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多空交戰、台股平盤上下震盪 小跌19點收10,347

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2張表掌握0050、0056前10大成分股漲跌 布局台股應注意這「3眉角」

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林信男】

COVID-19（武漢肺炎）疫情重創全球金融市場，台股上月一度跌至8523點，但4月以來，便逐步震盪向上，重返萬點關卡；觀察近1個月元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）走勢可發現，其報酬率皆達8%以上，且專家認為，這2檔ETF前10大成分股表現，隱含著3項值得投資人留意的「眉角」。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，帶動0050反彈的強勢成分股，多半架構在電子族群，「這波來講，很明顯以電子產業為主軸，就是5G的需求，這個趨勢可以獲得確立。」

台積電（2330）上周於法說會中宣布，看好5G及高效能運算長期需求，故全年資本支出仍維持150至160美元的預期，營運展望仍屬樂觀。蔡明翰指出，從台積電法說會，便可一窺電子產業展望，「就個股來說，市場還是看好台積電，再來是大立光（3008）和鴻海（2317）。」

▲0050近1個月報酬率為8.92%，22日收盤價為80.6元（0.00%），表為前10大成分股近期績效表現（截至4月22日）。（資料來源：TEJ台灣經濟新報、元大投信官網，記者林信男製表，下同）。
▲0050近1個月報酬率為8.92%，22日收盤價為80.6元（0.00%），表為前10大成分股近期績效表現（截至4月22日）。（資料來源：TEJ台灣經濟新報、元大投信官網，記者林信男製表，下同）。

一、聚焦半導體族群　留意成交量大、法人認同的個股

就首季法說會來看，蔡明翰認為，台積電對第2季的展望，優於市場預期，大立光則不如預期（預估4月營收較3月下滑，5月比4月差），所以短期內，兩者股價表現，會出現落差，但若疫情在第2季「見高點」，景氣自下半年開始逐步回升，台積電和大立光，還是會「走上同一條軌道」。

值得注意的是，大立光昨（22）日召開董事會，決議去年度盈餘擬發放每股現金股利79元，不僅為公司歷年最高配息，也創下台股配息紀錄。

至於鴻海（2317），蔡明翰研判，雖然有低毛利的問題，但就趨勢上而言，方向和台積電、大立光，是一樣的。

除上述「台股三王」外，蔡明翰說，聯發科（2454）也搭上了這股趨勢，但應注意，聯發科股價波動相對較大，「跌得重，反彈也強」，整體而言，半導體產業，表現會比較好，手機相關零組件，也不會太差，建議投資人「往半導體族群靠攏，成交量大、法人認同的個股，比較沒問題。」

在0050前10大成分股中，蔡明翰認為，台塑（1301）也值得留意，「電子產業要投資基本面強的，但非電族群剛好相反，應該要找弱的，代表位階低，有高度成長力。」

二、塑化見谷底、可望反彈　投資金融股得掌握2重點

雖然近期國際油價崩跌，但蔡明翰強調，股市是反映未來，塑化類股會領先油價，「現在（油價）還在崩，但繼續崩的空間不大，這導致塑化類股提早轉強。」

蔡明翰指出，電子、塑化產業「後續比較有機會」，但投資屬性不同，電子產業歷經震盪整理後，可望「衝出去」，因此投資人應把較高比重，放在電子產業，操作上可積極些；塑化則是見谷底、有望反彈，但後續仍可能拉回，不過，中長線可以確定是多頭。

蔡明翰直言，受疫情影響，央行採取降息措施，對金融業衝擊頗大，因此，金融股投資人在選擇標的時，應掌握2個重點，一是高殖利率（4%以上），另一是大公司，2個條件都具備，會比較合適。

▲0056近1個月報酬率為12.67%，22日收盤價為26.23元（+0.5%），表為前10大成分股近期績效表現（截至4月22日）。
▲0056近1個月報酬率為12.67%，22日收盤價為26.23元（+0.5%），表為前10大成分股近期績效表現（截至4月22日）。

三、3分之2比重放電子族群　非電別超過3分之1

近1個月，0056報酬率逾12%，前10大成分股中，不少投資人把焦點擺在國巨（2327）；蔡明翰分析，被動元件的特色和記憶體一樣，2018年表現不錯，隔年先陷入低潮，直到年底才逐漸改善，供需轉佳、報價走強，「後續都有機會，現在也是遇到短線亂流（疫情），稍微暫停。」

「去年在講5G的強勢族群，到了年底，開始有人把被動元件納入受惠族群，有點像搭上順風車。」蔡明翰說。

目前在0056成分股中，占比最高的矽晶圓廠台勝科（3532），其產業趨勢，和被動元件相似，都有供需結構好轉的情形；但蔡明翰提醒，矽晶圓的產業周期，比被動元件來得短，故波動較大，「如果景氣下半年回溫，台勝科也是正向，只是比較搭不上5G題材。」

蔡明翰建議，假設下半年景氣回升，投資人在布局上，「3分之2比重，要在電子族群，非電族群加總，不能超過3分之1。」

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

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