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台灣疫苗上市可望與美同步 「盼年底先有一批 保護前線醫護人員」

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自shutterstock
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【文．劉煥彥】

抗疫國家隊傳來好消息，上櫃生技業者、高端疫苗生物製劑公司副董事長兼總經理陳燦堅今（27）日表示，目前與美國國家衛生研究院（NIH）共同開發的COVID-19（新冠肺炎）疫苗，未來在台灣上市可望與美國同步，並希望在今年底或明年初先有一批疫苗提供抗疫前線的醫護、海關或港口工作人員使用，保護他們不受病毒侵襲。

至於何時可以全民施打疫苗，他認為要由政府決定。

陳燦堅今出席台灣大學公共衛生學院的每周疫情說明會，以「全球COVID-19疫苗開發現況」為題發表簡報。他表示高端生技針對新冠肺炎疫苗的技術來源是美國NIH，也與美國主管機關同步討論縮短研發時程，「不管是動物實驗、臨床實驗，都有同步在討論。相信疫苗上市也不會比美國慢到多少，大概會同步」。

他表示：「期望今年年底或明年年初，至少要有一批疫苗，能夠讓我們最前線，醫護人員、港口、海關等，能夠接受這種緊急狀況下，精準挑選對象，來做一些防保護措施。」

高端生技副董事長陳燦堅說明，上表是目前全球武漢肺炎疫苗研發進入臨床實驗的團隊（粗體字），而高端與美國生技公司Moderna（紅色方塊）是美國國衛院的全球唯二合作廠商。（圖片來源：台大公衛學院直播影片截圖）
高端生技副董事長陳燦堅說明，上表是目前全球武漢肺炎疫苗研發進入臨床實驗的團隊（粗體字），而高端與美國生技公司Moderna（紅色方塊）是美國國衛院的全球唯二合作廠商。（圖片來源：台大公衛學院直播影片截圖）

但陳燦堅與台大公衛學院院長詹長權都提到，現階段在新冠肺炎疫苗研發上，最大障礙可能不是技術，而在於主管機關需視情況調整法規，加速審核程序。

陳燦堅在簡報中指出，通常疫苗開發從動物實驗、人體臨床實驗第一期至第三期，進入每個階段前都需主管機關審核，且需做到一定樣本數的實驗。

「以我們公司的腸病毒疫苗，第三期（人體實驗）要收到5000個（實驗樣本），登革熱疫苗（的第三期人體實驗）甚至要收到2萬人，可是在緊急狀況下無法再等。」

高端副董事長：疫苗拚及早上市　需主管機關緊急授權

他說明，目前全球70個新冠肺炎疫苗開發案中，進度超前多是該國主管機關循EUA（emergency use authorization，緊急用途授權）概念，也就是把業者做完一個階段才能申請下一階段流程，調整為所有階段齊頭並進，「同時做老鼠實驗、想辦法做臨床一期、開始生產（疫苗），同時跟法規單位溝通，台灣未來應也會朝著EUA概念來（與主管機關）溝通」。

以美國麻州生技公司Moderna為例，該公司與我國高端生技是美國NIH在新冠肺炎疫苗研發上的全球唯二合作廠商，而Moderna之所以快速跳到人體實驗階段，就是因提出詳實實驗數據給主管機關（美國食品藥物管理局FDA），而FDA願意在當前疫情大流行的狀況下，快速核准Moderna的疫苗進入人體實驗階段。

詹長權則指出，值此非常時期，大家需體認疫苗研發可說是「在戰爭時期的研發，（因此）平常時期的法令（在戰時）要做適當修正，不可能在戰時還用平時法規來規範」。

他也說：「我要誠懇的呼籲，國內從檢驗、藥物到疫苗，政府要超前佈署，把法令盤整，跟歐美齊步。如果這些都沒有，台灣空有好的生產能力，恐怕在下一波（疫情）在冬天來臨前，我們會有很多遺憾產生。」

台大公衛院長：若不調整法規　冬天來臨前恐生遺憾

另外，高端生技在今天台股開盤前公告，自力開發的新型冠狀病毒核酸檢驗組，符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材（IVD）CE標示。

受此消息激勵，高端股價今天價量齊揚，盤中漲停、終場以54.6元作收，創下今年以來最高收盤價。

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