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陳時中登日本大報「為台防疫成功關鍵」 日媒點名下屆台北市長人選

聯合新聞網 / 今周刊
圖／中央流行疫情指揮中心
圖／中央流行疫情指揮中心

【文．劉煥彥】

衛生福利部長陳時中的「鐵人大臣」（鋼鐵部長）稱號早已流傳到日本，不僅登上日本大報版面，與行政院政務委員唐鳳並列為「台灣防疫成功關鍵」，甚至被政治嗅覺敏銳的日媒點名為下屆台北市長的有力人選。

也有日本學者認為，陳時中是我國政府宣導防疫的門面，在傳達疫情上獲得民眾高度信任，反觀安倍政府本月雖將緊急狀態擴大至全日本，卻沒有一位像台灣「鐵人大臣」這樣的臉孔，如此對民眾溝通的效果恐怕打折。

日本主要報紙之一的產經新聞，日前在2版刊出陳時中及唐鳳的人物特寫，其中提到陳時中從1月下旬起每天舉行記者會，冷靜說明疫情變化，降低國人的不安，且早在1月12日他就派出疾管署兩位專家赴武漢第一線觀察，並於16日收到專家回台報告後，決定大幅提高對中國疫情的警戒程度。

報導也提到，2005年陳時中被延攬擔任陳水扁政府的衛生署副署長，就此進入政界，2017年接任衛生福利部長，而且「被視為下屆台北市長的有力人選」。

同為日本大報的日本經濟新聞，三周前曾探討首相安倍宣布全國進入緊急狀態的效果及課題，蒐集多位專家學者的建言，其中日本大學危機管理學部教授福田充表示，首相府發布緊急狀況是讓社會有恐懼感，進而自我約束社交行為。

但他認為，訴諸恐懼感的效果無法長久，應該要同時提出具體數據，說明日常生活的物資供應無虞，以及未來解除社交限制的條件，才能讓民眾有安全感。

福田充提到，目前日本政府在防疫宣導上有很多問題。以台灣為例，政府對策本部長（中央流行疫情指揮中心指揮官）是位「鐵人大臣」，不眠不休投入防疫工作，獲得國人高度支持，但日本政府沒有這種大家熟知的面孔，因此國家傳達防疫資訊的信賴度下降。

日本教授：台灣有鐵人大臣　安倍政府沒有

另外，美國主要媒體之一的今日美國報（USA Today），26日刊出題為「新冠病毒危機：美國能從其他國家對抗COVID-19學到什麼」的社論，點名台灣、南韓、紐西蘭、冰島及德國等五個民主國家的抗疫經驗，足以作為美國效法對象。

今日美國報指出，台灣從2003年的SARS學到教訓，在世界衛生組織於12月31日通報武漢出現類似肺炎的案例後，不久就成立疫情應變單位並開始運作，且台灣在12月底就開始檢查來自武漢班機的旅客，是否有發燒或其他症狀。

報導也引述約翰霍普金斯大學統計，截至美東時間26日下午，COVID-19（武漢肺炎）在上述五國的致死率，從低至高分別為台灣的（每十萬人）0.03、南韓的0.47、冰島的2.83，與德國的7.09，反觀美國是高達16.43。

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