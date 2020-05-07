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中油、台塑資安亮紅燈！靠防毒軟體還不夠 專家揭3大常見漏洞

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林韋伶】

台灣指標性企業中油、台塑、力成在48小時內，相繼傳出遭惡意軟體攻擊，儘管無法證實三起資安攻擊背後的關聯，但可以確定的是，台灣企業在這場「沒有煙硝的戰爭」中，軍備仍不齊全。

根據全球網路安全解決方案廠商Check Point今年初公布的統計，2019年下半年，台灣企業平均每週受1664次攻擊，遠高於全球平均值474次。資安專家奧義智慧共同創辦人吳明蔚直言：「當愈來愈多國家將資訊攻擊視為國安層級議題，攻擊方的力道同時在增強，企業若還停留在10年前甚至20年前的觀念，認為只要實體隔離、不上網就沒事，面對惡意攻擊時恐怕無法招架。」

台灣首家上櫃資安服務廠商安碁資訊（6690）分析，隨雲端服務、IoT（Internet of Things）等新興科技崛起，企業在軟體、硬體、應用程式服務，都有不同的外部供應商，而企業針對這些供應商的資安防護無法有效控管，成為一大隱憂。

整合國內領導資安廠商的分析，台灣企業常見的3大資安漏洞如下：

第一、資安單位在企業裡相對弱勢

儘管台灣多項產業吹起數位轉型風，但趨勢科技分析，資安的建置卻未在第一時間跟上，等同為網路犯罪集團敞開大門。當萬物聯網成常態，代表萬物皆可被駭，帶來的影響，甚至可能擴及工業生產、關鍵基礎設施等。

然而，資安單位在台灣企業中相對弱勢，吳明蔚指出，資安單位通常被放在資訊部門下，且被視為投資、費用單位，而不是一個C層級（備有資安長）的議題，因此一旦遭遇攻擊，往往立即兵臨城下。

第二、以為築起高牆便萬無一失

另一個常見漏洞就是，還在用築城牆的方式防守，以為只要有防火牆、防毒軟體，將壞人阻隔在外便萬無一失。安碁資訊表示，台灣企業常有高權限帳號控管不良的通病，像是：共用高權限帳號、未限定使用時機與來源、密碼強度不佳，未即時監控高權限帳號活動合理性的情況。若加上高機敏性系統或是中控系統（如：AD伺服器、防毒中控伺服器、資產管理系統等）保護不夠嚴謹，讓任何電腦都可連線，一個不小心，駭客可能就輕鬆進入公司內部系統，這時築起再高的牆也沒用。

吳明蔚分析，較穩當的方式，是採「零信任」（zero trust）態度，也就是即使在內部系統裡面，也要經常檢查用這組合法帳號密碼進來的人，真是我的員工嗎？以免讓有心人如入無人之境。

第三、奉單一產品為萬靈丹，缺乏全面整合性分析評估

最後，趨勢科技分析，在數位轉型之時，企業產生的大量資安數據資料，散落在電子郵件、網路、端點、伺服器與雲端，卻缺乏全面的整合性分析評估，加上現在的進階滲透攻擊，多半規避已知的資安防禦偵測機制，導致難以發現攻擊來源與確認企業受害範圍。

要保護如此複雜的生態圈，吳明蔚認為：「沒有一樣產品是萬靈丹，資安一定要做多層次（multilayer）管理，不是單一兵種直接對決，而是聯合作戰，要佈下層層防禦，才能在遭受攻擊時提早警覺，爭取更多反應時間。」

他建議，企業除了基本的防火牆、防毒軟體以外，還要備有保全駭客軌跡資料的端點系統(宛如數位攝影機)，且要與全球威脅情資同步(像是跟警局連線能了解犯罪熱區和可疑人士名單)，隨時掌握最新的駭客手法、惡意程式黑名單。

強化資安，從增強密碼強度、教育員工開始

想加強資安強度，是否有立即見效的作法？安碁資訊建議，最簡單的，可以從確認帳號、密碼強度，避免使用鍵盤組合密碼或常見的弱密碼，同時採用多因子驗證，且限定高權限帳號，要透過兩種以上認證後才能授權。此外，公司重要系統連線應透過防火牆設備嚴謹控管，僅允許固定來源連線，以避免遭駭客藉跳板嘗試入侵。

而最根本的基本功，還是要加強員工訓練，強化相關人員網路安全認知，避免點選釣魚郵件，讓員工有保護數據資產、辨識安全威脅和高風險行為的能力。

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