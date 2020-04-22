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金融業超前部署！隔離管理學：每通電話都錄音 提醒「不能做的事」

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱
蕭芃凱

【文/梁任瑋】

對於極度講究資安的金融業，讓員工在家上班，絕對不是搞定視訊會議而已。軟硬體的技術問題外，管理也得「軟硬兼施」，才能確保每個螺絲如常鎖緊。

3月5日，滙豐（台灣）商業銀行（以下簡稱滙豐台灣）舉行一年一度的員工大會（Townhall Meeting），全行員工同時聽取滙豐台灣區總經理陳志堅報告，「過程順利，和往年唯一的差別是，過去是在國際會議中心舉辦，這一次，是在線上召開。」滙豐台灣人力資源處負責人陳慧珠說。

線上召開，代表的是一場人數多達1千2百人的視訊會議。然而，對滙豐台灣來說，「千人以上同時視訊」只是隔離作業眾多挑戰的其中一項。

面對新冠肺炎疫情，滙豐台灣早自今年1月中就已啟動所謂的BCP計畫，這3個英文字母代表「營運持續計畫（Business continuity plan）」；也就是說，在台灣出現第1個確診案例之前，該行就已著手研擬隔離作業下，維持營運的各種必要配套。農曆春節一結束，滙豐台灣立刻展開「異地辦公」為主、「在家工作」為輔的模式，是國內金融業中，少數超前部署的公司之一。

防資安漏洞 在家聯絡客戶完整記錄

作為受到高度監管、且必須與客戶隨時保持緊密聯繫的金融業，滙豐台灣的隔離作業遇到兩個最嚴苛的「安全」相關挑戰。一是必須確保資訊安全，同時確保異地辦公行員與客戶的所有日常溝通能被完整記錄，以避免日後衍生爭議；另外，則是要讓異地辦公的員工，仍能謹遵金融業嚴格的法規要求。要做到這兩點，滙豐台灣不只是在硬體、系統上的準備必須採取高規格，就連在「人員管理」上也得多費心思。

先就資安層面來說，滙豐台灣環球資本市場處負責人何汝平以交易室的運作舉例，金管會規定，部分與交易相關的業務，若須異地辦公都要經過金管會核准，而該行早在1月間，就密切與主管機關討論相關運作的可行性與各種條件，提早向金管會申請並獲核准。

其中關鍵，是確保「交易員用電腦撥出的每一通電話，都能經過公司電腦被完整記錄」；換句話說，客戶接到電話，均必須是「能被錄音」，「這不僅是保護客戶，也是保護同仁。」何汝平說。

此外，從協調異地備援的地點，到申請所有筆電與遠距連線認證，到測試VPN、Jabber與眾多作業系統，都要在短時間內調整到萬無一失的規格。

當然，以上作法終究是「防君子不防小人」，滙豐台灣因此針對「管理」部分特別著力。例如在辦公室時，主管多半叮嚀「今日待辦事項」，但當工作地點四散各地，主管每日交代的，除了「要做的事」，更要經常提醒「不能做的事」。簡單地說，就是利用「Do's & Don'ts」清單，加強居家、異地辦公的人員管理掌握度。

防員工焦慮 辦心靈講座、 運動比賽

另一方面，企業實施遠距工作，員工也可能因失去與同事的日常連結而感到孤單，進而影響工作熱情，甚至開始喪失對公司的向心力。在這方面，滙豐台灣也有未雨綢繆的準備。

公司早在2月間，就開始安排諮商師提供線上心靈講座，減少員工的焦慮感；甚至，近日還舉辦以強健體魄為指標的內部競賽，以5人為一隊，目前已有60隊報名參加，每周選出運動時數最多的前3隊頒獎，成為防疫時期另類的激勵活動。這個作法，一方面能避免員工在家工作維持枯坐狀態影響健康；另方面，也能讓員工持續與同事保持情感上的互動，並且營造更多的參與感。

何汝平也強調，疫情期間，原本在同一間辦公室的同事突然無法面對面溝通，要讓員工之間保持互動，安排定期開會就更形重要。

以交易室來說，每天都會召開線上會議追蹤進度；此外，她認為，異地辦公更要留時間讓大家說說自己的近況，就像一般開會時一開始的輕鬆閒談，不僅可以維持團隊精神，更重要的是應建立規範，讓成員有事情就互相打電話，而不要等到開會才解決。

整體而言，除了軟硬體的盤點準備之外，更明確的提醒「該做與不該做的事」、創造提升參與感的活動、固定的會議時間、彈性的會議話題，這就是滙豐台灣在連串超前部署的思考準備當中，逐漸建立的「隔離作業管理學」。

滙豐（台灣）商業銀行

成 立：2010年

總經理：陳志堅

資本額：348億元

員工數：約2000人

．確保客戶資安為第一優先

．明確列出「Do's & Don'ts」加強管理

．會議進行方式更有彈性

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