頻道的收視率又高又穩定，才有本錢維持理想的廣告價格。

舉例來說，民視無線台在黃金八點檔，不論是周一至周五（連續劇多情城市），或是周六、周日的兩個綜藝節目，收視率都高居全國第一。

他也說：「我們在10點鐘又開了兩個資訊型的綜藝節目，一個是「醫學大聯盟」（白家綺主持），一個是「這事無影嘸」（林美秀主持）。這些節目的收視率不錯，廣告可以進來，也可以帶進一些客戶做整合行銷。」

廖季方提到，民視創台後，從2000年開始每年都賺錢，沒想到在2018年虧損3500萬元，這與郭倍宏被解任董事長有關係，因為股東會注意財務績效。

他說：「股東當久了，就會想說我投資那麼久，『怎麼都沒有發錢（股利），嗄沒有喔，虧錢喔』，當然很多股東一定對這個不滿意。我是在這種情況下接任的，所以要做很多努力，幸好去年還是賺了1.75億元。」

疫情來襲 但Q1反而創下最佳單季獲利

廖季方指出，2019年民視終於轉虧為盈，沒想到今年出現COVID-19（新冠肺炎）疫情，影響遍及各行各業，民視也難逃衝擊。

由於疫情當頭，民視廣告業務萎縮20~30%，明顯影響民視無線台業績，好在疫情也推升民視新聞台的收視率，加上自有品牌事業部在這個非常時期「成功救駕」，不僅大大抵銷被疫情吃掉的廣告業務，甚至還使民視今年第一季創下歷來最佳單季獲利。

廖季方提到，「我們家頻道有個很大好處，就是有一群很穩定的中高年齡收視群。這波疫情有一類產品收益，就是生技類，例如可以強身保健、提升免疫力的營養品、保健品」，這段期間民視自有品牌相關產品的業績，大約較去年同期成長兩成至三成。

民視給外界印象最深刻的戲劇，莫過於八點檔連續劇「娘家」，從2008年5月至2009年12月共播出400多集，當時在國內討論度極高，讓民視思考在節目結束後，是否能進一步運用這股人氣，轉變為另一種商機。

廖季方說：「娘家裡面有個重要角色，就是賣豬腳的雷洪，我們就想說也來賣豬腳好了，一開始就是賣『娘家豬腳』，那一年過年（2009年）賣得很好。」

「後來我們投資做自有（品牌）商品，找別人開發商品，原本目的是電視台生意愈來愈不好，廣告價格也低，自己辛辛苦苦做得節目收視率不錯，賣得廣告收入比十年前少很多，想說有廣告秒數不一定要便宜賣給別人，可以拿來打打自家廣告，讓頻道資源更有效運用。」

廣告價碼20年來腰斬 民視以新思維有效運用

以十秒鐘廣告時段的平均價格來說，20年前在華視是賣26400元左右，20年後今天在民視大約僅5000~6000 元。

他分析，只要民視設法將留給自家產品打廣告時段帶進的產品收入，超過賣時段給廣告客戶的收入，「這樣就合算了」。

民視2008~2009年從戲劇跨足自有品牌產品，摸索多年後在2014~2015年確定方向，以「娘家」作為品牌、從滴雞精做起，初期每年營收1~2億元台幣，做到去年達5~6億元，業績躍升四倍多，成為支持民視營運的重要支柱。

廖季方說：「我們的想法是，娘家這個品牌已經很不錯，品牌背後的意義非常重要，是代表公司的信用。信用是立基在產品要好、價格合理，人家花錢買你產品能夠真正受益，覺得值得信賴，品牌才能長長久久。」

如今民視的業務範圍，已經從電視本業跨足藝人經紀、頻道代理、線上影視（OTT）、公部門政策行銷及新媒體，並預定本周五（15日）舉行年度股東會，屆時股東是否接受新經營團隊的成績單，外界拭目以待。

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