林文淵如今改幫市場派 黃國昌也助攻 林郭文艷還守得住大同嗎？

【文 / 梁任瑋】

隨著大同公司市場派公布結合東森電視董事長林文淵、前立委黃國昌「夢幻組合」的董事暨獨董名單，這一輪由三圓建設董事長王光祥領軍、對決大同董事長林郭文艷的戰局，也宣告正式開打。

長久以來處於下風、被公司派窮追猛打「中資」色彩的大同市場派盟主王光祥，這回下猛藥，請出曾揭露市場派疑有上海龍峰集團主席任國龍資金的黃國昌出馬擔任獨董。外界解讀，這一招，至少讓市場派在今年大同股東會前哨戰，踏出成功的第一步。

大同市場派另一位備受矚目的董事候選人，則是前中鋼董事長、現任東森電視董事長的林文淵這位重量級人物。巧合的是，12年前林郭文艷與家族成員的內鬥時，力邀林文淵相助，林文淵參與過當時的經營權之爭，事後並進入董事會擔任一般董事。

被氣到！開董事會宛如一言堂

12年風雲生變，林文淵接受《今周刊》專訪，細數這些年的經歷，為何他從站在公司派變成代表市場派？

當年林郭文艷、林蔚山面臨2房3子林鎮弘挑戰，請出林文淵說服當時幫林鎮弘的「委託書大王」張永祥「保持中立」，讓林蔚山夫妻保住經營權。如今時空環境轉變，林文淵改站在市場派這邊，他坦言，「看不下去，才撩落去。」

林文淵回憶，「當年開董事會時，除了我以外，其他全是員工，沒有任何一位外人。」他描述，3年的大同董事會宛如一言堂，他對於有疑義的議案提出意見，時任大同董事長林蔚山永遠「像放錄音帶一樣」：「林（文淵）董事長講的都很有道理，我們要參考研究辦理。」實際上全無作為。

林文淵說，他擔任大同董事期間，力勸林蔚山應快刀斬亂麻處理華映，「華映一年要賠100億元，大同就算土地資產賣光也不夠賠。」但林家只是說，「我們會研究想辦法。」

「林家已無正當性經營大同。」林文淵指出，公司治理不佳，績效又差，卻屢屢採取特殊手法阻止持股超過4成的股東進入董事會。

這成為林文淵答應出任王光祥這一派董事的關鍵。他說，王光祥等市場派3年前挾著35％持股要參選董事，被公司派以「提名名單資料不足」為由否決，連一席也沒選上，實在難以想像。

去年8月18日，王光祥用持股3％以上的大股東身分，提出大同董事會經營成效不彰，18年來未發股利，2018年爆發華映、綠能、尚志半導體巨額虧損與下市，欲向經濟部申請召開大同股東臨時會，進行改選。申請案送進經濟部，歷時長達8個月審查，直至今年4月底才答覆：「駁回」。

根據經濟部回函，顯然認為，查公司經營成效涉及各種因素，如大環境景氣等，「多年未配發股利之上市櫃公司並非少數」；至於董事會之業務經營及執行，發生公司治理及內稽內控諸多重大違法，也認為「大同公司治理及內稽內控雖有違法並經裁罰在案，但尚未達『諸多重大違法』情形」。

股東臨時會開不成，王光祥勢必在今年6月30日股東會上，與林郭文艷「直球對決」。

面對「中資疑慮」，王光祥請出黃國昌；提升經營績效，則請出林文淵，而陣容中，也請出建商同業共襄盛舉，顯然是瞄準大同資產而來。

包括寶佳機構旗下的築禾建設董事長黃劍輝、太平洋建設董事長柳逸義，都列名董事提名人。由於前者隸屬財力雄厚的寶佳集團，一度引發市場揣測。對此，王光祥與寶佳都嚴正否認有合作關係，稱黃劍輝參選純粹是個人行為。

然而，找來兩家建設公司董事長級人物「站台」，充分顯現王光祥對開發大同資產的決心。譬如，王光祥就曾分析，以台北市仁愛路三段的芙蓉大樓為例，「只要不賤售，若能進行都更重建，每坪價值少說也有200萬元。」可見已對處理資產粗具想法。

關鍵票？看持股逾4成外資的態度

至於今年大同是否變天，關鍵恐怕還在於持股40.45％的外資態度。這部分，王光祥一派私下研判，「兩邊戰下來，可能是5比4。」也就是市場派有機會拿下5席，但要取得過半席次，「必須回歸配票策略精準度。」

從2016年大同小股東組成自救會算起，大同的經營權之爭打了4年多，市場派與公司派都付出巨額代價。離6月30日股東會不到50天，公司派近日也將公布董事會提名名單，究竟百年大同這次是否變天成功？林郭文艷還會出什麼招？戰火勢必延燒到最後一刻。

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