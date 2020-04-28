懶人包／疫情紓困方案一次看！誰能受惠？怎麼申請？

COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊各行各業，政府針對受影響的行業及個人提供補貼、借貸等多項紓困方案。以下整理各單位紓困方案。

弱勢補助

對象：中低收入戶及弱勢民眾。

補助內容：每人每月可收到1500元，發放3個月。

申請方式：由政府篩選符合資格者發放，詳情可撥打1957諮詢。

充電再出發訓練計畫

對象：實施無薪假達且有通報之勞工及事業單位。

補助內容：勞工免費參加職訓課程，補助時數不得超過減少之工時數，每月應達16小時以上、120小時以下，每小時補助158元訓練津貼，每月最高可領1萬8960元；事業單位辦理職訓課程補助最高350萬元，補助項目包括講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費、工作人員費等。

申請方式：可向所在地勞動部勞動力發展署所屬各分署提出申請。

安心就業計畫

對象：雇主實施無薪假且有通報地方政府之勞工。

補助內容：由政府補助無薪假勞工投保薪資與無薪假協議薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領1萬1000元，最長可領6個月。

申請方式：向勞動力發展署各分署提出申請。

安心即時上工計畫

對象：打工族、無一定雇主之勞工（勞保投保薪資2萬3800元以下、過去1年內有勞工保險或就業保險投保紀錄者）。

補助內容：每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限。

申請方式：可即刻至「台灣就業通」網站查詢，或向住處附近的公立就業服務機構申請登記。

自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼

對象：3月31日前已在職業工會參加勞保、投保薪資2萬4000元（含）以下及107年度免繳稅之弱勢勞工。

補助內容：每月補助1萬元，總共發3個月。

申請方式：可就近向所屬工會提出申請。

勞工低利紓困貸款

對象：只要提出工作事實者即可申請。

補助內容：每人最高可貸10萬元，共50萬個名額，分3年攤還，第一年免繳息，利息由勞動部補貼，第二年起利率為1.845%，一年利息最高1845元。

申請方式：填寫聲明書向各行庫申請。待勞動部與各行庫確認好受理單位，即開放受理。

小規模營業人簡易申貸

對象：有稅籍登記且每月銷售額未達20萬元者。

補助內容：貸款額度最高50萬元，年利率為1%，免收保證手續費，3日內核貸；若受疫情影響，營業額減少達15%，再提供最長一年利息補貼，最高利率0.845%。

申請方式：通過銀行簡易評分表即可申貸。

房貸、信貸紓困

對象：受疫情影響無法如期繳納貸款者。

補助內容：各行庫降息。本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

申請方式：可至金管會紓困專區查詢各行庫規定。

報稅時間延長、提前退稅

對象：所有申報戶。

補助內容：綜所稅／營所稅報繳時間全面延長至6月30日；綜所稅結算申報，第一批退稅提前至6月30日。

若因疫情接受隔離治療檢疫者，3至5月八大稅目報繳期限自動延長；若因疫情繳稅困難，可申請延期分期，不限繳稅金額、延期最長一年、分期最長三年。

申請方式：請洽各地區國稅局或地方稅捐稽徵機關，或上財政部稅務入口網線上申辦。

瓦斯、天然氣降價

對象：全體民眾。

補助內容：調降天然氣5%、桶裝瓦斯每公斤降5元。

申請方式：免申請，自動生效。

員工薪資補貼／營運基金

對象：營收減少5成之艱困企業。

補助內容：6月30日前，可申請薪資及營運補貼。補貼方案有兩種，一種是補貼正職員工4月至6月每人「經常性薪資」之4成，每月上限2萬元，為期三個月；另一種則是發放一次性的營運資金，每位員工補助1萬元，但補助期間不得裁員、減薪、減班休息或停／歇業。

申請方式：可至經濟部專屬網站申請，或撥打02-7716-9888、1988查詢。

工業區／製造業租金減免

對象：工業區／加工出口區／國營事業土地的製造業。

補助內容：租金緩繳一年，或每月持續繳納，每月減租兩成，為期6個月。

申請方式：可向工業局申請，或撥打1988查詢。

自營業、漁民補貼

對象：無一定雇主或自營作業，而參加漁會之甲類會員漁民。

補助內容：3月31日前在漁會投保勞保、投保薪資2萬4000元以下，且2018年所得未達課稅標準40萬8000元者。每人每月可補助1萬元，一次發3個月。

申請方式：備妥實際從事漁業勞動等相關文件資料至漁會申請。

餐飲業上架外送服務

對象：餐飲業者。

補助內容：上架外送服務每家補助上限1.5萬元，預估補助1.1萬家業者。

申請方式：可至經濟部網頁申請，或撥打02-26985810、02-26985809查詢。

旅行社薪資／導遊領隊補貼

對象：旅行社

補助內容：針對業績衰退達5成以上，未採勞動部減班休息補助方案、減薪未達2成，可補貼4成薪資成本，每人每月上限補2萬元，可補3個月；導遊領隊近2年帶團達一定團數，每月每人補助1萬人，可補3個月，若參與人才培訓，每人最高補助1萬8960元。

申請方式：可向觀光局申請，或撥打02-23491500查詢。

計程車司機補貼

對象：計程車司機。

補助內容：每月可申請1萬元補貼，最多能申請3個月。

申請方式：可至監理站申請櫃台辦理。

彩券補貼

對象：疫情影響彩券生意，補貼收入減少15％以上的公益彩券經銷商。

補助內容：電腦型經銷商最高補貼3萬元、立即型經銷商最高補貼9000元。

申請方式：詳細申請辦法正在規劃中。

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