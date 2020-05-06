連年拿下F-35戰機、衛星、導彈訂單！這家電子業小廠是如何辦到的？

【文 / 王子承】

當CCL（銅箔基板）廠都在大搶消費性電子商機的時刻，有一家後進業者，選擇走不一樣的路，默默耕耘利基型市場，且連年拿下F-35戰機、衛星、導彈訂單，連新冠肺炎疫情爆發之際，都憑著自身技術拿下呼吸器大廠訂單，這家企業就是騰輝電子。

騰輝利基型市場走得鏗鏘有聲，不僅打入國防高端市場，還是亞洲唯一拿到AS 9100航空品質系統認證的CCL供應商，更打入特斯拉、保時捷、勞斯萊斯等頂級車廠的汽車供應鏈。攻下利基型市場江山的背後，意味著突破CCL的紅海競爭，提升獲利。而拉開眾競爭者，走出新路的關鍵人物，就是董事長勞開陸。

殺價搶市卻摔跤 轉攻「利基型」市場

坐在新北市新店辦公室受訪，勞開陸不時提到騰輝的產量、營收規模皆比不上同業，「但我們雞蛋不放在同一個籃子裡。」為了分散產品組合，淡出消費型市場、改走利基型市場的騰輝，去年約有2成5到3成營收來自軍工、航太、國防、醫療、電動車等利基型產品，成功拉高整體毛利至28％左右，領先台灣同業平均毛利達6個百分點，並擺脫紅海競爭。

現在的騰輝已然轉型成功，但是，10年前的騰輝，飽嘗策略失誤之苦，曾出現連續3年累計虧損達一個股本的慘境。當時，中國CCL業者正打算出手收購騰輝，勞開陸就是在這種風雨飄搖下回鍋，臨危受命接下董事長一職。

原來，2010年時，勞開陸擔任騰輝副董事長，因與當時執行長經營理念不一致而離開，他回憶2013年剛重返之際，「大陸的生益科技已經跟我們在談併購，前執行長跟他們價錢都談好了。」

回鍋之後的勞開陸，一口回絕了生益科技併購的提議。他說，騰輝技術不是不好，只是在消費型市場迷失了方向，他向生益科技表示，「我來，不是要投降的，我的任務是來救公司的。」他一邊拒絕了競爭對手的併購，一邊利用過去的人脈，陸續引入台達資本、群電及美國PCB（印刷電路板）設計公司PalPilot等新股東穩定軍心。

走馬上任的勞開陸，立刻訂出轉型策略，先鎖定特殊規格CCL、鋁基板產品應用，尋找海外市場。他也很清楚，公司需要在技術上擁有競爭力，「對手一直在擴廠，如果不靠技術領先的話，又會變成Me too（跟對手拚價錢）。」因此，著手全面向利基型CCL應用轉型。

不過，能夠成功卡位利基型市場，騰輝靠的是堅持與耐性。騰輝財務長杜喬葦坦言，「當時我們沒有條件能放棄，只能不斷開發，硬著頭皮做，做別人都做不到的東西。」

手握軍工、航太 關鍵在「含浸製程」

拿下F-35的訂單，技術是第一個關鍵。由於戰機等級的軍工用品使用年限長，對電子儀器精密安全度要求高，因此應用其上的CCL黏合片，在「含浸製程」必須確保產品沒有氣泡孔，否則萬一出現氣泡孔可能會影響信號傳遞，嚴重甚至會導致飛機失事、雷達反應速度不夠快等。

勞開陸說，要確保零氣泡孔，騰輝在產線設計上有自己的竅門，「就是含浸條件好，可以充分浸泡在纖維布裡面，減少氣泡的存在。」這也讓客戶來工廠探訪後，決定與騰輝攜手合作。

雖然說穿了江湖一點訣，但勞開陸不怕競爭對手抄襲，「因為對手現在大量生產不會有這個問題，也不會去改（產線設計），他不會來追我，我也不會去跟他，因為這是我們關鍵的核心技術。」

