3個月內倒閉、暫停營運家數超越全年 疫情讓陸「這產業」瞬間淪「慘業」

【文．林信男】

COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，雖然中國疫情似有緩解跡象，「原爆點」武漢也在4月8日解除封城，但當地民眾對於爆發第2波感染的疑慮，並未隨著「解封」而消失，產業也在苦苦掙扎，不知何年何月，營運表現才能恢復至疫情前水準。

根據CNBC報導，3月初以來，隨著中國確診人數減少，先前因疫情暫停營業的健身中心，已逐漸恢復營運，但上周北京再度出現確診病例的消息，使疫情「捲土重來」的疑慮瞬間升溫，也讓才剛重啟營運的健身中心，面臨極大壓力。

該報導引述中國企業資訊平台「企查查」數據指出，今年首季，光是北京，就有超過200家健身中心歇業；若將調查範圍擴及全中國，在疫情衝擊下，第1季倒閉或暫停營運的健身中心，多達6969家，遠高於2015全年總量（倒閉或暫停營運共計4632家）。

一名業者透露，他在北京經營的健身房，於本月初獲准暫時恢復營運，但一天只開放12小時（原為24小時營業），且每小時僅能接待10名顧客，導致營收驟減約7成。

武漢「解封」後 經濟活動恢復遲緩

至於武漢「解封」後的狀況，根據CNN報導，包括星巴克在內的許多商家，都把商品和服務設施，從店內搬到戶外，藉以避免室內群聚。

當地民眾習慣性地保持約1.5公尺的社交距離，除了戴口罩外，有些人甚至還穿著拋棄式雨衣、戴手套。

一名便利商店經營者表示，其位於武漢國際會展中心對面的店面，自4月重新開張以來，門可羅雀，「情況不太樂觀，即使恢復營業，顧客人數也不多，我有點擔心，不知（生意）何時能恢復。」

也有計程車司機指出，疫情爆發前，他平均每天至少能載到12名乘客，現在，2個禮拜內，只載到2名乘客。

境外移入案例增 民眾憂爆發第2波感染

由於來自俄羅斯的境外移入案例居高不下，中國民眾已開始擔憂，是否會爆發第2波感染。

一名與中國籍妻子在武漢生活逾10年的美籍受訪者說，看到人們在街上走來走去，一方面感到開心，但同時也擔心，「還會有第2波（感染）」。

他認為，武漢「解封」後，雖然人們得以外出，但也可能因此接觸到無症狀感染者，導致出現第2波感染，「希望武漢能恢復成原本的模樣，但我不曉得這會不會成真。」

延伸閱讀》

疫情傷害持續擴大》企業獲利下修壓力增加 這公司法說會將決定台股後市

當地球暫時停止呼吸 謝金河：盯住油價的變化！

清明連假出遊潮會否造成疫情變化？ 陳時中：到「這天」應可觀察出來

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】