17年來都沒賺錢、美國廠因疫情停工 特斯拉憑什麼讓股價逆勢飆漲7成？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

2020上半年，表現最「戲劇化」的公司，電動車龍頭特斯拉（Tesla）肯定榜上有名。

1月7日，特斯拉上海廠開工滿一周年，股價來到每股近470美元，比去年多徘徊在200美元左右成長1倍多。

1月30日，去年第4季財報公布，特斯拉營收、獲利都高出預期，交出連2季獲利、電池事業單季首度獲利的成績單，且上海廠持續量產、中國市場看好，股價一路走高。

2月19日，站在浪頭上的特斯拉股價來到917美元高點，更以1700億美元市值，穩居僅次於日本豐田的全球第2大汽車製造公司。

暴跌暴起！特斯拉上演大驚奇 美國廠停工，股價今年來逆漲7成

沒想到，全球武漢肺炎疫情大流行，衝擊特斯拉的產線，華爾街分析師紛紛下修其交車量和目標價，股價開始直直落，3月18日特斯拉股價跌至近期低點每股361美元。

4月2日，特斯拉宣布首季交車達8萬8400輛、優於華爾街因疫情而下修的7萬9000輛，並締造史上最佳第1季表現，股價又應聲大漲。截至20日，股價反彈到746美元，算一算，今年來股價竟逆勢飆漲逾7成！

特斯拉從2003年創立以來，沒有任何1年賺錢，即使去年下半年開始獲利，整年結算仍舊虧損。但是，預期特斯拉將加大力度拉動上海廠平價車款Model 3出貨，也象徵解決過去一直因價格太高問題所造成的銷售大瓶頸，加上其與中國電池大廠寧德時代合作在內的新電池技術等新進展，特斯拉依舊站在趨勢浪頭上。

減碳趨勢推波助瀾 環保與戰略考量，各國加速推電動車

「電動車是一個不可擋的趨勢。」健瑞集團執行長、鍛造輪圈大廠巧新科技前總經理石呈澤觀察，要求各國減碳的《巴黎協定》2016年簽署生效，今年正式實施，政府政策一定透過各種補貼和限制，降低對燃油的依賴。

「2020是電動車元年，二氧化碳排放須減量，今年對所有車廠都有壓力。」對於今年電動車的大爆發，石呈澤這樣描述。

「今年幾乎不同品牌都有推出電動車的時間表，從確定推出車款看，確實是高峰。」工研院產科國際所智慧車輛與系統研究部經理謝騄璘觀察。但他也不諱言，現階段的疫情黑天鵝，造成中國前2月電動車銷量下滑五成，其後還有供應鏈零組件能否備齊等斷鏈危機。

前10大車廠火力全開 20個知名品牌都有純電動車計畫

從去年開始，全球前10大車廠也一改過去遲滯的電動車腳步，開始火力全開宣布電動車計畫。目前全球20個知名汽車品牌，今年都有新推出純電動車新車的計畫，其中更至少有6款如福斯、Toyota、Lexus等品牌首度推出的純電動車車款。

像微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）就入手了1輛保時捷（Porsche）首款電動車Taycan。「我必須說，這是1輛高檔車，但也非常非常酷，這是我的第1輛電動汽車，我非常喜歡它。」氣得馬斯克隔空嗆聲說：「老實說，令人熱情全滅。」

眾多車廠中，尤其可以感受到福斯集團發展電動車的強烈企圖心，這家擁有12個品牌的德國集團在2018年售出了4萬輛電動汽車，只占其銷售額的4％，但到2025年，它的目標是銷售300萬輛，預計占其全球產量的4分之1。

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