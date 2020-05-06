家庭防火這兩樣不能缺！ 防災用品在電商熱賣 業績較去年飆3成

【文．劉煥彥】

近期國內接連發生兩場死亡火災，意外推升電商平台上防災用品的人氣。松果購物統計，最近一周「防災」、「滅火」、「防煙」等關鍵字搜尋量較去年同期飆升約4成，相關用品的業績也躍升約3成。

上周日（26）日台北市林森北路的錢櫃KTV發生大火，造成六人死亡、48人送醫。

高雄市三民區一棟五層樓透天厝則於前天（3日）失火，造成五人喪生。

正在拆除中的台北京華城，今（5）日下午也發生火警，已知無人受傷。

錢櫃KTV、高雄透天厝、台北京華城 過去一周先後失火

松果購物彙整用戶數據後發現，滅火器及防煙面罩是近期最暢銷的兩大類防災用品，在滅火器類以攜帶方便﹑不佔空間的迷你型泡沫滅火器最暢銷，過去一周賣出近100瓶，較去年同期成長超過5成。

其次，若密閉空間的公共場所中發生火災，民眾吸入濃煙容易嗆傷，導致缺氧或燒燙傷等，因而帶動高溫防煙面罩在過去四天銷售超過100組。

此外，能快速偵測火災的住宅式國台語火災警報器、緊急出口標示燈，以及應急保溫救生毯，同樣獲得消費者青睞。

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