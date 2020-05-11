馬雲最仰賴的大數據專家！阿里巴巴前副總：用科技分析病毒傳播路徑防疫

【文．林韋伶】

以行政院副院長陳其邁為首的12人團隊，日前發表論文，首揭台灣靠大數據抗疫的成功經驗，讓國際知名醫學期刊驚豔。到底面對傳染病，大數據可以扮演什麼角色、又面臨怎樣的挑戰？一場疫情又如何提供大數據撼動教育界的機會？今周刊數位內容部專訪阿里巴巴前副總裁找答案。

阿里巴巴創辦人馬雲曾說：「阿里巴巴集團價值最高的，不是淘寶、天貓，也不是支付寶，而是阿里平台上所產生的大量數據。」而馬雲最仰賴的大數據專家，就是阿里巴巴前副總裁、數據委員會會長，同時也是紅杉資本中國合夥人車品覺。

「大家都擔心，會不會幾個月後又出現另一種病毒，所以已經在思考，科技能幫我們解決問題嗎？」車品覺這樣分享，而其中一個科技人認為最可能解決痛點的方法，就是做大數據的超級應用。

大數據抗疫應用 分析病毒傳播路徑

「如果能用去識別化的方法，蒐集民眾每天上、下班或是娛樂的路線，就可以拿來分析病毒傳播路徑，」車品覺解釋。而他口中的大數據超級應用，便類似台灣此次防疫，利用手機與基地台之間的連線訊號，找出鑽石公主號乘客接觸者的概念。

同時，國際間也在討論一種機器與機器溝通的方法，無須上網，只要每個人都打開手機藍芽功能，就能確認手機持有者是否與確診者碰過面。如此一來，民眾外出用餐不需提心吊膽，「去一家餐廳前，服務生不用問你有沒有跟密切接觸者見面，只要把藍芽打開掃一下就知道答案，」車品覺說明。

然而，在隱私觀念日漸高漲的環境下，這些資料是否真被去識別化、有沒有可能被還原？都是實行大數據防疫一定要克服的關卡。就算打著防疫大旗，但數據使用要如何不犧牲個人隱私、安全？其中的平衡點在哪裡？還沒有明確答案。

相較之下，大數據未來有機會快速發展的領域，車品覺判斷，應該是教育。因為疫情的關係，學生被迫在家學習，許多有創意的產品與應用，也因此獲得大家關注。車品覺以自身為例：「前幾天我女兒看著電視拿手機跳舞，她一跳，遊戲透過手機就會知道動作對不對，還是她根本在偷懶，只是拿著兩支電話而已。」這種透過設備感應糾錯的效果，當然會比視訊用眼睛看來的精準。

不僅如此，更廣義的來說，車品覺認為大數據發展將影響人類吸收知識的方式，就像在電影《鋼鐵人》中，小勞勃道尼只要隨口向人工智慧助手賈維斯提問，就能獲得答案一般，當電腦與人工智能有了學習能力後，人類只要在晚上把問題丟給電腦，一覺醒來答案就能拿到答案，有助加快學習速度。

車品覺以新創公司Amplyfi與Wolframalpha推出的應用服務為例，「我曾經問一個問題：『今年新年是哪時候？』它竟然可以反問我：『你要問的是春節還是正月初一？』，我相信這是機器學習回來的結果，不可能是有一個人來幫我回答問題。」

其實，就連大家最熟悉的Google也不斷在「變聰明」，相較起過往用戶輸入問題，Google只會幫忙找出有關鍵字的文章，現在則會提供「精選摘要」，針對搜尋內容提供快速解答或摘要，並附上相關網站的內容片段。

未來，在大數據發展更成熟之時，這種只要小學生能力、卻需要花時間的問題，可望透過科技解決，讓人類吸收資訊更有效率，這也是車品覺最看好大數據將大放異彩的領域。

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