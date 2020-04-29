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陳時中「這番說法」讓他差點昏倒！沈富雄提解除社交距離等3建議

聯合新聞網 / 今周刊
圖／沈富雄臉書
圖／沈富雄臉書

【文．程子威整理】

由於台灣的COVID-19（新冠肺炎）疫情有趨緩跡象，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（27）日在立法院答詢時提到，國內疫情有可能於6月底告一段落；對此，前立委沈富雄直言，自己聽見防疫要到6月底才能放鬆的說法差點昏倒，他並提出解除社交距離等3項建議，呼籲指揮中心團隊應適時收割防疫成果與民共享，不要墨守成規。

國民黨立委曾銘宗昨於立院指出，台灣已連續10多天未出現新冠肺炎本土確診個案，若無突發狀況，國內疫情6月底是否可能告一段落？陳時中回應，該時間點的確有可能，不過就算台灣狀況趨緩，但全球疫情不可能在6月底結束。

接著，曾銘宗好奇，若國內疫情6月底告一段落，但到了秋天或冬天，有可能死灰復燃嗎？陳時中說，要是世界衛生組織（WHO）日前所提到的抗體無法產生效果一事，最後的確通過科學驗證，那疫情就有可能在秋冬復發。

曾銘宗進一步追問，假設疫情持續下去，社交距離的規範是否也得繼續？陳時中明白表示，社交距離有可能會常態化，得等到藥物跟疫情都較為穩定後才能解除，但這些都需要經過科學驗證。

「時中司令官，饒了我們吧！」針對陳時中上述說法，沈富雄今於臉書表示聽了差點昏倒，他說自己也有兩點科學依據，認為防疫應該不需要到6月底才能放鬆。

這兩點分別是：一，台灣本土案例已經連續15天零確診（編按：依據指揮中心28日下午的數據，台灣已連續16天未出現本土確診案例）；二，鑽石公主號郵輪、酒店女公關、清明4天連假11景點爆滿遊客、磐石軍艦31確診官兵等4項可能的防疫破口，共匡列了上千名接觸人，但無一確診。

另外，沈富雄還提出三大項建議，一，繼續並加強境外阻絕、境上攔截，所有抵台旅客全部得篩檢，最好是快篩；需要二採陰後才解除14天居家隔離；若備有居留地的採陰證明者不在此限，但要是在兩週內發病，政府可求償新台幣25萬元以下。

二，解除境內各種防疫措施，包括解除「社交距離」、戴口罩由強制改為自願、被停業的行業應准復業；三，行政院紓困補助金馬上就可以發，不必等到6月底。

最後，沈富雄提到，本來因疫情蟄伏在家的人，最近已於週末開始重新出門了，「你（指陳時中）的團隊迄今功績彪炳、舉世無雙，但應適時收割，與民同享成果，若一昧墨守成規、過猶不及，人民要開始造反了。」

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