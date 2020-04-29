NET不懼疫情在「永福樓」舊址開新館 東區老房仲揭金店面搶租秘辛

【文/張玉鉉、梁任瑋】

NET如期在忠孝東路4段永福樓舊址開幕，去年推出的電商新品牌，業績不斷成長，看來疫情沒有衝擊到這家本土服飾品牌虛實擴充的腳步。

歷經半年籌備，位於台北忠孝東路4段的永福樓舊址，變身為服飾品牌NET（主富服裝）忠孝旗艦店，成為台北最大NET門市。在疫情當頭的5月1日，依然無所畏懼，如期開幕！

去年11月，NET證實與房東簽約12年，以每月320萬元租下永福樓，轟動業界。近年來，這家無懼國際快時尚品牌挑戰，反而加速展店、朝大型化店鋪轉進的本土服飾品牌，卻愈戰愈勇，再度插旗東區。

儘管如此大張旗鼓，NET卻是神祕而低調，不僅創辦人從不受訪，連在NET工作近30年的董事長特助受訪時，名字也不曝光。

「選擇永福樓，是因其為東區商圈具代表性地標之一，且樓層坪數夠大、交通便利、方便集客。」特助陳先生透露，房東慎選房客，NET提出建議租金與經營規畫後，房東才點頭。

隨著商圈人潮往信義計畫區移動，東區的指標型店面陸續關門、遷移時有耳聞，也讓東區沒落之說不脛而走；然而一次簽下12年長約，意味著NET對昔日一級戰區東區仍信心滿滿。陳特助提到NET展店方針為在地、長期經營，簽約以長約為主，只要選定就會戮力經營，因此多年來與各門市房東維持良好互動。

一位認識NET創辦人兼董事長黃文貞27年的東區房仲人士印象很深，1993年，黃文貞相中忠孝東路4段明曜百貨對面、現為屈臣氏的店面，當時NET才剛成立，沒名氣，房東最後選擇租給如今的藥妝店。一般人遇到這種情況，也許就放棄了，黃文貞卻鍥而不捨，透過管道找上唯王食品的老闆，頂下原本經營食品雜貨的唯王店面，開設NET忠孝1店，讓外界見識到他插旗東區的決心。

「他做生意很阿莎力，決策很快。」這位房仲指出，早年黃文貞還親自找據點時，有一次晚上11點向黃介紹一間不錯的店面，「他一聽很感興趣，立刻放下手邊的事就開車去看。」甚至澎湖、花蓮等偏鄉也親自去勘查市場，絲毫沒有身價數10億元大老闆架子。

去年黃文貞搶下永福樓舊址，其實有段不為人知的幕後。自從永福樓退租後，林姓屋主原本開價每月六百萬元找新租客，由於地點不錯，當時的確吸引不少國際連鎖品牌，包括日本與台灣藥妝店叩門洽詢，但房東對租金的堅持，讓不少品牌商評估後決定縮手，而店面就這樣空置半年之久。

正當無人聞問之際，黃文貞透過熟識永福樓屋主的一位林姓仲介聯繫遠在日本的房東，表達承租意願，並動之以情、說之以理，更驚人的是，黃文貞一口氣向房東砍到4百萬元，最後用「前低後高」方式，前期每月320萬元、後期每月4百多萬元的租金條件拍板。「大家聽到NET以這麼便宜的價錢租到永福樓，整個東區房東都驚呆了！」知情人士透露，「你不得不佩服黃文貞，很懂得抓住房東不耐久無租客的心情，他也許不會第一個出手，但一出手絕對不會讓標的跑掉。」

熟悉黃文貞的這位房仲分析，20多年過去，東區商圈零售品牌潮起潮落，但NET可說是碩果僅存，是從未離開過東區的店家之一，如今更集中火力投資永福樓舊址，力拚對街即將開幕的H&M與UNIQLO，精神頗令人佩服。

NET門市遍布一、二、三線城市。都市外，也注重經營中南部鄉間，像全台最大門市即落腳屏東，將近八百坪。「長期以來，NET展店布點的原則就是不斷追求進步、調整體質。」陳特助堅定地說。

NET於1991年創立，歷經香港服飾品牌街頭林立、歐美與日本快時尚品牌大舉進入，29年來屹立不搖。即使11年前試圖進入中國市場，以失敗收場，仍從中學習經驗，更堅定台灣是NET的重要根據地。

