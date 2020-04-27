快訊

國道1號三義爬坡路段火燒車 賓士車成火球付之一炬

20年的回憶！「麻布茶房」5月1日全面停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3個月內倒閉、暫停營運家數超越全年 疫情讓陸「這產業」瞬間淪「慘業」

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林信男】

COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，雖然中國疫情似有緩解跡象，「原爆點」武漢也在4月8日解除封城，但當地民眾對於爆發第2波感染的疑慮，並未隨著「解封」而消失，產業也在苦苦掙扎，不知何年何月，營運表現才能恢復至疫情前水準。

根據CNBC報導，3月初以來，隨著中國確診人數減少，先前因疫情暫停營業的健身中心，已逐漸恢復營運，但上周北京再度出現確診病例的消息，使疫情「捲土重來」的疑慮瞬間升溫，也讓才剛重啟營運的健身中心，面臨極大壓力。

該報導引述中國企業資訊平台「企查查」數據指出，今年首季，光是北京，就有超過200家健身中心歇業；若將調查範圍擴及全中國，在疫情衝擊下，第1季倒閉或暫停營運的健身中心，多達6969家，遠高於2015全年總量（倒閉或暫停營運共計4632家）。

一名業者透露，他在北京經營的健身房，於本月初獲准暫時恢復營運，但一天只開放12小時（原為24小時營業），且每小時僅能接待10名顧客，導致營收驟減約7成。

武漢「解封」後　經濟活動恢復遲緩

至於武漢「解封」後的狀況，根據CNN報導，包括星巴克在內的許多商家，都把商品和服務設施，從店內搬到戶外，藉以避免室內群聚。

當地民眾習慣性地保持約1.5公尺的社交距離，除了戴口罩外，有些人甚至還穿著拋棄式雨衣、戴手套。

一名便利商店經營者表示，其位於武漢國際會展中心對面的店面，自4月重新開張以來，門可羅雀，「情況不太樂觀，即使恢復營業，顧客人數也不多，我有點擔心，不知（生意）何時能恢復。」

也有計程車司機指出，疫情爆發前，他平均每天至少能載到12名乘客，現在，2個禮拜內，只載到2名乘客。

境外移入案例增　民眾憂爆發第2波感染

由於來自俄羅斯的境外移入案例居高不下，中國民眾已開始擔憂，是否會爆發第2波感染。

一名與中國籍妻子在武漢生活逾10年的美籍受訪者說，看到人們在街上走來走去，一方面感到開心，但同時也擔心，「還會有第2波（感染）」。

他認為，武漢「解封」後，雖然人們得以外出，但也可能因此接觸到無症狀感染者，導致出現第2波感染，「希望武漢能恢復成原本的模樣，但我不曉得這會不會成真。」

延伸閱讀》

疫情傷害持續擴大》企業獲利下修壓力增加　這公司法說會將決定台股後市

當地球暫時停止呼吸　謝金河：盯住油價的變化！

清明連假出遊潮會否造成疫情變化？　陳時中：到「這天」應可觀察出來

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

林森錢櫃大火！不只KTV這些場所都是火災高風險 專家：靠這三招保命

林森錢櫃KTV昨上午驚傳火警，一夕帶走五條人命，目前起火原因仍待釐清。知名防火教官蔡宗翰指出，不只是KTV，像是健身房、電影院、大賣場、餐廳等聚集了大量陌生人的公共場所，火勢的變數極大，皆屬火災高風險場所。

3個月內倒閉、暫停營運家數超越全年 疫情讓陸「這產業」瞬間淪「慘業」

COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，雖然中國疫情似有緩解跡象，「原爆點」武漢也在4月8日解除封城，但當地民眾對於爆發第2波感染的疑慮，並未隨著「解封」而消失，產業也在苦苦掙扎，不知何年何月，營運表現才能恢復至疫情前水準。

2張表掌握0050、0056前10大成分股漲跌 布局台股應注意這「3眉角」

COVID-19（武漢肺炎）疫情重創全球金融市場，台股上月一度跌至8523點，但4月以來，便逐步震盪向上，重返萬點關卡；觀察近1個月元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）走勢可發現，其報酬率皆達8%以上，且專家認為，這2檔ETF前10大成分股表現，隱含著3項值得投資人留意的「眉角」。

比驗孕還簡單！台灣快篩試劑重大突破 10分鐘驗出肺炎病毒

根據三家公司所提供的快篩試劑資料，這款試劑在使用上，比現有各種技術都要簡便許多，只需要刮取部分鼻涕或喉嚨唾液，就可直接進行試劑檢測，10分鐘就可驗出結果，由於現有檢測方式有些需抽血、有的需送至實驗室，也讓此款快篩試劑的方便程度，有如驗孕棒一樣簡單又快速。

17年來都沒賺錢、美國廠因疫情停工 特斯拉憑什麼讓股價逆勢飆漲7成？

2020上半年，表現最「戲劇化」的公司，電動車龍頭特斯拉（Tesla）肯定榜上有名。

譚德塞絕命大反攻！與中國關係密切的他 能挺過川普的施壓嗎?

美國對世界衛生組織已失去信心，近日總統川普高調宣布停止對其提供金援，世衛祕書長譚德塞開始發動絕命大反攻，與中國關係密切的他，能挺過白宮要求辭職的壓力嗎？

為何登報13億賣店面？東區朝桂老總心痛告白

疫情爆發，撐不住的中式老餐廳，一家接著一家歇業；台北「朝桂」餐廳老總也想退場，他認為國內餐飲市場正面臨3大困境。

日本人瘋搶「鴻海牌」口罩！夏普一開賣就當機 若轉賣恐坐牢

鴻海集團旗下的日本家電大廠夏普，從台北時間今（21）日上午9點起在電商平台上開賣自家生產的口罩，每人限購一盒（共50片），未稅價加上運費是3640日圓（約1030元台幣），受到廣大日本消費者瘋搶。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

金正恩病危純屬謠言？3原因讓外界「合理懷疑」他健康出狀況

北韓領導人金正恩日前驚傳病危消息，雖然該說法尚未獲得證實，無法完全排除謠言或誤傳的可能性，但就已知資訊來看，外界對金正恩健康狀況的質疑，似乎非空穴來風。

熱門新聞

林森錢櫃大火！不只KTV這些場所都是火災高風險 專家：靠這三招保命

3個月內倒閉、暫停營運家數超越全年 疫情讓陸「這產業」瞬間淪「慘業」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。