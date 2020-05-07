君子報仇20年不晚？他曾在北京被公安抓 如今為川普操刀對中強硬政策

【文．劉煥彥】

美國與中國的政經角力愈演愈烈，美國總統川普今年對中國祭出多項強硬措施，背後是白宮高層幕僚中強硬派及溫和派間的協商結果，其中一位要角就是去年9月上任的副國家安全顧問，現年47歲的博明（Matt Pottinger）。

博明是目前美國國安團隊中，極少數記者出身的高官，也是少數能以流利中文溝通的要角，被視為對中國強硬派一員，且高度支持台灣在國際上發聲。

他之所以反中立場鮮明，是因為20年前有與中國官方第一手打交道的豐富經驗，沒想到這型塑了他進入白宮權力核心後的重要思維。

博明在安城麻州大學（University of Massachusetts Amherst）攻讀漢學，打下了中文基礎，畢業後投入新聞業，1998年至2001年擔任路透駐北京記者，2001年至2005年轉任華爾街日報駐北京特派記者，前後在北京待了七年。

令人跌破眼鏡的是，2005年他投筆從戎，志願加入美國海軍陸戰隊，受訓三個月後通過候補軍官訓練班（OCS）的考驗，成為陸戰隊最大齡的少尉軍官，那年他已32歲。

「住在中國讓你看到 非民主國家能對人民做出什麼事」

2005年12月，博明在華爾街日報發表一篇長文，剖析自己想離開光鮮亮麗的美國大報駐外特派記者的工作，投入軍旅生涯的緣由。

他提到，儘管在北京七年親眼見識中國經濟發展的突飛猛進，「住在中國也讓你看到，一個非民主國家能對人民做出什麼事。我在天安門廣場看過，便衣警察把抗議民眾壓倒在地、毒打一頓；我與消息來源談話時，曾被政府幹員錄影監視」。

「我曾經被公安抓過，為了不讓他們拿到採訪筆記，只好把筆記丟進馬桶沖掉；我在北京一家星巴克裡，被一個政府打手當面揍了一拳，他們要阻止我調查一家中國企業把核能燃料賣給其他國家的消息。」

2005年底至2010年，博明在美軍陸戰隊服務，大多擔任情報工作，軍階從少尉一路升到少校，且三度派赴海外，其中一次去伊拉克，兩次去阿富汗。

他第二次派赴阿富汗時，因緣結識美國陸軍將領佛林（Michael Flynn），佛林欣賞博明對情報工作的見解，他也成為日後博明的職場貴人。

2016年川普競選總統時，找來佛林擔任重要國安幕僚。川普勝選後，任命佛林為首位國家安全顧問，佛林則把在紐約一家避險基金公司上班的博明找來，任命他為白宮國家安全會議的東亞事務資深主任，博明就此進入權力核心。

在白宮任職這三年來，博明展現他的政治智慧，沒有被川普暴走性格的「颱風尾」掃到。

川普任內白宮高層人事異動頻繁，貴人佛林才當了一個月國安顧問就下台，反觀博明不僅歷任三位長官，去年9月更被第四任國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）欽點，才46歲就成為白宮副國家安全顧問。

博明軍旅生涯為他打開了通往美國權力核心的大門，20年前的北京駐點經驗則塑造了他的中國政策思維，也就是非常不信任北京政權。

傳博明率先建議川普 禁中國班機飛美

華盛頓郵報引述多位知情人士的說法報導，今年COVID-19（武漢肺炎）的消息傳開後，1月底率先建議川普禁止部分中國班機飛美國的，就是博明。

到了3月，博明負責一項國安會內部檢討案，最後結果是美國國務院大砍給予中國駐美記者的工作簽證數目，因為美方懷疑這些中國記者都是為國家宣傳機器服務。

川普4月意外宣布，將凍結美國提供給世界衛生組織的經費，因為世衛未能要求中國為了武漢肺炎負責，而且無視台灣12月底就提醒WHO要注意中國出現的新病毒，這也獲得博明支持。

博明EQ高 未被川普颱風尾掃到 還能上位

值得注意的是，博明對於川普的影響力有其限度，因為白宮高層幕僚對於中國政策分成兩派，川普女婿庫許納（Jared Kushner）、財政部長米努勤（Steven Mnuchin）及國家經濟會議主任庫德洛（Larry Kudlow）是溫和派。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、前國安顧問巴農（Stephen Bannon）及波頓（John Bolton）等人則是強硬派，而川普的中國政策經常在這兩派意見之間遊走。

曾與博明共事的同僚透露，他的中國立場偏強硬派，但個人意識形態不強、非常尊重上級意見、甘於隱身幕後，不像白宮裡不少人喜歡出風頭，這些特點讓他得以在異動頻繁的國安團隊中屹立不搖。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）分析師Michael Pillsbury曾任職川普2016年勝選後的政權移交團隊，也曾與博明共事，他說：「博明做事非常謹慎，他會說『除非總統明確同意這麼辦，我們才要推動這件事』，這跟其他白宮幕僚作法大不相同。博明也喜歡找他人合作，而且能跟不同意識形態的陣營共事。」

博明選在中國五四運動101周年的本周一（4日），以「美國視角下的中國五四精神」為題，發表在白宮錄製20分鐘的全中文談話影片，其中提到中國人不適合民主是錯誤觀念，「今天的台灣就是鮮活證據」。

如今美中政經角力之激烈前所未見，今年11月美國又逢大選，未來博明在美中台關係將發揮什麼影響力，北京與台北都將密切注意。

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