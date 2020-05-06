最新兩岸三地1000大企業出爐！台積電衝上第3名僅落後這兩家

【撰文 今周刊編輯團隊】

以截至今年4月20日的情況分析，過去一年來，台股加權指數下跌3.6％、中國上證指數下跌11.3％、香港恆生指數下跌18.8％，讓今年成為本調查近年來罕見出現「不退步、排名就會進步」的一年。

阿里、騰訊、台積電 包辦前三大

雄踞在金字塔頂端的，是連續四年占據前兩名、各項損益數據都十分亮眼的阿里巴巴與騰訊；尤其是阿里巴巴，充分展現即使創辦人馬雲退休，依然能持續向上的實力。

在2019年榜單中，阿里巴巴、騰訊分別以14.8與14.7兆元新台幣（下同）市值，大幅領先第3名中國工商銀行的9.3兆元；今年，這段差距進一步擴大，阿里巴巴市值17.1兆元、騰訊15.1兆元，遙遙領先第3名的台積電1倍以上；台積電市值7.9兆元、成長率14.3％，排名從第6躍升至第3。

據中國國家統計局資料，2019年中國線上零售消費金額約10.6兆元人民幣，超過當年整體零售額41兆元人民幣的25％。也就是說，這個地表最大的零售市場，去年有4分之1的消費行為是在網路發生。而這樣的勢頭，隨著今年第1季實體經濟活動被暫停，只會更猛。

第1季結算，中國整體零售額較去年衰退19％，線上零售則逆勢成長6％。疫情摧殘中，依附在網路線上的經濟活動，成了中國GDP（國內生產毛額）的唯一亮點。

2019年興起的「直播帶貨」與「萬物即時送」的快經濟熱潮，普遍被認為是中國電商的下一個風口，今年以來，這道風口又因為疫情的推波助瀾而更顯火爆。然而，若將目光拉遠些，這股風潮背後所反映的，其實僅僅是中國近年「在線經濟」高速發展下的一面縮影。

大工程：新基建 力拚改變國運，加快5Ｇ商用步伐

「新基建」是中國今年以來很夯的詞彙。中國媒體對這3個字另有形容：「改變國運的超級工程」！

「要加快5G商用步伐，加強人工智慧、工業互聯網、物聯網等『新型基礎設施建設』……。」2018年底，中國中央經濟工作會議上，以國家主席習近平為首的中共領導層，對未來一年中國產業的發展策略做出了這樣的宣示，「新型基礎設施建設」一詞首次登場。今年3月底，中國工信部公布發布白皮書，強調官方預計在2025年底之前，至少在「新基建」領域投資人民幣10兆元（約新台幣42兆元）。

對此，鑽研中國產業發展的中華經濟研究院第一研究所副研究員吳明澤解釋，新基建一方面是延續2016年中國的「供給側改革」；另一方面，在中美貿易戰的背景下，中國對外經貿環境愈來愈嚴苛，中國政府希望加速自主創新的步伐，「官方口號從『中國製造2025』變成『中國標準2035』，由此，可以看出一絲端倪。」

而伴隨今年疫情無預警爆發以來，新基建更是被多次強調，「中國出口已被貿易戰打得亂七八糟，現在東西又賣不出去，消費和出口都大幅衰退，能救經濟的，只剩下政府支出了。」吳明澤表示。

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