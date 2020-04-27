林森錢櫃大火！不只KTV這些場所都是火災高風險 專家：靠這三招保命

【文．廖元鈴】

林森錢櫃KTV昨上午驚傳火警，一夕帶走五條人命，目前起火原因仍待釐清。知名防火教官蔡宗翰指出，不只是KTV，像是健身房、電影院、大賣場、餐廳等聚集了大量陌生人的公共場所，火勢的變數極大，皆屬火災高風險場所。

倘若這類場所又同時是「高樓層」、「複合用途使用」建築物，蔡宗翰表示一旦發生火災，將可能出現濃煙密布、高溫灼熱、延燒快速情況，進而造成逃生不易與搶救困難。

蔡宗翰強調，這類場所為了降低火災風險與傷亡，須有軟硬體防護，也就是「防火管理制度」。換句話說，只要有一定規模以上的公共場所，需指定專人擔任「防火管理人」，每半年接受火災相關講習訓練，同時依場所及建物特性制訂消防防護計畫，辦理人員滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施等等，藉此保障安全。

才能火災發生當下，內部的自動灑水、水霧設備能初期滅火，同時，警報系統通知建築物內的所有人已發生火災。

「只要防火區隔做得好，火勢就不會延燒到其他樓層，」火災發生時身處室內民眾，可透過室內消防栓作為滅火水源，火場內民眾也能從安全梯撤離；對消防人員來說，可透過緊急升降梯上樓、運用大樓消防栓及給水口完成滅火任務。

遇大火該怎麼辦？防火專家傳授保命3招

蔡宗翰提醒，求生把握「見火就逃，濃煙就躲」原則，建議採取以下三步驟：

1〉關門阻煙：火場常見致命死因多為吸入性嗆傷、呼吸道灼傷或缺氧致死，尤其目前多建築物採防火材質，可考慮先關門阻煙。

2〉原地待救：如果逃生路徑充滿濃煙，切勿試圖穿越，否則極易在濃煙中窒息。

3〉撥打119：告知自己目前的受困位置，可加速消防人員救援速度。

蔡宗翰提醒，平常在出入公共場合、娛樂場所時，留意「留意逃生方向及出口」，除了平面圖外，也可參考「出口標示燈（綠底白字）」及「避難方向指示燈（白底綠圖）」，倘若遭遇火災時，能第一時間正確掌握逃生方向及出口。

同時，確認梯間是否暢通，以免遇到找到逃生出口時，店家為了管理方便反鎖門、或門後堆放貨品雜物，導致門打不開。

最後他強調，由於公共場所火災情況複雜、變數極大，「我們根本不知道哪裡是潛在的安全漏洞、哪裡最容易燒起來，以及燒起來會有多快速、多嚴重」，建議隨時以謹慎態度面對突發意外，隨時提高警覺注意周邊異常狀況。

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