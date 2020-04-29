他英語轉播「地表唯一棒球賽」宣揚台灣防疫 狂圈百萬海外粉絲

【文/鄭閔聲】

20年來一直想著如何宣傳台灣職棒的他，鼓起勇氣接下陌生的英語轉播重任。來自台灣的運動賽事，透過他的嗓音，撫慰了無數受疫情煎熬的苦悶心靈。

「我們的一生當中能有多少機會，透過擅長的事情，把自己的國家推向全世界？」因為用英語轉播職棒賽事而廣受矚目的體育主播王雲慶，雖然臉上戴著口罩、語氣和緩平靜，卻用簡短的問句，道出他兩周來的激動情緒。

4月15日，獲授權轉播樂天桃猿與統一獅部分主場賽事的壹拾壹體育網（ELEVEN SPORTS），首次透過推特平台，提供免費英語轉播服務。

這項當時「地表上唯一的職業棒球賽」，立刻為全球數百萬生活受疫情影響的棒球迷帶來精神慰藉，主播台上的王雲慶與加拿大籍搭檔韋恩（Wayne McNeil），也成為國際媒體爭相採訪的對象。

1972年出生的王雲慶，高中畢業後到美國波士頓留學，主修室內設計與建築，一待就是9年。旅居海外期間，他成為波士頓紅襪隊死忠球迷，閒暇時幫台灣的職棒雜誌寫稿，用的筆名也叫「Boston」。因此自從2000年回到台灣、進入中華職棒聯盟工作以來，「波士頓」就成了多數人對他的慣用稱呼。

英語流利的「波士頓」，長期負責中華職棒聯盟海內外宣傳推廣事務，曾協助籌辦由台、日、韓、中四國共同競爭的「亞洲職棒大賽」。一四年離開中職，他轉任世界棒壘球總會的亞洲特派員，負責用英文撰寫台灣與日、韓的棒球新聞，同時也在體育頻道擔任美國職棒主播與球評。

挑戰》硬著頭皮用英語直播

4月初，當中華職棒確定開幕戰日期、成為全球第一個開打的職棒聯盟，ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲心中同時萌生增加英語聲道、讓台灣以外球迷也能享受比賽的想法，即使會增加成本也無所謂。在那當下，她第一

想到的，就是同時具備豐富棒球知識與播報經驗的王雲慶，「我其實沒有問他願不願意，只是告訴他，我決定要做這件事，請他再去找個球評。」

大半輩子都想著如何對國際宣傳台灣職棒的王雲慶，當然不會拒絕，因為他知道，這次的任務遠不只是推廣棒球，還能透過棒球賽事，藉機向全世界介紹台灣。

儘管機會難得，但王雲慶其實是硬著頭皮接下挑戰，畢竟除了首次嘗試用非母語播報，他還得和時間賽跑，當他找到曾在2015年合作轉播國際賽的韋恩搭檔，並敲定一切細節，距離4月11日直播，只剩48小時。

4月11、12日兩天的比賽，因天雨而延期，但ELEVEN SPORTS很快又敲定自4月15日起，連續5天的英語直播。「處女秀」延後登場，雖讓王雲慶有更多餘裕準備，卻也延長了忐忑不安的時間，那整個禮拜，他每天早上6點起床整理數據資料，直到正式上線後，壓力才釋放。

15日開賽前，王雲慶先解釋台灣因防疫工作做得好，才能繼續享受棒球運動，也希望台灣棒球能為全世界球迷的生活，帶來一些值得期待的樂趣。比賽中，兩人也趁機分享台灣獨有文化，例如球隊會以母企業販賣的泡麵、農藥、肥料產品，作為外籍選手中文登錄姓名；台灣孩子如果哭鬧不休，父母會帶著他們到廟裡「收驚」等，毫無生澀感。

「我第一天播完，開車回家路上，想到我可以對全世界說，我們國家的防疫做得很好，所以現在可以打棒球給你看，突然很感動。」王雲慶說。

暴紅》一周吸睛500萬觀眾

被疫情悶壞了的外國球迷，對轉播的反應相當正面，比賽後，王雲慶的推特上湧入大量感謝留言，與此同時，國際媒體也不斷提出訪談邀約。

「來自台灣的英語播報，對全球棒球迷來說，就像揮出一支全壘打。」當第一周5場英語轉播比賽，吸引了近500萬無懼時差的觀眾收看，《富比世》做出這樣的評價。《紐約時報》也報導中華職棒在不開放觀眾進場的原則下「全面開打」，並貼心地為海外觀眾提供英語轉播服務。

「身為台灣人，我們在國際上常會覺得不太舒坦、很辛苦。這一次，我們希望藉著體育服務全世界，讓更多人一起挺台灣。」康小玲說。

眼見轉播成效良好，不僅ELEVEN SPORTS決定加碼，承諾今年球季轉播的所有賽事都將提供英語服務，並快速獲得樂天主場所在地桃園市政府經費贊助；富邦、中信兩支球團的轉播單位也決定跟進。未來還可能在YouTube頻道上呈現賽事直播畫面，成立第31年的中華職棒，正以前所未有的效率，快速邁向國際。

雖然成功將台灣棒球推到國際觀眾面前，但王雲慶很清楚，若非醫療人員與所有民眾共同控制疫情，這一切絕不可能發生，「沒有醫療人員的付出，就算我們再怎麼愛棒球、再怎麼愛我們的國家，也不會有機會介紹台灣的美好。」

「我現在真的很想播一場坐滿觀眾的比賽給外國人看，因為我這陣子一直在電視上說，台灣的比賽多麼瘋狂，球迷進場是怎麼又唱又跳……。」王雲慶藏在鏡片後的雙眼，閃耀著美夢成真的光芒。

王雲慶

出生：1972年

現職：世界棒壘球總會亞洲特派、棒球主播

經歷：中華職棒聯盟國際部副主任、新聞公關組組長

學歷：美國溫特沃斯理工學院建築系

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