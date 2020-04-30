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一樣是口罩外交 荷蘭感謝、新加坡不領情 中間到底出了什麼錯？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林韋伶】

受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，製作成本不到2元的口罩成了全球熱門禮品，台灣因為有口罩國家隊加持，意外打出「口罩外交」的新路線。但當台灣把省下的口罩熱情相贈時，部分國家表達感謝，但也有國家不屑，中間到底出了什麼錯？

以荷蘭為例，在獲贈口罩後不但回贈鬱金香、荷蘭煎餅，還有荷蘭議員公開呼籲應該讓台灣加入世界衛生組織（WHO）。但一樣的口罩送到新加坡，卻一度被新加坡總理夫人何晶冷回應，儘管何晶在引發爭議後改變態度對台灣表達感謝，但對台灣人澆了一桶冷水已難挽回。

各國對台灣餽贈口罩會有這樣迥異的回饋，前亞東關係協會會長李嘉進分析：「各國與台灣的感情基礎不一樣，像向來與台灣關係好的日本，其實只要有捐物資他們就會感謝，同樣的東西送到其他國家去，就會被秤斤論兩。」此外，政治大學阿拉伯語文學系助理教授劉長政則認為，有中國在後面緊迫盯人，大家就算是被動收禮壓力也都非常大。

口罩外交升級 專家建議：軟性加強台灣意象、由姊妹市發送降低政治色彩

儘管台灣此次口罩外交沒有得到全面性的正面回應，但劉長政認為，相較過去台灣常砸錢做無效行銷，這次已經算效果不錯，若想強化效果，他建議：「可以把101大樓或日月潭等有台灣代表意象的圖案壓在口罩上，相較起印國旗這種極端手法，用軟性訴求效果更好。」

劉長政進一步分析，台灣將口罩送出去，比較有機會拿到的是各國醫護，相對來說他們是社經地位較高者，如果可以在口罩上放上台灣意象的圖騰，在疫情結束後，台灣有機會獲得更多跨國合作或觀光利益。

此外，這次雖然有許多國家需要台灣捐贈醫療物資或是技術支援，但因為中國的關係，讓他們不管是主動尋求協助或被動收受台灣的盛情都不敢。對此，劉長政認為，就因為有中國猛盯，台灣外交可以更靈活，尤其是對中東國家，「如果能用不造成對方困擾的方式來幫他們，以中東人的個性來說，你對他好、他以後一定會還你，儘管大概無法馬上與台灣建交，但以後一定會找適當時機還台灣人情。」 所謂不讓對方困擾的方式，其中一個選擇就是不一定得堅持要透過外交體系來做。

李嘉進也有類似的建議，台灣有許多縣市與其它國家的城市為姊妹市，他認為如果能透過城市的名義來推口罩外交，就能降低政治色彩，他分析：「透過城市去做，中國就沒有阻撓的空間，台灣送口罩所帶來的實質效益就會從70分提升到80分。」

一名資深外交界人士則建議，台灣應該藉此機會想一個可長可久的操作路線，讓未來再出現類似情況時，台灣可與其它國家進行系統性交流，留下可以追隨的實質制度。

讓口罩外交更有溫度 社群媒體串聯或為良方

目前，台灣口罩外交已經發展到可由國民透過App捐出沒有領取的口罩，截至昨（29）日已有26萬人響應，除了捐口罩以外，國民如何加值這一份心意，一位曾參與2020總統選舉的幕僚認為：「可以用串聯的方式，讓大家知道一般民眾也可以做外交。」

所謂的串聯就像先前台灣網友槓上世界衛生組織秘書長譚德塞時，在社群軟體推特上分享台灣美景、美食照，並標記「來自台灣的攻擊」（#This attack comes from Taiwan）一樣，該幕僚表示：「這次民眾捐了口罩，更可以發動串聯，在社群媒體上寫一些溫暖的話給接受捐贈的國家，我相信這一定能讓其它國家的人民更有感。」

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