譚德塞絕命大反攻！與中國關係密切的他 能挺過川普的施壓嗎?

【文 / 乾隆來】

美國對世界衛生組織已失去信心，近日總統川普高調宣布停止對其提供金援，世衛祕書長譚德塞開始發動絕命大反攻，與中國關係密切的他，能挺過白宮要求辭職的壓力嗎？

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）其實已經沒有未來了。不論美國總統川普是否太霸道，當川普在4月14日宣布將暫時停止提供資金給世衛，並要求世衛「進行有意義的改革」時，譚德塞與他的親信、擔任祕書長高級顧問的加拿大籍醫師布魯斯．艾沃德（Bruce Aylward），打包走人的結局就幾乎確認了。

眾所周知，美國是世界衛生組織最大的金主，每年出資4億至5億美元，不僅維持世衛在日內瓦總部，以及全球6個區域總部的行政運作，更是世衛主導的各種緊急專案最大的捐助國。

譚德塞當然不願意坐以待斃。川普在停止對世衛撥款後，譚德塞先是宣稱美國出資比重並沒有那麼高，只占支出的1成左右。其間的差異，應該是「時間差」，美國在會員年費與專案捐贈加總，過去幾年都在2成左右，譚德塞宣稱的1成應是指今年的捐贈。不過，世衛並未公開各國捐款明細，雙方各說各話，唯一可確認的是美國的確是最大金主。

組反川普陣線 高喊全球抗疫

譚德塞是職業政客，當然知道必須反擊，而且他反擊白宮的速度，遠比防堵病毒來得更快！川普的敵人有很多，譚德塞很快就找到在石油霸權戰上，與美國正面對決的沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，同意出資5億美元來填補美國離開後的資金缺口。

譚德塞同時還啟動公關戰，距離與川普決裂才4天，一場由世衛主導、委託女神卡卡（Lady Gaga）召集的馬拉松巨星接力音樂會，就在4月18日成功舉行，還為此募集到超過1.5億美元的善款。女神卡卡一向討厭川普，她在長達6小時的網路音樂會開場前，盛讚「譚德塞博士，是真正的超級巨星」。卡卡的Instagram網頁立刻被網友罵翻，她也不以為意。

譚德塞的公關大戰用盡了全力，根本就是一場反川普陣營的大集結。他再找來剛退出美國總統大選的彭博、聯合國祕書長古特雷斯、環保少女桑柏格等人，一起在網路上用影片支持譚德塞，高喊全球合作共同抗疫。

有趣的是，中國在這場譚德塞絕命大反攻活動中，表現非常低調，在財務上僅同意增加2千萬美元的捐款；長達6小時的全球巨星音樂會，中國明星也全數缺席，只有香港的陳奕迅與張學友參加。

近日，中國國家主席習近平在黨內會議宣示「緊守底線」，準備打長期持久戰，縮減所有捐款與財政支出，顯然在世衛的捐款上，立刻展現出中國戰略轉變的重大變化。

美怒抽銀根 轟世衛漠視警訊

斷絕對世衛捐贈，是美國共和黨與民主黨議員的共識，也是白宮與國會的共識。南卡羅來納州資深參議員葛萊漢擔任參議院「撥款委員會」國務院與外交小組主席，就已經公開宣布他將「運用主席的權力」、「確保WHO不會再獲得美國任何一筆捐款」。要求世衛「更換領導人」（get new leadership），成為美國參眾兩院議員們的共識。

川普對譚德塞的指控非常具體。美國在疫情初期就對中國實施旅遊禁令，但世衛卻反對美國的決定，讓其他依循世衛建議的國家繼續開放邊境，導致疫情迅速蔓延，川普說：「這是最大的悲劇。」

世衛不僅在防疫政策上失敗，連最基本的訊息也沒有能力提供。各國政府與媒體高度仰賴美國約翰霍普金斯大學建立的確診統計網站；反觀世衛官網上線較其他民間組織慢，而且無法做到即時統計，確診與死亡人數始終落後實情。

另外，原本應該是世衛最重要工作的解藥與疫苗開發，如今已經與譚德塞毫無關聯。歐盟、美國、中國各自發展，譚德塞不要說主導與協調，各國政府自己撥款、自行研發，連通知都懶得通知譚德塞。再者，4月18日，世衛非洲總部將4萬片口罩、8千5百雙手套送給莫三比克，然而規模很小、速度很慢，看得出來已經被大國邊緣化了。

美國雖然是世衛最大的出資國，長期以來卻甚少介入世衛的運作。美國擁有全球最頂尖的醫師與公衛專家，這些專家卻長期把世衛當成「第三世界國家的衛生事務局」。從1948年至今，世衛歷任的八位祕書長有日本籍、韓國籍，以及前任的香港籍陳馮富珍，卻從來沒有出現過美國籍的祕書長。

譚德塞在2017年7月接替陳馮富珍，他親自領導的核心團隊總共有20位，包括1位匈牙利籍的副祕書長、1位幕僚長、4位執行董事，還有13位助理祕書長，外加1位成為爭議焦點的祕書長高級顧問。

陳馮富珍上位 世衛開始染紅

這20位世衛的核心團隊，竟然只有2位是美國人。一位是Samira Asma，他在美國疾病管制暨預防中心（CDC）雖然有20年的經驗，卻都在菸害防制領域，去年成為世衛的助理祕書長。另1位助理祕書長Stewart Simonson，主持世衛的美國辦公室，但他不是醫師，也沒有公衛經驗，早年在顧問公司擔任律師，後來做了美國衛生署聘用律師6年，負責過幾個專案。