至5月1日，NET全台總店數共148家，年營業額近80億元、員工約3千人，遠超越其他本土服飾品牌。

黃文貞出身雲林東勢鄉農家，今年70多歲，高中畢業、退伍後，曾至報關公司工作半年；接著進入貿易公司服務長達7年，主要負責出口美國的成衣部門。「後來董事長離職創業，在現今東區NET大安一店處開設小超市。」創業以來因資金與經驗不足，有半年時間經營得不順，直到「偶然在冰店看見2位女士，提著兩大袋『津秋外銷成衣』的戰利品，開始注意到此產業。」

當年獲爭鮮創辦人支持 一腳跨進成衣界

黃文貞開始進行服飾產業市調，巧遇舊識陳津秋（津秋成衣、爭鮮創辦人）並獲他的支持，自此跨進成衣服飾業。「陳津秋不僅讓黃董事長自由挑選款式販售，並採先售出後結算方式，無須切貨買斷。」陳特助回憶。這對當時財力不足的黃文貞是一大助力，不用積壓太多資金在進貨上，周轉上也大為寬裕，也因此讓原本的小超市，在1979年順利轉型外銷成衣的主婦商場。

然而，隨工資、原物料與土地成本逐漸上漲，台灣外銷成衣廠漸漸外移，黃文貞面臨第二次轉型，決定朝自有品牌發展。當時黃文貞一夫當關，「董事長交叉比對國際品牌成功經驗，擬定NET發展方向：全客層定位、商品款式豐富、價格實惠。」陳特助提到。

對黃文貞來說，企業經營必須與時俱進、滿足消費者需求，這點也充分體現在NET品項選擇與展點策略上。先看品項，從休閒服飾、都會風格的男女裝，陸續拓展兒童、鞋包配件、家居等，滿足一站式購足消費者。

「NET的商品策略，是製作讓顧客每天都想穿的衣服。」陳特助直言，商品與價格是競爭的不二法門，因此款式多外，始終堅持平均單價落在3到4百元間，用CP值緊拴家庭、小資上班族等的心。

直到現在，NET每季有高達2千種款式，黃文貞皆參與其中，競爭對手推出的服飾樣式、風格市場接受度如何，均走在第一線觀察，保持對市場的靈敏度與學習心態。

NET布點上，搭配一站式服務得到加乘效果，因偏鄉購物選擇不多，一家人到NET能滿足各式購衣需求；偏鄉門市穩定的業績，反倒成為NET在都會區迎戰快時尚品牌的堅實後盾。「展點上以方便集客為優先，傾向在交通便利地點開店。」陳特助強調。

近年NET則以關小店、開大店的策略積極布局，於2015年在新北淡水開出首家旗艦店，樹立大型店鋪模式。「為完整陳列豐富款式，5年前陸續在各縣市開設4百坪以上新型態店鋪。」陳特助解釋。

實體戰打30年轉進電商 用人策略「從不挖角」

去年8月，NET從實體門市進展至電商品牌。「隨科技進步，電子商務成為必爭之地，因此決定成立電商品牌NU V（NEW VALUE簡稱）。花1年籌備，定位全客層。」陳特助分享。

疫情加速虛實通路整合，「NET累積近三十年成衣生產經驗與設計資源，使NUV能較靈活快速生產自有商品。目前月營收穩定成長中，且四月業績較上個月成長5至6成；主要購買年齡落在21至45歲。」陳特助透露，因疫情激發團結、對台土地認同，將推出一系列台灣美景與人文特色T恤。

至於展店所需人才與倉庫，陳特助表示，NET從不對外挖角，選擇基層培育，凝聚向心力。去年7月啟用的雲林物流中心約七千坪，整合NET與NU V倉儲需求。

NET另一個深植人心的形象是公益。「黃董事長小時候常穿哥哥留下的衣服，有年除夕夜，因沒有過年新衣而哭鬧，黃董事長母親深夜還到街上已打烊的衣服店敲門，買了一條卡其長褲。」陳特助透露。

有這樣深刻的兒時記憶，黃文貞自2012年起，每年捐助全台家扶中心愛心提貨券，舉辦門市封館贈衣活動，讓弱勢家庭能穿新衣過年，至今已累計約百場、投入逾億元。

「當時接到NET打電話來說要提供50萬元提貨券，彷彿天上掉下來禮物，今年甚至提高至70萬元。」雲林家扶中心主任廖志文語帶感激。

然而，台北市大安區仁愛里里長鄭秀郎觀察：「現在東區人潮減少超過一半，至少要幾個月才能恢復。」疫情下逆勢開店，考驗品牌生存力，對此陳特助樂觀表示：「NET看好台灣內需市場，會延續既定開店策略，盡力做到最好。」充分反映黃文貞面對市場挑戰所秉持「謙虛以對、身體力行、量力而為」的原則。

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