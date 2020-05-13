未曾喝過洋墨水 這位八年級生如何讓臉書、谷歌、台積電爭相網羅？

【文 / 黃亞琪】

一隻病毒，打亂了所有的節奏。可是，能將危機化為轉機的企業，會在最低谷時，大膽出手搶人；戰役過後，擁有最多「人才子彈」者，將是新一波的造局者。而你是那個也準備好的實戰人才嗎？

職場趨勢》AI鬧人才荒，外商「危機入市」搶招在學生 臉書高薪獵才 8年級生身價翻倍漲

王毓仁，1991年次，現為交通大學光電工程所博士生，去年到臉書美國總部實習4個月，是台灣在光學領域第1位到臉書實習的學生。「跟我同一批進來實習的同學，都是美國光電科技領域前3大相關科系的學生。」他說。

回憶起臉書實習的經歷，王毓仁仍歷歷在目，並記住每一個被震撼教育的時刻。他說，面試臉書實習生的難度並不亞於正職員工，全程採英文面試，共分2天，通過兩關各1個小時的考驗。

第1天，他站在來自不同部門的面試官面前，先被詢問光電名詞的解釋。這一關聽起來好像很基本，但背後考驗的是：面試者是否有扎實的基本學識，不能死背而是要能活用。面試官的問題有如堆積木一般，層層相扣，「透過系統性的追問，我能從拆解問題與講解中，讓面試官了解我解決問題的能力，以及融會貫通的能耐。」王毓仁回憶道。

在實習報到的第1天，部門主管派任的第一項工作內容，就是一個專案。專案進度會議除了注重成果展示外，王毓仁印象最深刻的是，部門主管只問他：「我們能如何幫你將結果做到最好？」並提供他有經驗者的聯繫管道，「很open（開放）的工作模式，跟誰合作都可以。」

科技人才供需不均 未曾喝過洋墨水 也能前進外商鍍金

「震撼教育」當然還包括認識自己的不足。有次他遇到一個問題：如果要算一道光多亮？如何分布、發散？該怎麼計算？「在校學習時，有些算法與coding（編碼）不夠精通，要花上2倍以上時間。」處在高手如雲的辦公室，面對各國高手對自己說：「那我幫你算！」一份好意，讓王毓仁迫切希望自己能更精進。

這段長達4個月的豐富實習生涯，不僅讓他拿到台幣60萬元（扣稅後）的優渥薪資，更重要的是累積了未來的身價資產。即使全球因疫情彌漫失業氛圍，但王毓仁一點也不害怕。他不僅已直接獲得臉書繼續合作的機會，且在指導教授林怡欣實驗室的產學交流下，也迎來Google（谷歌）、中強光電、鴻海集團子公司業成的青睞。這些工作都還是他未曾主動投遞履歷就有的好機會，如果再投履歷，機會一定又更多。

其實，在臉書實習機會之前，他就曾為了找尋替代役工作而「小試身手」，一下子就獲得連同台積電在內的3個工作機會。

王毓仁能成為台灣首位到臉書美國總部實習的光學領域學生，除了他的個人條件佳、態度正向積極外，其實也有「全球獵腦礦」的大環境因素。因為科技軟體人才在全球競爭供給不足下，讓王毓仁即使身處台灣，未曾有國外念書或工作的經驗，也能跳出台灣市場，成為國際舞台上待價而沽的搶手人才。

全球科技人才不足，當然也會衝擊到台灣，由下述一個數字就能說明台灣科技人才的不足現狀。104人力銀行人資長鍾文雄就直言：「近3來，每年軟體工程師就缺3.1萬人，而每年台灣相關科系的碩士、學士畢業生約有1.5萬人，顯見供需不平衡。」

供需不均，亦反映於用人變化上。「以台積電為例，過去多傾向台大、成大、清大、交大4所學校畢業生，今年開始擴散到國立中字輩等18所學校，主要職缺是台積電位於南科、中科的測試、製程品保工程師等。近3年薪資成長3○％，年薪從近百萬元，到130萬至150萬元不等。」鍾文雄觀察。

即使今年受疫情衝擊，就業市場異常低迷，但科技人才反倒在一些大企業「危機入市」的操作下，更顯得炙手可熱。「每次大危機後，你就發現一些企業崛起。」前谷歌台灣區董事總經理、現任新創公司沛星互動科技（Appier）獨立董事簡立峰以老東家說明，在2000年網路泡沫時，谷歌手上恰好有剛募集而來的大筆資金，反倒在當時吸收許多倒閉科技公司的人才。「按照這個邏輯，一定有企業會利用這樣的改變，找到更優秀的人才。」簡立峰斷言。

