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友訊經營權之爭！「我絕不是禿鷹」鋼鐵梟雄謝裕民：求和不求戰

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱攝
蕭芃凱攝

【文．萬年生】

在6月股東會旺季前，老字號網通大廠友訊無疑是董監事改選登場前，經營權之爭最有戲劇性的指標公司。

激烈戰火的關鍵人物，各界劍指台鋼集團會長謝裕民。

謝裕民最為人熟知的，便是2000年時深陷公司掏空案，其後卻一路靠併購，東山再起。近年來，他順利掌控春雨、榮剛、光洋科等多家上市櫃公司，目前集團旗下公司總營收約700億，他瞄準的最新標的，正是友訊。

來到彰化全興工業區的慶欣欣鋼鐵，生產線上電爐熔煉廢鋼聲隆隆作響，這裡是謝裕民東山再起的地方。慶欣欣快速生產的一根根鋼筋，有如印鈔機，讓他有了事業再次崛起的銀彈。

「總是要挑戰自己，老工廠不是不能進步！」記者跟著現年63歲的謝裕民一起開慶欣欣的主管會議，很難想像，他沒有外界印象中的「梟雄」霸氣，而是精通技術、工程師形象的專業經理人，舉凡進銷存、製程上各種數字，甚至售價、美元走勢等，他都鉅細靡遺反覆和在場的16位各部門主管確認。

「外界以為我有錢、有勢，耍威風，我最大特色其實是認真、專業。」他接受《今周刊》專訪時，不斷說自己是依價值觀、是非感做事，自己參與的所有策略併購，原則包括：要與鋼鐵、網通有關（他旗下另有三家網通廠），專業上可幫上忙；對方股權相對少、董事會運行不順暢；業績衰退、股票才便宜，才不會受傷；過去是市場老大、擁有輝煌歷史、品牌，加進新的力量可以比以前好……，「絕不是禿鷹！」

謝裕民不諱言，友訊是他參與過最難的策略併購案，原因是：「牽連無辜！」（指李中旺被公司派解任明泰董事長、友訊副董事長）但沒想到，他的併購哲學竟是「求和不求戰」。

他透露，過去台苯原要開記者會互相攻訐，也是他跑到台北喊卡。「團隊比所有權者更重要！」

「不到最後，絕不放棄和平的機會！」謝裕民不諱言，大家和諧，董事會才能合作，董事會健全，公司才有未來，否則不管誰打贏，天天吵吵鬧鬧，會用心合作嗎？「設定友訊是參與，不是經營，不是要趕誰走，我進你出。……（新舊共治）可以賺錢、分股息，快樂得不得了。」

他這樣「求和不求戰」的哲學，在慶欣欣2樓的老鷹木雕和畫作中，可見蛛絲馬跡。「鷹，等於贏，」在謝裕民眼中，老鷹飛得較高，能透過制高點看到全局，也因此他也鼓勵自己看事情要看到全貌，設定目標，積極投入，「結果，老天決定，不會強求一定要怎樣。」

究竟獵鷹謝裕民如何用「求和不求戰」的哲學，兩度和友訊董事長胡雪溝通？他又如何透過獨到的策略併購戰法，多次成功攻城掠地？更多精彩報導，請見5月13日出刊的1221期《今周刊》。

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