全球疫情大流行估6月底結束 台大公衛：備戰下一波該這麼做

【文．劉煥彥】

台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙今（4）日發表最新預估，預期COVID-19（新冠肺炎）全球大流行可望在6月底接近尾聲，屆時全球每日新增確診案例將低於2500人，並持續下降，「表示這個流行波要過去了」。

但台大公衛學院也估算，新冠肺炎預期還要持續兩年，而且今年秋冬就可能捲土重來，因此在慶幸當前疫情緩和之際，台灣也應該開始為下一波疫情做好準備。

陳秀熙認為，政府規畫可以循下列三大方向，包括放寬至今疫情最輕微的公共活動或場所管制、嚴格執行大型聚會或活動的社交距離，並視情況放寬病例再生數（Ro值）偏低的國家來台旅客上限。

陳秀熙今天在公衛學院每周疫情說明會中表示，根據數據模型推算，全球每日新增確診數可望在下個月底降至2500人，甚至2000人以下，「這基本上就是這波大流行要過去，但下一波會是在冬季，還是其他的季節流行，還需要繼續觀察」。

他指出，這個模型預估說明，為何國際上開始討論現行各類限制措施解封後，該如何規畫下一步，「解封需要實證，我們要參考過去經驗」。

台大公衛學院預估，武漢肺炎之全球大流行可望在6月底告終。（圖片來源：台大公衛學院直播影片截圖）

台灣接下來解封的配套該怎麼做？陳秀熙認為可以循下列三個方向。

解封配套怎麼做？ 疫情最輕的宜鬆綁最多

第一，若觀察全球新冠肺炎的社交群聚感染事件數，至今在各種場域的發生次數及感染人數來看，重災區是船艦、宗教活動、公司機構、長照或社會福利機構，以及運動賽事。

反觀KTV、網咖、百貨公司、國際會議等，是至今疫情最輕微的公共場域。

陳秀熙認為，「未來一兩周應該趕快去做的」，就是參照全世界疫情大流行曾出現過、感染人數程度不同的各種案例，訂出管制鬆綁不一的解封措施。

台大公衛學院統計，今年全球發生過的武漢肺炎重大感染，以船艦、宗教活動、長照機構等場域最嚴重。（圖片來源：台大公衛學院直播影片截圖）

第二，有效評估解封後大型聚會、活動的傳播風險

陳秀熙指出，只要做到60%的管制措施，包括拉開人群之間距離，以及發燒篩檢、接觸史隔離、戴口罩及洗手等防護措施，就能將病例再生數（Ro值），從超過2（一位確診病例感染了一位以上的其他人），壓低到1以下。

第三，有條件開放篩檢陽性率偏低國家的旅客來台

陳秀熙表示，如果是陽性率（被篩檢民眾中檢出陽性的佔比）低於0.5%的國家，政府可以考慮每日最多開放3萬人入境，而陽性率在1.5%以上的國家旅客仍嚴格限制在每天1萬人以下。

舉例來說，截至本月2日，義大利的陽性率仍有1.5%、美國是1.3%，南韓則是0.9%。

台大公衛學院院長詹長權在總結時指出，為了因應解封後的生活新常態，我們不但需要控制好台灣本身的疫情，「經濟也要好」，讓台灣「不僅身體健康，經濟活力也在」，這就需要好好思考，也是下一步國內防疫的要點。

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