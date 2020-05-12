身家是張忠謀4倍！為何三星少主公開道歉「不交棒給子女」市場不買單？

【文．劉煥彥】

南韓上周最震撼的財經新聞，莫過於全國最大企業、三星電子的副董事長，也是三星集團掌門人的李在鎔，為了三星近年來多宗違法爭議事件，6日罕見公開向全國鞠躬致歉，並強調「不會再讓經營權繼承問題產生更多爭議，不會把公司經營權傳給我的子女」。

過去三年來他深陷司法泥淖，因涉及賄賂前總統朴槿惠及其親信崔順實被判入獄五年，但坐牢一年後獲二審減刑及緩刑而重獲自由。

沒想到南韓最高法院推翻原案，意味李在鎔的法律風險再起，不排除全案重審後反而讓他坐牢更久。

他6日公開道歉後，三星電子股價沒有明顯起色，隔天仍小跌0.4%至48800韓元，意味投資人似乎不太買單，這番談話未能為他加分。

三星對南韓有多重要？

三星集團是南韓經濟最重要支柱，三星電子本身是韓股最大權值股，市值佔比約20%，整個三星集團則超過30%；反觀台股最大權值股台積電的市值佔比，不過23%。

其次，三星電子本身大約貢獻南韓GDP（國內生產毛額）15%，整個三星集團則大約佔20%；三星集團至少貢獻全韓20%出口額，每年上繳政府的企業稅超過10兆韓元（約2600億元台幣）。

三星集團創造南韓2成GDP 「大到不能倒」

只要談到南韓經濟成長，必然牽涉三星集團，因此三星在南韓早就「大到不能倒」，多年前甚至出現南韓就是「三星共和國」的諷刺說法。

正因如此，三星集團的大家長動見觀瞻，從第一代的李秉喆、第二代的李健熙，到第三代的李在鎔都是。

然而，同樣是攸關一國經濟成長的指標企業領導人，台積電創辦人張忠謀前年6月交棒後仍獲投資人愛戴，身為三星少主的李在鎔卻無法從司法泥淖脫身，為何有此差別？

台韓國情當然有別，韓國英文大報Korea Herald在8日社論中就提到，「任何一家韓國企業都不可能拒絕總統的要求，誰敢說不就會被迫害，（但）沒有人認為韓國政治圈都沒問題」。

李在鎔賄賂前總統官司拖上3年 至今仍未結案

美聯社報導，李在鎔先前被控以86億韓元（約2.29億元台幣）賄賂前總統朴槿惠及其親信崔順實，以換取政府退休基金（持有三星電子股份）支持他的接班計畫，2017年在首爾法院一審被判五年徒刑，二審減為兩年半徒刑並緩刑三年。

但去年8月南韓最高法院推翻二審裁定，發回首爾高等法院重審，並認為高院低估了李在鎔的賄賂金額。

李在鎔6日在記者會上說：「三星做為世界頂級企業，在壯大過程中有時無法符合國民期待，反而讓大家失望，這都是因為沒能嚴守法律及道德。社會仍以批判眼光聚焦三星，因為我們有缺點，都是我的錯。」

「（我）不會再讓經營權繼承問題產生更多爭議，不會把公司經營權傳給自己孩子。」

學者：李在鎔說法太空泛、未承認應有責任

「攸關國本」的韓國指標大企業領導人公開鞠躬道歉，在南韓極為少見，但在李在鎔這番談話後，外界多半認為他的說法太空泛、沒誠意，更未承認自己應有的責任。

首爾高麗大學金融系教授金宇燦認為，「他沒有點出自己哪裡做錯」。

漢陽大學經濟系教授李昌珉則說：「他沒有提到對於調查中經營權繼承問題的責任，也沒有採取行動。以前有李健熙董事長因秘密資金事件向國民道歉，並退出經營第一線的先例。與此相比，（李在鎔）也是誠意不足。」

南韓民族日報在隔天分析中指出，「至少過去七年來，三星集團都是李在鎔說了算，所以他應該說明先前是否得知這些違法事由。若他不知，也該說明是否為集團高層主管所為，並指明誰該負責任並接受懲處」。

「由於李在鎔的道歉說法語意模糊，對於賄賂案重審及檢方調查沒多大幫助。」

同樣是自家企業面對外在逆風，去年10月傳出美國希望台積電赴美設廠的消息後，張忠謀11月在員工運動會回答媒體提問時表示，企業在混沌世局中要繼續生存，「只有一個公式，就是領導人隨時保持頭腦清醒」，而台積電就是要保持基本價值觀。

張忠謀說：「如果（台積電）沒有公司優勢，也不會是地緣政治的必爭之地。我寫的十大經營理念，就是以誠信及正直為首，相信是代表世界的主流價值。」

李在鎔是南韓第四大富豪 身家是張忠謀4.2倍

美國財經媒體富比世（Forbes）估算，截至昨（11）日，88歲的張忠謀身家為14億美元（約421億元台幣），是台灣第28大富豪。

反觀51歲的李在鎔，同期身家達60億美元（約1800億元台幣），高居南韓第四大富豪，也是張忠謀的四倍有餘。

李在鎔正當盛年，一舉一動攸關三星集團及南韓經濟走向，他要怎麼處理這場個人及企業危機，大家都在張大眼睛看。

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