日本人瘋搶「鴻海牌」口罩！夏普一開賣就當機 若轉賣恐坐牢
【文．劉煥彥】
鴻海集團旗下的日本家電大廠夏普，從台北時間今（21）日上午9點起在電商平台上開賣自家生產的口罩，每人限購一盒（共50片），未稅價加上運費是3640日圓（約1030元台幣），受到廣大日本消費者瘋搶。
由於目前日本國內的口罩依然供應不足，夏普昨天公布將對外開賣口罩的消息一出，自家電商平台就開始塞車，導致網站運作不穩，今天上午流量暴增更導致網站當機，到台北時間下午4點都未恢復正常。
與我國官方從2月起，統一規定每人限購若干片口罩的做法不同，夏普是以盒為單位，每盒有50片口罩，每人限購一盒，三天內不得再買，訂單將在2~7天內透過快遞公司運交全日本，但不接受海外地址。
夏普預定每天最多出售3000盒，並且在官網上警告，消費者不得轉賣這些口罩，否則依法將面臨一年徒刑，或100萬日圓罰款。
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夏普於3月24日宣布，即日起在位於三重縣LCD面板工廠無塵室設立的口罩產線生產口罩，初期日產15萬片，目標是日產50萬片，初期優先配合日本政府調度口罩，未來將對外發售，但只透過夏普自家的電商平台「Sharp Cocoro Life」銷售。
日本經濟新聞2月底報導，自從爆發COVID-19（新冠肺炎）疫情以來，日本口罩非常短缺，以往日本高達七成口罩是來自中國，但中國在本土爆發嚴重疫情後就停止出口。
日本產經新聞外信部（國際新聞部）次長矢板明夫日前受訪時提到，日本之所以從1月開始出現口罩荒，原因之一是日本國內不少中國人大量蒐購轉賣至本國，每個口罩一轉手價格就是20倍，「有些中國人是幾萬片、10萬片口罩在買」，使得日本國內買不到口罩的問題更嚴重。
其次，每年2~3月是春天花粉季的序幕，不少日本人對花粉過敏，買不到口罩「出門就是一把鼻涕，一把眼淚」，自然有人質疑為何口罩好難買。
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