事實上，光是自行研發用在F-35戰機上的PI基板（聚醯亞胺基板），騰輝為取得認證便耗時長達九年；勞開陸觀察到，這幾年PCB、CCL產業重心逐漸外移往亞洲，但是科技產品創新依然從歐美發跡，歐美PCB廠也仍掌握高階訂單市場。為了抓住高階利基型市場，勞開陸在美國、德國等地成立分公司，聘請當地有經驗、卻不願意外派到亞洲的業內人士，協助開拓當地客戶，甚至以員工入股綁住人才，來凝聚向心力。

透過這些海外員工的經驗與人脈，騰輝得以與歐美小型PCB廠合作認證，「當終端認證下來後，他們（PCB廠）就有優先取得訂單的機會。」而PCB廠拿到訂單後，便會將CCL訂單直接交由騰輝生產，這正是騰輝打入歐美封閉軍工、車用供應鏈的關鍵。

從財報來看，利基型策略確實奏效，騰輝高毛利材料營收占比，已從2015年的10％，成長到去年第3季的25.6％。經過3年轉骨後，騰輝不但在2016年正式轉虧為盈，也站穩利基型市場腳跟。騰輝今年第1季因車用頭燈的散熱材料、CCL材料出貨狀況佳，帶動3月營收來到4.97億元，創下歷史新高。

接下來，面對疫情變數，勞開陸預估，疫情影響會在第2季顯現。他認為，「公司營運目前雖有感受到壓力，但是應該短時間內就會過去。」而且，拜疫情之賜，騰輝還拿下歐洲客戶的呼吸器材料訂單，勞開陸解釋，騰輝本來就是歐洲公司的合格供應商，因此客戶生產呼吸器自然會找騰輝。

受惠中國去美化 布局汽車、5G應用

除了意外降臨的訂單，勞開陸也看好今年汽車、5G領域產品線的高成長性。

5G基建題材熱，不少CCL公司紛紛大舉擴廠迎接商機，騰輝也準備好要在幾項5G材料上，與歐美高頻材料商羅傑斯（Rogers）直球對決。

「過去松下及羅傑斯分別在高速、高頻材料中屬於領頭羊等級，台廠較是追隨在後。」工研院產科國際所分析師林一星說，「但高速、高頻材料現階段供不應求。」

一位產業分析師指出，過去台灣CCL廠大部分是從高速材料開始研發，逐漸跨到高頻材料。不過，分析師認為，除了驗證、量產兩個考驗外，終端客戶（例如華為、易利信）使用的意願有多高，才是最重要的決定性因素。

對此，勞開陸表示，公司積極布局5G基地台天線及車用雷達等高速、高頻應用，受惠中國去美化政策，已陸續通過中興通訊基地台天線、聯想5G NB的驗證，預估今年5G產品營收占比，將來到5至10％。

未來是否能成功在5G領域奇襲成功，勞開陸可是很有自信。他喊話說，「我們可以做到人造衛星、飛機等，而5G技術門檻相對較低。」中國5G布建，並沒有因為疫情出現延後的跡象，也是騰輝積極瞄準的市場，究竟騰輝能否搶下羅傑斯口中的肥肉，順利打進5G供應鏈中，成為各界關注焦點。

台CCL族群無畏疫情 Q1營運攀高

新冠肺炎疫情蔓延，全球消費性電子需求不振，今年的5G大勢似乎也戛然而止，市場原先憂心今年上半年電子產業營運陷入低迷；不過，新冠肺炎帶動居家辦公、遠距教學需求上升，伺服器、NB相關業者因此受惠，CCL族群訂單意外續強。

台灣CCL廠三月營收都繳出不錯成績，台燿3月營收17.58億元，受惠於5G基地台訂單，單月成長35.1％；台光電3月營收21.6億元，月成長22.1％，主要來自手持式訂單需求轉強；聯茂3月營收24.17億元，單月成長51.8％，創歷史新高，主要來自網通伺服器與顯卡訂單需求大增。其中，台燿、台光電第一季營收均創歷史新高。

由於電子材料高階化趨勢推動CCL廠持續優化產品結構，已然是長期趨勢，加上中國布建5G腳步不停歇，法人持續看旺CCL產業。

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