3趨勢釀跨國工作潮 外商釋出機會多 讓人才流動更頻繁

台灣科技軟體人才的「稀缺」，早在3年前就已顯露端倪，主要來自三股力量匯集。

首先是外商研發中心紛紛進駐，直接鎖定台灣科技研發人才。這項趨勢由半導體製造商美光領頭，於2017年宣布在台灣設置「DRAM卓越中心」，鎖定招募2千名研發人才；到了2018年，包括微軟、Yahoo（雅虎）、亞馬遜、谷歌也紛紛在台灣設立研發中心，掀起一股軟體人才熱潮。

其次，是跨國企業到台灣搶才。「現在是LINE日本企業來台搶人才、新加坡蝦皮購物也來台灣徵人，不僅跨國企業的海外公司互搶人才，谷歌、臉書與蘋果也在跨國找人才，這樣的趨勢愈來愈明顯。」簡立峰觀察，這與之前台灣員工要主動徵求機會到外地工作不同，現在是跨國企業親上台灣，要把人才挖到其他國家去。

第三，則是千禧世代的工作價值觀改變，除了金錢報酬外，更加重視生活品質，1992年出生的顏先生就是典型例子。他擁有成大學士、台大碩士的學歷，住在南部的他與多數學長一樣，選擇了最嚮往的台積電南科18廠擔任設備工程師一職，剛畢業就年薪破百萬元，2年後加上紅利，幾乎篤定年薪2百萬元入帳。

「我不怕加班。平常8點半上班，晚上9點下班；若是值班，大約晚上12點前能下班。但公司要求良率要達99.5％以上，心裡總覺得自己做不好，還曾做夢，夢到晶圓破碎。」在凡事講求KPI（關鍵績效指標）與數字管理的高壓環境下工作，讓顏先生即使對台積電的報酬條件很有感，但仍決定就職約半年後去職。

過去，當工作機會不多時，也許顏先生還會咬牙撐住，但當選擇機會變多時，人才流動就更頻繁了。而年輕世代對工作價值觀的轉變，恰巧因外商提供的工作機會，而加劇了外商與本地企業的人才爭奪戰況。

產學攜手務實致用 企業深化校園經營 從培養忠誠度做起

進一步觀察這一波人才戰實況，哪裡是最好的觀察點？答案是學校。為了更早綁定人才，資源豐富的企業紛紛與大專院校合作，除了過去行之已久的產學交流與實習外，現在更深化到由企業提供授課老師，直接進入校園講課。

清華大學「MOXA校園徵才計畫」是個中翹楚，也是全台首創。校方乾脆就請企業內部主管來當授課老師。「讓學生能早點認識企業，企業也能早點引進新血，可以說是三贏。」清華大學學務長王俊程點出企業與校園互動密切，所帶來的實際紅利。

3年前開始實施的計畫，從原先的4家企業，至今已有8家企業參與，其中不乏台灣美光等外商公司。最特別的是，大二生就能選修，且不分科系皆可選修，並強調實作經驗。參與的業師從總經理到第一線工程師都有，學生能選修上的機率達50％，亦不乏學生畢業後就到企業上班的例子。

不到5分鐘車程，從清大校園轉到中強光電所在處。現任中強光電熱傳技術中心研發工程師曾睿正，還沒領到碩士證書，就有4家以上的上市櫃企業聘書等著他。當他還是清大碩二生時，曾擔任「MOXA校園徵才計畫」的助教，也開啟他選擇中強光電的職涯之路。

他自問，除了半導體業外，還有其他的選擇嗎？「以前聽過中強光電、做投影機的，後來才知道原來也有開發無人機。」曾睿正的好奇心，讓自己的職涯從此有了不同風景；對企業來說，也等於提早在校園就找到忠誠度高的適切人才。

中強光電影像產品事業群人力資源中心資深管理師黃鈞杰指出：「就像是『相親』過程，彼此能先認識。」以曾睿正為例，在學時就了解中強光電，自然面試時的問答會比別人更具優勢。「為了找1名人才，1年花在清大計畫的人力就達6到7位。」黃鈞杰說。

「我們會給你一個計畫，在過程中教導你怎麼去製作、學習知識，最後產出一個產品。也就是從命題到解題！」目前是大五生的陳庚鼎參與今年的計畫，為的就是提前認識企業。在同組中有來自工業工程系、物理系、材料系、資工系、英語教學所的學生。儘管最後他選擇升學，但走過的痕跡早已入列中強光電的人才庫中。

外商入境隨俗，同樣深化校園經營，以亞馬遜AWS（雲端運算服務）為例，2018年就與東海大學、輔仁大學成立雲創學院。透過學院，企業幫學校訓練老師，老師受訓後能進行貼近業界需求的授課內容。等於說，從老師的教材與教學方式開始改變起，也能更貼近企業對人才的需求。

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