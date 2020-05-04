捐呼吸器、口罩助美抗疫！NBA球賽持續停擺 蔡崇信首曝心聲

【文．譚偉晟】

「Joe（蔡崇信）二話不說，就提供我們35萬個KN95口罩與10萬個醫用護目鏡。」美國密西根州汽車重鎮、底特律市長杜根（Mike Duggan）話說得激動，因為這些第一線醫療用物資，正是底特律對抗COVID-19（新冠肺炎）疫情的重要基礎。

美國時間4月30日，他特地透過視訊表達感謝，這個由蔡崇信與NBA活塞隊老闆Tom Gores合作促成的捐贈計畫。

事實上，從疫情爆發以來，蔡崇信捐贈醫療物資的腳步可謂馬不停蹄。4月起，先後捐贈了數千台呼吸器、數十萬副醫療用護目鏡、以及數百萬個口罩，到紐約州、紐澤西州、加州等美國人口密集區。

對美國當地社區的關心，是蔡崇信投資籃網隊後更加關心的事情。

「我跟我太太都很高興，能有這個機會提供幫助。」蔡崇信說。

而這次與底特律市的合作，蔡崇信強調是Gores幫忙牽線下的成果。

「你知道的，我們（籃網隊和活塞隊）都在（NBA）東區，雙方在底特律有很多次比賽，他們打的很強硬。」透過競賽產生的聯繫，讓蔡崇信與Tom Gores的團隊熟識。

這也成了蔡崇信返回香港，在機場接到Gores電話時，立刻做了捐贈的決定。

蔡崇信回憶當時，「我說我需要活塞隊團隊的協助，因為底特律是你們的主場。而我可以提供後勤資金的協助，他們聽完毫不猶豫就同意了。」

自曝入主籃網的動機 「常半夜三點爬起來看NBA」

而談起投入NBA的舉動，蔡崇信則展現了從小開始的熱情。

在同一天對史丹佛大學學生的視訊演說中，蔡崇信透露了過去年輕還在台灣的時候，時常三點爬起來看NBA。後來在紐澤西州的高中生涯，他笑說自己「是個76人粉絲、更是Dr.J的大粉絲。」

對籃球運動的熱愛，成為蔡崇信選擇買下籃網隊的主因。

「一開始看到可以買籃網隊的機會，我是有點猶豫的。但深究其中，你會發現NBA是個有趣的經濟項目。」蔡崇信指出，不僅僅是基於NBA的熱愛，他也看到NBA在創造營收上的能力。

蔡崇信解釋，在NBA你不僅得關心主場門票的收入，還有聯盟透過轉播取得的營收分潤。

「這是很好的系統，因為不管你是新球隊或是三十年老球隊，都可以取得聯盟的獲利。」他也進一步提到，在NBA活動中「球星」的重要性，這些擁有高人氣的球星有著強大的影響力，「你無法將他們當作員工對待，他們是你重要的商業夥伴。」

另一方面，也因為重視球員安全，蔡崇信認為在疫情影響下，今年能否恢復賽季充滿挑戰。

「我們都希望解決問題、都希望可以重返賽季。」但蔡崇信也提到，若非向湖人隊一樣盼著今年冠軍，對於其他球隊而言，這個賽季的重要性未必高於球員安全。

「你無法指定一個日子，然後說這天之後重返賽季。」蔡崇信認為，疫情是否和緩、醫療體系是否提升到可因應的狀態、NBA聯盟30個隊伍所屬城市的狀況，都是必須考量的重點，「這是很複雜的問題，不只是NBA，MLB等體育聯盟也同樣面臨著。」

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