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郭董大買鴻海、iPhone SE買氣旺 蘋概股長線投資時機已浮現？

聯合新聞網 / 今周刊
攝影/劉咸昌
攝影/劉咸昌

【文．林信富】

蘋果新機上市，中階平價的產品定位，瞄準換機需求與新興市場，台灣蘋概股中，不乏有低股價淨值比的超跌股與業績股可逢低承接。

雖因疫情影響，原本應在第1季推出的iPhone SE新款延後至4月發表，但蘋果4月中旬快速在官網上架，台灣5大電信商也隨即在4月17日展開預購活動，預計最快1周後，將上市開賣。

這款蘋果新機雖然沒有時下最流行的多鏡頭，也尚未有最新5G功能，但仍搭載媲美iPhone 11最強的A13仿生處理器（具備第3代神經網路系統），加上支援18W快速充電與無線充電等功能，再配合台幣1萬元出頭的售價（入門款64GB，官方定價399美元），讓蘋果的這款新產品在疫情影響的當下，成為消費市場的新焦點。

平價iPhone 搶占新興市場

過去，蘋果一直給消費者有「手機中的精品」概念，這次推出相對平價的新一代SE款手機，不外乎有幾個策略。

第一，提升舊有客戶的換機需求。根據研究機構調查，去年12月iPhone各型號市場滲透率，發布時間較久的iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7等系列，仍有超過3成的整體市占率。但舊型iPhone當時所搭載的處理器，在最新的iOS系統與最新應用程式下，已經很難為用戶帶來出色的使用體驗，所以舊換新的潮流，很有可能就發生在今年推出的這款中階手機。

另一方面，蘋果中階iPhone吸引更多新興市場消費者加入蘋果生態鏈。從過去幾季的蘋果財報中可以發現，來自硬體銷售的利潤已經逐漸降低，取而代之則是來自於「服務」的占比快速提升。以蘋果2019年財報為例，服務業務總營收已達到463億美元（包括App Store、Apple TV+、Apple Arcade、Apple News+等），成為收入僅次於iPhone銷售的第2大業務。而透過平價的新款手機，預期未來也可以打入過去因iPhone單價過高，而錯失的新興市場消費者。

雖然各行各業受到肺炎疫情衝擊，但台積電（2330）在第一季法說會上，仍釋出優於市場預期的第1季財報（單季EPS4.51元創歷史新高），也對今年保持相對穩健樂觀的看法，並維持全年資本支出在150億到160億美元，沒有因疫情下修，主要是看好5G與HPC（高效能運算）對先進製程需求強勁。

台積電在全球晶圓代工市占率超過5成，而7奈米以下先進製程更是韓國三星以外，唯一的供應商。在產業地位領先與技術優於競爭對手的狀況下，台積電仍是蘋果供應鏈中的首選標的。從技術面型態來看，法說會的隔天（4月17日），股價就因財報利多而跳空大漲，法人也上修對台積電的展望，可在3百元以下分批低接布局。

中國復工 供應鏈漲聲再起

另一個因台股3月受到疫情影響而重挫的權值股鴻海（2317），根據公開資訊觀測站的最新資料，鴻海集團創辦人郭台銘於3月逆勢加碼自家公司股票3740張，以鴻海3月均價約73.5元估計，這次郭董斥資逾2.74億元買股，目前個人累計持股超過134萬張，持股比率9.68％。

這也是郭台銘在近9個月來，首度出手大買鴻海股票，相較於外資在3月大砍鴻海27.8萬張，郭董大力加碼自家股票，以實際行動力抗外資賣壓，更顯得郭台銘有信心鴻海能在這一波疫情中重新站起來。

一直以來，鴻海都是蘋果最大的組裝供應商，雖然大家常戲稱台灣電子組裝代工產業是「毛3到4」，但龐大的資本支出與人力需求，也形成高度的進入障礙。就基本面的角度來看，鴻海近8年EPS都能維持在8元以上，每股淨值已經上升到89.46元，但目前股價淨值比（PB）卻只有0.82倍，位在歷史相對低檔區；拉長時間來看，鴻海偏低的PB對長線投資人來說，已經相當具有吸引力。

除了平價款的iPhone SE新機之外，蘋果第1季也發表了MacBook Air和iPad Pro新款機型。隨著疫情在3月加劇，居家工作與遠距教學等政策應運而生，帶動消費市場對於筆電與平板電腦的需求增加，而中國生產線陸續復工，也帶動鎧勝－KY（5246）3月營收月增率達136.2％，大幅翻倍回升。

目前鎧勝－KY營收比重中，iPad與MacBook占了將近七成，受惠疫情需求增加，筆電與平板需求力道也增溫。

法人預估鎧勝－KY營運第2季起將明顯成長，且因是由高毛利產品所拉升，將帶動毛利率與營益率同步反彈，今年全年有機會揮別連續2年虧損的陰霾（去年每股虧損1.5元，已較前年每股虧損4.13元收斂）。目前每股淨值約72.78元，PB約0.61倍，也是相對較低的價位，下半年進入產業旺季，後市更值得期待。

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