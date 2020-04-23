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金正恩病危純屬謠言？3原因讓外界「合理懷疑」他健康出狀況

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自Getty
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【文．林信男】

北韓領導人金正恩日前驚傳病危消息，雖然該說法尚未獲得證實，無法完全排除謠言或誤傳的可能性，但就已知資訊來看，外界對金正恩健康狀況的質疑，似乎非空穴來風。

美國有線電視新聞網（CNN）引述由脫北者經營的南韓網路媒體《每日北韓》（Daily NK）報導，稱金正恩於4月12日接受心血管手術，目前正在位於金剛山的別墅休養。

一名南韓官員對CNN透露，「並未發現任何金正恩健康狀況異常的跡象」；但該報導也強調，除了金正恩的核心幕僚之外，幾乎沒人能知悉其工作和健康情形，這些資訊，都被視為北韓「最高機密」，在此情況下，「謠言和錯誤訊息，幾乎是無法避免的。」

然而，包括CNN、NBC在內等多家媒體，日前皆報導了金正恩接受心血管手術後病危的消息，即使報導內容未獲證實，其中引述的3項資訊，也讓外界對金正恩的健康狀況，抱持更多疑慮；且報導認為，這些疑慮「實際上是合理的」（actually makes sense）。

美官員透露金正恩「病危」　川普：希望他一切都好

「病危」說法從何而來？CNN、NBC的消息來源，皆為不具名美國官員，該官員所提供的情報資訊顯示，金正恩在接受心血管手術後，處於病危狀態；另一名受訪者則強調，美國一直密切關注與金正恩健康情形有關的情報。

對於上述消息，美國總統川普在周二的記者會上僅強調，相關報導很多，「但我們不曉得（金正恩的健康情形）」。

川普表示，他和金正恩關係良好，若金正恩真的處於「新聞所描述的狀況」，代表事情很嚴重，「祝他好運，我希望他一切都好。」

金正恩未現身金日成冥誕　引發外界揣測

4月15日，北韓慶祝開國領袖金日成冥誕時，金正恩並未出席，當時便引發外界對其身體狀況的揣測；CNN報導認為，前述情形「很不尋常」。

金正恩最近一次公開現身，是4月11日，主持勞動黨中央政治局會議時。

北韓專家、首爾「國民大學」（Kookmin University）教授蘭科夫（Andrei Lankov）在接受CNN採訪時直言，知悉金正恩生活細節的人少之又少，「他們也不願多談這件事，因為他們想活下去。」

肥胖、菸槍、貪杯、有痛風　金正恩顯然不健康

麻省理工學院（MIT）政治系教授那蘭（Vipin Narang）對CNN表示，無論從什麼角度看，金正恩都不是個健康的人，「我抱持悲觀看法，此人肥胖、是個菸槍、有痛風，可能也罹患糖尿病。」

報導稱，除體重過重、壓力大、病痛纏身外，據傳金正恩還嗜飲杯中物，先前與南韓總統文在寅會面時，曾大灌黃湯。

那蘭研判，北韓當局顯然對金正恩的健康狀況有所考量，這點從金正恩的妹妹金與正，逐步擔綱「重要角色」一事上，便可窺知一二，「他們（北韓當局）肯定設想過這種『意外情形』。」

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