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謝金河》黎智英認為即使兩岸劍拔弩張 未來2、30年台灣仍會越來越好

聯合新聞網 / 今周刊
資料照／今周刊攝影團隊
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【撰文 謝金河】

在蘋果日報的視頻上看到黎智英用懇切的語氣呼籲大家：最艱難時刻，請你幫幫蘋果！我一連看了三遍，心中很感動，心情卻五味雜陳，這也許是媒體業的最後宿命！我和黎先生都同在一艘船上，我們都挑最難走的路走！

7日中午，財訊雙週刊同仁幫我架好視訊，我與黎先生透過視訊進行45分鐘的對話，一方面關心他的處境，一方面也想了解黎先生對未來的想法。

上次我到台北蘋果日報總部去看黎先生，正值總統大選前夕，黎智英先生用很堅定的口氣說，台灣人若想尋死，就選韓國瑜、郭台銘當總統，這個直白談話，讓我印象深刻。

這次我又問他，小英總統的第二個任期即將展開，他對台灣未來及小英總統有什麼期待？黎先生非常看好台灣，他認為未來廿年、卅年，台灣只會愈來愈好，即使兩岸劍拔弩張，台灣主體性確立、國家治理上軌道，台灣只會愈來愈好！

這個看法跟我不謀而合。但他也提醒台灣政策法規要鬆綁，對自己要有信心，尤其是利用這個機會引人世界第一流的人才，讓台灣更壯大。

我也關心黎先生的未來，他數度遭到逮捕，但他很豪邁地說：「不能搞了麻煩就走！坐牢更好！我的抗爭力量會更大。」這次香港民主派人士有15人遭到拘捕，我看到80歲的李柱銘昂首表示「十分光榮」，令人感動。

香港的未來，愈來愈充滿不確定性，但黎先生仍堅持民主理念，毫不妥協，這樣的知其不可而為的勇氣，對於今年已經74歲的黎先生來說，這樣的堅持更令人尊敬。如果從投資未來的角度來看，黎先生應該是在台灣，但他選擇與香港民眾站在一起！

這次疫情造成的美中關係對立加劇，這會是未來世界的主軸，全球生產基地會重組，我也問到美中衝突升溫，會不會從冷戰轉向熱戰？這點黎先生非常樂觀，他認為形成熱戰機率不大。而美國會愈來愈強大，美國在人工智慧及自動化的實力超強，這次降稅、印鈔票，什麼招式都用上，過去鈔票流向銀行，這回流到企業及個人手上，世界潛在有通脹的壓力。

黎先生對自由民主的信仰，終生不改其志，即便蘋果經營陷入困難，黎先生仍力拚到底，他的堅持與執著，我肅然起敬！

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