美國人派了1位做菸害防制、1位律師作為世衛的代表，完全不遮掩地，表明美國疾病管制暨預防中心與華盛頓官員對世衛的態度。

不只美國，英國派任在世衛擔任執行董事的Jane Ellison，是落選的國會議員，只在英國前任首相梅伊內閣做過1年的衛生大臣；日本籍的助理祕書長山本直子，早年是北海道衛生局局長，後來擔任日本駐聯合國大使的公衛顧問。

除此之外，擔任幕僚長的Bernhard Schwartländer，是與中國關係良好的德國人，他曾經長年擔任世衛駐中國代表，從陳馮富珍擔任祕書長期間，2013年就一直坐在幕僚長的辦公室至今。另外，位階僅次於譚德塞的副祕書長，是匈牙利籍的Zsuzsanna Jakab，他曾經主導設立歐盟疾病管制中心。

世衛在2016年曾發生過劇烈的祕書長競逐，原本任期到2018年的韓國籍祕書長李鍾郁因病逝世，結果有11位候選人出面角逐大位，中國支持的陳馮富珍以1票之差，打敗日本籍公衛專家尾身茂。

陳馮富珍做了10年世衛祕書長，奠定中國在世衛無可動搖的影響力，讓譚德塞出任祕書長，則成為世衛第一位非洲裔、第一位沒有醫學博士（MD）學歷的祕書長。

譚德塞的背景，在這次疫情中被徹底起底。他早年是毛派共產組織「提格雷人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front）的成員，雖然有英國諾丁漢大學公衛博士的學歷，擔任衣索比亞衛生部部長達7年之久，但英國《每日郵報》說他沒有醫學專業，是如假包換的職業政客。

譚德塞在衣索比亞衛生部部長任內，獲得美國支持減少愛滋病的官方與民間大量捐獻，也與美國前總統柯林頓、比爾蓋茨基金會建立了密切互動；不過，譚德塞獲得來自中國的支持更為實際。

尤其，2014年趙厚麟成為國際電信聯盟（ITU，聯合國專門機構之一）史上第一位中國籍祕書長，前後幾年中國投入大量資源在非洲建立行動電信網路，數以萬計的華為工程師派往非洲。當時已經擔任衣索比亞外交部部長的譚德塞，與趙厚麟結為忘年之交，不只向中國爭取到大量的電信相關援助，更因此成為習近平欽點、接替陳馮富珍出任世衛祕書長的不二人選。

組織改造無效 難洗親中形象

譚德塞個人在公共衛生與醫療的經驗有限，因此從世衛組織的老將當中，欽點艾沃德擔任他的特別顧問。艾沃德從1992年加入世衛，至今已累積28年的資歷。2014年非洲伊波拉病毒爆發流行，當時祕書長陳馮富珍就指派艾沃德做專案領導人。這次武漢病毒，譚德塞在2月成立「世衛與中國，COVID-19聯合工作專案組」，再度指派艾沃德擔任專案組負責人。

過去，艾沃德在全球公衛界就具有高度爭議，他作為伊波拉專案組的領導人，帶領2千多位公衛專家，但伊波拉病毒擴散造成恐慌，西方國家疾管單位認為世衛組織人員「專業不足、官僚主義作祟、反應慢半拍」。這些對世衛與艾沃德的批評，在今年武漢病毒完全可以套用，而伊波拉病毒至今造成1萬多人死亡，武漢病毒則已經奪走逾17萬人的寶貴生命。

有趣的是，世衛總部雖然有20位來自各國的公衛領袖，但「組織改造」的工作卻交給艾沃德。他從2015年開始就負責改造工程，譚德塞接任後換了頭銜，職責之一還是組織改造。艾沃德緊緊抓住最重要的病毒專案，以及最核心的組織改造，顯然有高度的不可替代性。

「世衛與中國，COVID-19聯合工作專案組」成立後，艾沃德就應邀前往中國了解疫情，他在北京盛讚中國防疫成功，並想對武漢人說：「全世界都欠你們。」這番發言，與1個月後全球疫情大爆發，形成令人辛酸的對比，也難怪川普會大罵世衛是「中國御用的衛生組織」。

譚德塞與艾沃德等人的結局已定，如果譚德塞真能挺過白宮要求辭職的壓力，美國將會退出WHO，用自己的疾病管制暨預防中心系統進行全球公衛工作。

美國對WHO已經失去信心，能夠改組世衛當然是第一選項，但是就算退出，也沒有損失。

美國狂退聯合國組織 要走自己的路

世界衛生組織是聯合國專門機構之一，事實上，美國朝野對於聯合國體系早已怨聲連連，退出聯合國的聲浪日益升高。川普在2017年10月宣布退出聯合國教科文組織（UNESCO），於2018年6月退出聯合國人權理事會（UNHRC）。2018年川普開啟中美貿易戰，也把聯合國相關機構世界貿易組織（WTO）甩在旁邊。

至於同為聯合國專門機構的國際貨幣基金組織（IMF），美國同樣態度漸冷。近來超過100個貧窮與邊緣國家，因為疫情急向IMF請求金援，估算需要2.5兆美元的救援金，但IMF只有1兆美元的特別提款權（SDR）可以支用，然而IMF在4月16日公告：「美國等國家不同意SDR增資方案。」

新冠肺炎疫情意外戳破了聯合國與其國際組織的假面具，這些組織經歷70幾年的運作，早已老態畢露，行政官僚疊床架屋、成本大增，一旦面臨新冠肺炎這樣的緊急事件，各個組織卻反應遲緩。

川普與華盛頓政客對聯合國、世衛等組織的不滿已經溢於言表，世衛的譚德塞更是首當其衝。未來世衛的改革，將是二戰後國際組織重新整理的指標。而台灣，在這次國際秩序重整中，或許可以藉由世衛的改組，找到重新站上國際舞台的契機。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1218期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE