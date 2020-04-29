生產75％酒精幾乎沒賺錢營收還會下滑 為什麼台酒願意救急開生產線？

文/勵心如

從未生產過75％酒精濃度清潔酒精的台酒，因應武漢肺炎疫情，現每周生產1百萬瓶75％清潔酒精，大大緩解民眾對防疫用品的需求，而這個「酒精國家隊」的背後，是許多人的共同努力。

繼口罩之後，「酒精國家隊」也成關注焦點。

台酒、台糖從2月起就投入防疫清潔酒精生產，其中台酒產量約是台糖的5倍，可說是酒精國家隊的要角；3月28日，行政院長蘇貞昌再下令，農委會每月公糧裡的舊米2100噸，給台酒生產防疫清潔酒精，以確保每月4百萬瓶產量無虞。

「疫情期間，全球都在搶防疫原料，台酒的酒精原料基本上漲了30％至35％，但我們能吸收的，就盡量自己吸收。」台酒董事長丁彥哲接受《今周刊》獨家專訪。他不諱言，台酒從零開始，從最早啟動一個廠，逐漸擴增到如今的6個廠，現在每周穩定供給1百萬瓶的75％清潔酒精，其實是跟時間賽跑。

過去，台酒從沒生產過75％清潔酒精的經驗，這位上任剛滿1年、國營事業最年輕的董座，怎麼率領上千位員工，讓「酒精國家隊」成形？

丁彥哲上任1年撞疫情 規畫到生產僅花11天

「民眾對台酒比較信任，我們是用食用酒精的規格在生產清潔酒精，清潔手後，用手拿東西吃，基本上危險性也不高。」丁彥哲說。

時間回到1月30日開工日，台酒就開始進行酒精等原料數量盤點、規畫生產線的調整；2周內，完成各項作業，2月9日開始生產防疫清潔酒精。

「要生產防疫專用清潔酒精，一開始（準備工作）確實比較亂。」丁彥哲坦言，酒瓶和原料都處理好之後，在6個高濃度酒精生產工廠的台酒員工，必須視各類原來生產酒類的庫存，在原有生產酒類和生產防疫酒精之間做產能協調，維持生產量穩定。

另一困難是，防疫清潔酒精的酒精濃度高達75％，比原先生產酒類的酒精濃度還要高，製程及管理都必須特別謹慎小心。除了加強儲槽的安全與包裝線的通氣設備之外，也需要確認廠區內設備安檢，改善防火、防爆設施，與對生產人員的教育訓練，「在公司全體員工努力下，每個廠約一周內就能把產線開出，投入增產行列。」丁彥哲說。

而台酒和衛福部疾病管制署協調，每周生產1百萬瓶清潔酒精，雖然台酒多次強調，到5月的生產量都無虞，但民眾面對疫情會恐慌，連帶讓團隊壓力增加；特別在高濃度酒精生產環境，工安風險增加，也因此，台酒在廠內加裝酒精濃度警示等安全設施，高層也到一線幫同仁加油打氣，共體時艱。

但生產問題解決後，沒想到包裝、物流和通路也有挑戰。

鹿茸酒紙箱應急 包裝、物流、通路難題全KO

舉例來說，本來以為紙箱包材只是小事，但當新訂購的紙箱尚未到貨時，只有鹿茸酒紙箱可用，然而清潔酒精生產出來後，若裝在鹿茸酒紙箱，恐會造成配送、通路的混亂；所以台酒員工自己想辦法，像是裝進鹿茸酒紙箱後，每一面貼上防疫酒精的標籤，或是把紙箱內裡空白的部分往外折，再蓋上防疫酒精的印章。

這次疫情一開始，台酒的清潔酒精生產量還不大，只在自營通路販售，「門市8點營業，才凌晨3、4點，門口就有3、4百位民眾在排隊。」台酒員工自發性管理秩序、發號碼牌，「大家很自然地知道，應該要做什麼事情。」丁彥哲欣慰地說。

面臨疫情，台酒員工反應機敏，也是因為不少員工經歷過17年前的SARS疫情。2003年SARS期間，台酒生產的是95％優質酒精，讓消費者自己稀釋使用，「這次負荷量是SARS期間好幾倍，所幸同仁有過去SARS經驗，所以一聲令下，大家可以就工作崗位工作。」他觀察，許多員工家中兩代或是兄弟姊妹，都在台酒任職，員工向心力高，也展現在此次防疫工作上。

除了台酒員工扮演重要角色之外，從生產端到零售端，則由中華郵政肩負物流配送的重任，一箱24瓶、一瓶3百毫升，2箱防疫酒精就有14.4公斤重。丁彥哲透露，除四大超商、超市等通路，可採用原本台酒的配送管道，此次新增藥局通路，每天要配送4萬瓶的量，則由台酒配送到中華郵政全國20幾家據點，再由郵差們配送到5、6千家藥局據點，「酒精與口罩相比，重很多，郵差們開著貨車、插著紅旗，很辛苦。」

丁彥哲也不諱言，雖然生產防疫酒精，對台酒來說幾乎沒有賺錢，今年營收、獲利無意外也會同步下滑，但台酒肩負服務社會大眾的責任，能吸收的成本，就盡量自行吸收。

面對引起全球恐慌的武漢肺炎疫情，丁彥哲一步步率領台酒這家百年老店，在防疫期間負起社會責任，和大眾共體時艱，期盼盡早度過疫情危機。

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