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50多年來頭一遭！ 新光金改選前家族分裂 老二、老三為此槓上大哥

聯合新聞網 / 今周刊
劉咸昌
劉咸昌

【文 / 劉俞青】

新光金控將在6月董監改選，卻首次出現家族分裂，各自提出董事名單；背後目的是要讓吳東進明白，「要好好認真經營，因為有人在監督著」。

4月17日的一份董事候選人公告，讓新光吳家兄弟之間正式劃上一道楚河漢界！

原來，6月19日新光金控的股東會將進行董監改選，過去，新光集團吳家每逢新光金改選，向來是家族各成員事先協商後，共同提名。但這次是自成立以來首次有另外股東以1％小股東的身分，提出六席董事候選人名單，更令人訝異的是，獨立提出董事名單的不是別人，正是吳家兄弟吳東亮與吳東賢。

吳家老三吳東亮與老二吳東賢，結合堂系的新光三越吳東興，以及大股東洪文棟家族聯合起義：分別以新柏股份、進賢投資、以及新光三越3位法人，共同推出六席董事候選人，其中，新柏股份的背後董事長是吳東亮太太彭雪芬，進賢投資董事長是吳東賢，形同老二老三聯手，對大哥吳東進為首的公司派，正式表態，提出自己支持的董事候選人。

隨後，4月28日公司派也提出十席（包含獨立董事三席）的董事名單，但新光金控總共只要選出十五席的董事，換句話說，雙方陣營共推出十六席董事候選人，一定有一方會有一席落馬。

東亮、東賢下戰帖 「要好好經營，有人監督著」

「會這樣做，是要給經營者壓力，要好好認真經營，因為有人在監督著，」一位親近吳家兄弟的人士直接表示，這次提名不是要搶經營權，只是股東要給吳東進經營上的壓力，希望能有更好的績效。

幾句話言簡意賅，卻語意深遠，因為新光金控自第一代創辦人吳火獅成立新光人壽至今，已經57個年頭，擁有8百萬名保戶，是台灣第二大的保險公司，新光吳家更是台灣金融業的大家族之一，每3年一次的董監改選，都是由公司派直接足額提名，這是50多年來，第一次公開地兄弟分裂，各自角逐董事席次。

「有人監督著」其實是好事，對公司的治理會產生一定的提升作用，但知情人士表示，兄弟間會正式走向分裂，其來有自。

去年6月新光三越的股東會，前總經理吳昕達、也是吳東興的長子突然遭到撤換，後來雖然經過一番協調，改由次子吳昕陽上任接替，看似有驚無險，但知情人士都將風暴的矛頭指向吳東進。一說是吳東進為了替女兒吳欣盈搶下董事長大位，才會因此出手；但，當時也有另外一種說法，吳東進其實在當下已經意識到，今年新光金控會面臨改選危機，因為新光三越名下擁有新光金股權4.03％，是新光金第二大股東，這才是吳東進貿然搶進的真正原因。

但此舉卻大大冒犯了向來謹守分寸、認真經營新光三越百貨的堂哥吳東興家族，唯一的地盤差點不保，也讓雙方埋下今年改選的心結。

吳東進與家族間的角力磨合不僅於此，更早之前，為了新光紡織擁有新光醫院旁邊、一塊七百多坪的土地，吳東進就想要搶下二弟吳東賢這一房手上的新紡經營權。

2017年新紡改選，吳東進因此也提名董事人選，最後只拿下一董、一獨董，不如預期，後來這塊地在2017年底出售，雖然雙方都為此各有說法，但無論如何都造成兄弟間情誼的撕裂。

與三弟吳東亮之間的爭執就更不用多說，從2014年的新纖之爭，兩人就結下樑子。直到去年3月，吳東亮太太彭雪芬一舉從去世的洪文棟手上接下分別居新光金第3大股東的新勝投資，以及居新光金第10大股東的王田毛紡，兩家公司董事長位子。當時就引起吳東進的高度緊張，預告今年新光金控的董監改選，吳東進恐怕不會好過。

戰火延燒家族外　大股東林高煌，力挺挑戰者

如今答案揭曉，果然吳東亮、吳東賢、新光三越多方結合串聯，直接以提出六席董事的方式，向大哥「揭竿起義」。據了解，此舉已經得到市場上多位股東認同，例如南部就有一位持股超過新光金1％的股東林高煌，他是義联集團創辦人林義守的堂弟，就直接言明「今年改選不會支持吳東進」。

如今雙方也已經分別在市場上爭取二成的外資，以及高達約50％小股東的支持。知情人士分析，從雙方陣營能夠掌握的股權研判，公司派未必能占盡優勢，真要打下去，輸贏難料。

只是兄弟鬩牆，終是惹人笑話，誰都占不到好處。因此據悉吳東亮一方定調，這是一次「軟革命」，志不在新光金的經營權，也不會公開徵求委託書，只採私下徵求的方式，意在「提醒」大哥應該要好好經營，而吳東亮仍會專心台新金控，絕無旁騖。

但無論如何，二位弟弟結合堂哥，公然向當大哥的下戰帖，對當家數10年的吳東進而言，無論6月19日的股東會結局如何，都已經失了顏面，輸了名聲。

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